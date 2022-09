Satter Sound und eine volle Bude in Verden

Von: Heiner Albrecht

Sparte nicht mit Applaus: das Publikum bei Glanders. © Heiner Albrecht

Bei der Jazz-Kneipennacht trafen sich Musikfreunde in Verdens Innenstadt. Ob Piano, Drums oder Mundharmonika, es gab es etwas für jeden Geschmack.

Verden – Musikfreunde liefen durch die Straßen, besonders auffällig rund um den Anita-Augspurg-Platz. Äußere Erkennungszeichen waren das pinke Eintrittsband am Handgelenk und der Flyer zur Kneipennacht, der zeigte, an welchem der Veranstaltungsorte ihnen was geboten wird. Oder sie blickten auf ihr Handy, informierten sich über die entsprechenden Bands und deren Musikrichtungen. Und los ging es.

Wo die Bude voll war – wie im Lugenstein – wurde halt zusammengerückt. © Heiner Albrecht

Im kleinen Max am Dom erklang hinten aus der Ecke das Duo RoMi. Der Sound auf drei Quadratmetern satt und fett, dass nichts dazwischen passte, aber anscheinend so gut, dass die Außenbestuhlung genutzt wurde. „Woll´n wir noch 'ne Flasche“, kam es aus der Runde, denn die Flasche Wein war leer. Nickende Gesichter, obwohl keine sommerlichen Temperaturen herrschten, aber es passte eben mit dicker Jacke.

Gegenüber tummelten sich etliche Besucher am Bratwurststand und wurden hellhörig, als super Stimmung aus dem Lugenstein schallte. Dicht gedrängt lauschte das Publikum den stimmungsvollen Klängen des Trios It´s M.E. Allein mit Piano und Drums und dazu der Einsatz von mehrstimmigem Satzgesang lockte Publikum an. Mitsingen, mitklatschen war angesagt. Wer nicht reinkam, versuchte es woanders.

Coole Stimmung: Das Trio It´s M.E begeisterte im Café Lugenstein. © Heiner Albrecht

Stefan Morgenstern und seine Partnerin suchten nach Kompromissen, denn ihr Musikgeschmack ist eben unterschiedlich. Aber das macht die Kneipennacht in der Verdener Innenstadt so einzigartig. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und wenn man mit einer Handvoll Gästen in der Eventabteilung der Bodega der Dortmunder Band Cheap Tequila lauschte – einfach herrlich. Die Interpretationen der Blues- und Rocksongs, besonders die Mundharmonika von Thomas Buchmann hatte schon was Beeindruckendes.

Eigene Songs in Deutsch zu schreiben, fiel der gebürtigen Französin Marion Lenfant-Preus anfangs nicht leicht, wie sie erzählte. Inzwischen sind Songs auf dem neuen Album der Gruppe drauf, die in Glanders No. 13 vor reichlich Publikum zum Besten gegeben wurden.

Eindrucksvoll: die Marion Sobo Band in Glander’s No.13. © Albrecht, Heiner

Noch auf einen Blick ins Sotti´s. Es ist inzwischen Mitternacht. Die Bude ist voll. Inzwischen hatte wohl jeder der Gäste irgendwo Eintritt bezahlt oder die Karten im Vorverkauf erworben. Hier ein Moin, da ein Hallo – viele alte Bekannte. Man zwängte sich durch bis zur Musik. Ah, gerade Pause. Genügend Zeit, um die Jacke irgendwo zu lassen und bei der netten Bedienung ein Getränk zu bestellen. Klassiker und verborgene Juwelen der Rockgeschichte von DeLorean. Irgendwo auf Alben von The Police, Tom Petty oder Steely Dan erschienen. Nicht die bekannten Songs erklangen – aber doch – irgendwo schon mal gehört. Eine kleine Erklärung zum Song – da macht es klick. Es ist spät geworden.

Alle Locations abzugrasen, wäre wohl ein bisschen viel. Aber man hat sich die Musikrichtungen rausgepickt. Schön war´s.