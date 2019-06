Jazzklassiker bei bestem Wetter

Rund 200 Gäste haben am gestrigen Pfingstmontag beim Frühschoppen mit den Mountain Village Jazzmen an der Aller die Seele baumeln lassen können. Eingeladen hatte der Verein Verdener Jazz und Bluestage.

VON ANTJE HAUBROCK-KRIEDEL

Verden – Blauer Himmel mit nur wenigen Wolken, angenehme Temperaturen und beschwingte Livemusik von den Mountain Village Jazzmen waren die richtigen Zutaten für einen gelungenen Jazzfrühschoppen. Traditionell hatte der Verein Verdener Jazz und Bluestage am Pfingstmontag zum Open-Air-Konzert auf das Gelände des Wassersportvereins Verden (WSV) eingeladen. Zur Mittagsstunde hatten sich rund 200 Gäste an der Aller eingefunden und genossen bei einem Getränk die Musik.

Die Mountain Village Jazzmen sind eine Band mit Tradition. Gegründet wurde sie 1964 im Hamburger Vorort Bergedorf und feiert damit in diesem Jahr ihr 55-jähriges Bestehen. Die Band hatte zahlreiche Gastspiele mit internationalen Künstlern und ist unter anderem bereits in der Schweiz, England, Dänemark und den USA aufgetreten. Von den Gründungsmitgliedern ist allerdings niemand mehr dabei. Ältestes Mitglied ist Bandleader und Schlagzeuger Klaus Albrecht, der seit 1973 bei den Mountain Village Jazzmen spielt. Gemeinsam mit Thomas Ettling (Saxofon), Melf Holmer (Trompete), Manfred Zaubitzer (Posaune), Thomas Koch (Bass) und Thomas Franke (Piano) sorgt er für den richtigen Sound.

„Wir sind stilistisch vielseitig. Wir spielen Chicago-Dixieland, New Orleans und Swing“, so Albrecht. Das große Vorbild sei natürlich Louis Armstrong. So eröffneten die Mountain Village Jazzmen das Konzert mit dem Armstrong-Titel „I want a big Butter & Egg Man“. Weitere Klassiker zum Beispiel von Fats Waller folgten Schlag auf Schlag. Auch das beschwingte „Sunny Side of the Street“ durfte an diesem schönen Frühsommertag natürlich nicht fehlen. „Es ist Musik, die bei vielen Radiosendern leider durchs Raster fällt“, bedauert Albrecht. An diesem Pfingstmontag kamen die Jazzfans aber voll auf ihre Kosten. Da die aufgestellten Bänke nicht reichten, hatten sich viele in weiser Voraussicht ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitgebracht. Zum Schutz vor der Sonne wurden kurzerhand Regenschirme zu Sonnenschirmen.

Bei vielen Gästen hat der Pfingstfrühschoppen an der Aller einen festen Platz im Terminkalender, so auch bei Helga Storch und Günter Kreller aus Kirchlinteln. „Wir sind jedes Jahr hier, wenn das Wetter stimmt und gute Musik angeboten wird. Wenn man nichts gegen Jazz hat, ist es wirklich sehr schön hier“, so Günter Kreller. Ebenfalls jedes Jahr dabei ist Rosi Brandt. „Ich bin das 18. Mitglied des Vereins Verdener Jazz und Bluestage. Jazz war schon immer meine Musik“, erzählt sie. Ingeborg Jensch hingegen schätzt einfach die besondere Atmosphäre direkt an der Aller. Eine Besucherin lernte das WSV-Gelände durch den Besuch der Allersymphonie kennen und kommt seitdem auch zum Jazzfrühschoppen „Ich mag jede Art von Musik“, erzählt sie. „Wir wünschen uns noch viel mehr Musik in Verden“, so ein weiterer Besucher.