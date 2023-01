Neuer Austausch der BBS Verden: „Jeder nimmt für sich was mit“

Von: Katrin Preuß

Erstes Treffen auf deutschem Boden: Auszubildende, Lehrkräfte und Vertreter der teilnehmenden Betriebe kamen an den BBS in Verden zum Kennenlernen zusammen. Die beteiligten Firmen sind Schlüter & Wellborg Gebäudetechnik aus Oyten, Wortmann Haustechnik aus Schwarme, die Firma Reiner Clüver aus Langwedel, Firma Kurt Lautenschlager (Kula) Holzhandel und Tischlerei in Ottersberg, Wächter Ladenbau aus Oyten, Böschen Ladenbau aus Ottersberg, der Malereibetreib Andreas Wulff aus Thedinghausen und Biber Biologische Baustoffe aus Verden. © BBS

Die BBS in Verden haben ein neues Austausch-Programm mit Frankreich. „ProTandem“ richtet sich dabei speziell an Auszubildende.

Verden – Weltwärts blicken, über den Tellerrand hinaus – dazu bieten die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Verden ihren Schülern diverse Möglichkeiten. Das fängt beim Fremdsprachenzertifikat an und hört bei Praktika noch lange nicht auf.

Neuestes Angebot für Auszubildende ist ein zweiwöchiger Frankreich-Austausch mit dem Lycée professionnel Georges Guynemer. Bereits Anfang Dezember reisten sieben Nachwuchs- Handwerkerinnen und -Handwerker nach Dunquerke, aktuell läuft der Gegenbesuch in Verden. Hand in Hand, Seite an Seite mit ihren deutschen Altersgenossen sind sieben junge Franzosen bis Ende des Monats in Betrieben und auf Baustellen in der Region tätig.

Gleiche Werkzeuge - andere Arbeitsweisen

„Von der Arbeit her gibt es keine Unterschiede“, hat Levi Schlecht schnell festgestellt. Die Art des Herangehens sei aber schon eine andere, meint der Oytener. Sein französischer Kollege Axel Mahieu stimmt ihm zu. Die Werkzeuge seien die gleichen, die Arbeitsweisen nicht.

„Und die Uhrzeiten sind anders“, übersetzt Dolmetscher Paulain Norbert Tekunju Songwah den jungen Franzosen. In dessen Heimat ist um 8 Uhr Arbeitsbeginn, eine Stunde später als in Deutschland. Dafür können die Azubis hier um 9 Uhr die erste Pause einlegen, in Frankreich müssen sie damit bis zum Mittag warten.

Levi, angehender Anlagenmechaniker im dritten Lehrjahr, ist zusammen mit seinem Tandem-Partner Axel auf einer Großbaustelle in der Bremer Innenstadt tätig. Im Keller des Rohbaus verlegen die beiden 18-Jährigen gemeinsam mit Alt-Geselle Timon Schröder Wasserleitungen. Für Axel eine ganz neue Erfahrung.

Levi Schlecht (l.) und Axel Mahieu kennen sich schon aus Dunquerke. Dort waren die beiden angehenden Anlagentechniker im Kundendienst tätig. Jetzt arbeitet Axel erstmals auf einer Großbaustelle. © Preuß

In Frankreich, so erklärt Dolmetscher Paulain Tekunju, absolvieren die Jugendlichen ihre dreijährige handwerkliche Ausbildung in einer Berufsschule. Auch, was den praktischen Teil betrifft. Pro Ausbildungsjahr ist lediglich ein achtwöchiges Praktikum in Firmen vorgesehen.

Die Kommunikation läuft über Gesten

Als Levi Anfang Dezember 14 Tage in Dunquerke verbrachte, war er gemeinsam mit Axel im Kundendienst tätig, aber eben nicht für dessen Lehrbetrieb. Denn einen solchen gibt es ja nicht.

„Die waren echt freundlich“, sagt Levi über die Franzosen. Manche hätten sogar ein wenig Deutsch gesprochen, froh darüber, das endlich mal wieder anwenden zu können. Die Kommunikation zwischen Axel und Levi läuft da eher über Gesten als über die Sprache. Dolmetscher Paulain kann ja nicht überall sein.

Das ist ein wenig schade, denn die beiden Jugendlichen hätten sich bestimmt auch über den Beruf hinaus einiges zu berichten. Unabhängig davon würden sie die Teilnahme an dem Austausch aber unbedingt weiterempfehlen. „Das ist echt ‘ne Erfahrung“, sagt Levi. „Dazu kriegt man nur einmal die Chance.“

Auch Anja Wredes Augen funkeln, als sie von Dunquerke berichtet. Der Austausch führte die 19-jährige Tischlerin im dritten Ausbildungsjahr in einen Betrieb, der unter anderem Fenster und Türen für Leuchttürme fertigt. „Da haben wir sehr viel mit Massivholz gearbeitet“, berichtet sie. Ihr Lehrbetrieb Kula in Otterberg hat sich auf den Schiffsinnenausbau verlegt. Nicht zuletzt des Brandschutzes wegen kommen dabei eher Schichtstoffplatten zum Einsatz.

Anja Wrede und Axel Copin in der Werkstatt von Kula in Ottersberg. Gemeinsam arbeiten die beiden Auszubildenden an einem Schrank, den der Betrieb später für Material nutzen will. © Preuß

Doch es sind nicht allein die neuen beruflichen Erfahrungen, über die sich die junge Posthausenerin freut, sondern auch über die Gastfreundschaft. So seien die französischen Kollegen extra mit ihr zu einem Leuchtturm herausgefahren, damit sie sich die Produkte vor Ort, quasi im Einsatz anschauen konnte. Und: „Die verstehen das total, dass man die Sprache nicht kennt“, schiebt sie Bedenken hinsichtlich der Kommunikation gleich mal zur Seite.

In der großen Tischler-Werkstatt von Kula arbeitet Anja nun zusammen mit Axel Copin an einem Schrank. „Alles ist ganz präzise“, staunt der 17-Jährige und lobt die technische Ausstattung und die Sauberkeit in der Werkstatt.

Agentur „ProTandem“ finanziert den Austausch

Finanziert wird der Austausch von „ProTandem“, einer deutsch-französischen Agentur mit Sitz in Saarbrücken, die im Auftrag beider Länder bereits seit mehr als 40 Jahren über die berufliche Bildung ihren Beitrag zur Völkerverständigung leistet. Das geht freilich nicht ohne Betriebe, die dazu bereit sind, zwei Wochen lang auf einen Mitarbeiter zu verzichten und dazu, einen jungen Azubi für 14 Tage bei sich zu beschäftigen, über mögliche sprachliche Barrieren hinweg. Gerade kleine Unternehmen können das nicht leisten.

Er habe nicht lange überlegen müssen, als Azubi Levi ihm seinen Wunsch vorgetragen habe, an dem Frankreich-Austausch teilzunehmen, berichtet Knut Hentschel, Geschäftsführer der Schlüter & Wellborg Gebäudetechnik in Oyten. Das Unternehmen ist wie viele bodenständige Handwerksbetriebe nicht international tätig, kann seinen Lehrlingen daher keine Möglichkeiten bieten, im Ausland Erfahrungen im eigenen Beruf zu sammeln. Der „ProTandem“-Austausch sei daher „auf jeden Fall ein Gewinn für unseren Azubi“, ist sich Hentschel sicher.

Jens Frömmrich, Produktionsleiter in der Tischlerei von Kula in Ottersberg, geht sogar noch einen Schritt weiter. „Europa kann nur zusammenwachsen, wenn wir uns austauschen, wenn man sieht, wie andere arbeiten und leben“, sagt er.

Der Dolmetscher: Paulain Norbert Tekunju Songwah. © Preuß

„Das ist auch ein Ziel von ProTandem“, bekräftigt Dolmetscher Paulain Norbert Tekunju Songwah. Und Frömmrich fügt hinzu: „Dann spielt auch die Hautfarbe oder die Religion keine Rolle mehr.“

Aufwändige Logistik im großen Landkreis

Thorsten Harre, Lehrer für Fachpraxis im Bereich Holztechnik, schwärmt. „Es bringt so viel Freude“, sagt er. Harre hat den Austausch gemeinsam mit Birgit Gerlach, Daniel Fitschen, Matthias Gerling und Jürgen Otterstätter organisiert. Ein teils aufwändiges Unterfangen in einem Flächen-Landkreis. Jeden Morgen müssen die Gäste mit Autos vom Hönischer Hotel Maske zu den jeweiligen Betrieben gebracht werden. In Dunquerke sei das aufgrund des besseren ÖPNV-Angebots um einiges einfacher gewesen, so Harre.

Doch der Lehrer will nicht klagen. Den BBS als Europa-Schule seien internationale Begegnungen ein großes Anliegen. Dass die Schule damit richtig liegt, ist an den Rückmeldungen der Jugendlichen zu merken. „Das war eine super Erfahrung“ sei oft zu hören, so Harre. Und auch er als Lehrer merke, dass dieses „Mal von zu Hause rauskommen“ die Schüler weiterbringe. So ein Austausch sei eben etwas anderes „als eine Woche Malle“.

Jährliche Fortsetzung wäre „optimal“

„Natürlich wollen wir als Schule, als Kollegium auch davon profitieren“, sagt der Lehrer abschließend. Und so findet ein intensiver Austausche zwischen den Deutschen und ihren französischen Kollegen Sebastien Thirard, Franck Laby, Jean Luc Chesnoy und Laurent Lepionka statt, der beiden Seiten neuen Input bringt im Sinne von „Ach, so machen die das...“.

„Jeder nimmt für sich was mit“, fasst Thorsten Harre zusammen, „auch die Betriebe.“ Eine Fortführung des „ProTandem“Austauschs ist daher gewünscht, am besten jährlich, „das wäre optimal“.