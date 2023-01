25 Jahre Verdener Jazz- und Blues-Tage: Als die Earthband sich in Luft auflöste

Von: Katrin Preuß

Schön, wenn das ehrenamtliche Engagement auch öffentliche Anerkennung findet. Die Freude über die Verdienstmedaille der Stadt Verden, die die damalige Ratsvorsitzende Gunda Schmidtke und Bürgermeister Lutz Brockmann (r.) hier überreichen, war bei Günther Glander (2.v.l.) und Volkmar Koy jedenfalls groß. © Preuss

„Sachen organisieren, so, dass sie zu einem Ergebnis führen, dazu hatte ich Bock“, sagt Volkmar Koy. Als er bei der Gründung des Vereins Verdener Jazz- und Blues-Tage dessen Vorsitz übernehmen sollte, musste der jetzt 68-Jährige also nicht lange überlegen. Und Erfahrungen darin, wie man Großveranstaltungen auf die Beine stellt, hatte Koy schon als organisatorischer Leiter der Sport & Schau-Gala gesammelt.

Verden – Die Unternehmung Jazz und Blues nahm schnell Fahrt auf. Und bis heute ist es dem Verein immer wieder gelungen, große Namen in die kleine Stadt zu holen: Klaus Doldinger, Bill Ramsey, Paul Kuhn, Joja Wendt, Al Di Meola, Stefan Gwildis, Chris Barber, Götz Alsmann, Till Brönner, um nur einige zu nennen.

Dass so bekannte Künstler, echte Weltstars, gerne nach Verden kommen, hängt auch mit dem guten Ruf zusammen, den der Verein in der Branche genießt. „Wenn wir einen Vertrag abschließen, halten wir den ein“, betont Volkmar Koy. „Wir haben bisher jeden und alles bis auf den letzten Pfennig, bis auf den letzten Cent bezahlt.“

Diese Solvenz sei vor allem den Großsponsoren zu verdanken. „Ohne die geht das nicht mehr“, stellt Koy fest. Alleine über die Eintrittsgelder wären derlei Konzerte nicht zu finanzieren. Schließlich sind es nicht nur die Gagen, die bezahlt werden müssen. Auch Techniker, Caterer, die Künstlersozialkasse, die Gema, die Hotels, in denen die Musiker übernachten, wollen ihr Geld haben.

Wenn der Vorsitzende auf die vergangenen 25 Jahre zurückblickt, sind es aber nicht allein die berühmten Musiker, an die er sich gerne erinnert. Nach den Lieblingskünstlern gefragt, hat der 68-Jährige nur eine Antwort: „The Nighthawks“.

Verdienstmedaille der Stadt Verden für die Mitbegründer Koy und Glander

Der Verdener erlebte die Band aus Washington erstmals Mitte der 80er in Bremen, in der Schauburg, später dann noch einmal im Modernes in der Bremer Neustadt. Der kernige Bluesrock der Washingtoner Band kam bei Koy gut an. Als er hörte, dass die Nighthawks 2013 erneut nach Deutschland kommen würden, war für ihn klar: Sie müssen dann auch in Verden spielen. „Als Top-Act der Kneipennacht im Domgymnasium.“

Um die Band unter Vertrag zu kriegen, nutzte Koy sogar einen Urlaub in den USA. Ein Veranstalter aus Celle habe die Band ebenfalls engagieren wollen „und noch ein paar andere“ – „gemeinsam haben wir das dann hingekriegt.“ Und das sei – neben dem Musikgenuss – das eigentliche Erlebnis gewesen.

Für ihr ehrenamtliches Engagement erhielten Volkmar Koy und Günther Glander als Mitbegründer der Jazz- und Blues-Tage im Oktober 2018 die Verdienstmedaille der Stadt Verden. Das sei schon „ein besonderes Erlebnis“ gewesen, sagt der langjährige Vorsitzende und ist noch immer stolz auf die Anerkennung, die Stadt und Bürgermeister damit zum Ausdruck gebracht hätten. „Diese Medaille, so häufig gibt’s die nicht.“

Schlimm war die Sache mit der Manfred Mann‘s Earth Band

Dabei hatten sowohl Glander als auch Koy bei der Verleihung betont, dass sie die Auszeichnung stellvertretend für den Verein in Empfang nehmen würden. Die Verdener Jazz- und Blues-Tage seien keine Einzelleistung, sondern ein Gemeinschaftswerk.

Doch bei aller Lust an der Sache, manches Mal ist auch der Frust nicht weit.

Koy nimmt sein Handy zur Hand und scrollt durch seine archivierten E-Mails. Auf mehreren Seiten ist dort der Schriftverkehr abgespeichert: mit Vorstandsmitgliedern, mit dem Rechtsanwalt des Vereins, Herbert Meyer-Bolte, und vor allem mit Konzertveranstalter Detlef Hornstein.

Der Promoter aus Bad Driburg hatte dem Verein einen Auftritt von Manfred Mann und seiner Earth Band vermittelt. Dachten jedenfalls die Verdener.

Sie wollten den bekannten Musiker für den Auftakt der Jazz und Blues-Tage 2017 engagieren und hatten dafür bereits im Sommer 2016 die Verhandlungen aufgenommen. „Bis zum unterschriebenen Vertrag“ sei es gekommen, so Koy. Der Kontrakt wiederum war verbunden mit einer Anzahlung in Höhe von 11 000 Euro. „Die haben wir dann auch brav überwiesen.“ Dann habe es die Mitteilung gegeben, dass der Auftritt Manns vorgezogen werden müsse. Für den Verein natürlich ein No-Go, denn das hätte bedeutet, die gesamten Jazz- und Blues-Tage auf einen neuen Termin zu verlegen.

Raffinierter Betrug

Nun kam eins zum anderen. Recherchen des Vereins ergaben, dass der Mann und seine Band an dem für Verden avisierten Termin einen Auftritt in Belgien hatten. „Dann kam die erste Nachricht, dass dieser Hornstein auch in anderen Städten Konzerte angeboten hatte, die nicht stattfanden“, fährt Koy fort.

Die Verdener entschieden sich, juristisch gegen den Promoter vorzugehen. „Irgendwann war Hornstein dann nicht mehr zahlungsfähig“, so der Vorsitzende, „und der Verein hat 11 000 Euro in den Wind geschossen.“

Schließlich sei auch noch herausgekommen, dass der Bad Driburger gar nicht das Recht hatte, Verträge für Manfred Mann abzuschließen. „Aber der hatte das so raffiniert gemacht, dass man nicht zweifeln musste.“

Glück im Unglück: Der Verein konnte sich in diesem Fall auf seine etwa 350 Mitglieder verlassen. Diese hätten dann gespendet und so den Verlust abgefedert.

