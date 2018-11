Jan-Luca Müllers Debütsingle „Schatten“ macht Lust auf mehr

Verden - Von Erika Wennhold. Jetzt will er es wissen: Jan-Luca Müller aus Verden hat unter dem Namen Luca Miller seine Debütsingle „Schatten“ veröffentlicht. Schon weit über 3 000 Aufrufe auf YouTube nach nur knapp drei Wochen lassen ihn hoffen, sich im Musikdschungel Internet zu behaupten – mit Qualität. Denn der junge Musiker ist kein Anfänger. Viele kennen ihn als Mitglied der Band Jacobus, die es beim Local-Heroes-Bandcontest in Hannover bis ins Finale geschafft hat.

Jacobus gibt es nicht mehr, aber Freundschaften sind geblieben. Zum Beispiel mit Julius Damenz, dem zu „Schatten“ ein grandioses Video gelungen ist. Damenz ist einer, mit dem Jan-Luca ganz viel verbindet. Die Kindheit in Verden und die Leidenschaft für Musik. Beruflich gehen die beiden verschiedene Wege: Der eine studiert Kulturwissenschaften und arbeitet an der Uni Leipzig an seinem Master, der andere lebt in Amerika als erfolgreicher Kurzfilmregisseur und Produzent, ausgezeichnet mit mehreren Preisen, unter anderem den nationalen College Emmy. Für seinen besten Freund Jan-Luca ist Julius Damenz nach Leipzig gekommen, um dort ein professionelles Video aufzunehmen. „Ich hatte gleich das Gefühl, wir machen hier jetzt was, das irgendwie was ganz Besonderes ist.“

Doch nicht nur das Video ist besonders geworden, auch der Song mit dem Titel „Schatten“. Als Luca Miller singt er in deutscher Sprache und hat es geschafft, nicht kitschig oder banal daherzukommen. „Es sind Gedanken, Beobachtungen und Stimmungen, die mich bewegen.“ Wie es aussieht, trifft er damit den Nerv seiner Zuhörer, die auf YouTube erste Kommentare abgeben. Allesamt positiv anerkennend mit der Aufforderung: „Mehr davon!“

Das können sie haben, denn Jan-Luca hält sich in diesen Tagen häufiger in Verden auf, um im Tonstudio von Marcel Heym in Achim die nächsten beiden Songs aufzunehmen. „Er hat einen großen Anteil am Sound.“ Und ist ebenfalls ein langjähriger Freund, „der ein unglaublich talentierter Produzent und Musiker ist.“ Mit ihm zusammen will Jan-Luca ganz unverkrampft ohne Druck weiter an seinem großen Ziel arbeiten: die Musik zum Beruf zu machen. „Davon leben zu können, das wäre richtig cool. Für mich ist das ja keine Arbeit.“ Nur das Drumherum, der Vertrieb, Anfragen bei den Radiosendern und so weiter, das könne schon nerven. Es gibt eine riesige Adressenliste, die noch abgearbeitet werden muss. Auch dabei hilft ein Freund aus Schulzeiten: Philipp Grote hat sozusagen das Management übernommen.

+ Das virtuelle Cover der Single „Schatten“ hat Erkennungswert in den „Plattenläden von heute“. © Julius Damenz

Elf Jahre hat Jan-Luca Müller in einer Band gespielt, neun Jahre mit Jacobus. „Das hat viel mit mir gemacht.“ Man probiere aus, denke seinen Vorbildern hinterher und „irgendwann kommt dann so etwas wie der eigene Stil“. Was er jetzt als Solomusiker macht, nennt er Deutschpop, ohne mit anderen Deutschpopmusikern verglichen werden zu wollen.

Dass Jan-Luca zur Musik gekommen ist, dagegen konnte er sich eigentlich gar nicht wehren. In der Familie gibt es Musiklehrer, Cousinen und Cousins spielen Instrumente, der Großvater war als Schlagzeuger Mitglied einer Jazzband, die regelmäßig gebucht war. „Das muss genetisch bedingt sein.“

Heute ist er seinen Eltern dankbar, die ihn immer gefördert haben und schon im Kindergartenalter zur musikalischen Früherziehung in die Kreismusikschule schickten. Dort empfahl man ihm, das Klavierspielen zu lernen. „Eine Superentscheidung, ich schreibe jedes Lied am Klavier.“ Das Ergebnis jahrelangen Unterrichts, die vielen Stunden in Übungsräumen, Erfahrungen auf der Bühne und der große Spaß am Musikmachen spiegeln sich jetzt wider. „Schatten“ könnte Aufmerksamkeit auslösen. Und wenn nicht, wird Luca Miller trotzdem weitermachen. Wer einmal hineinhören möchte: Die Single ist auf YouTube, Spotify, iTunes oder Amazon – „Den Plattenläden von heute“ – zu finden.