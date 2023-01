Jahreswechsel im Kreis Verden frühlingshaft und friedlich

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Friedlich gefeiert, viel Feuerwerk in die Luft gebracht, und das alles bei frühlingshaften Temperaturen: Einen ungewöhnlichen Jahreswechsel erlebten die Menschen im Kreis Verden, hier in Achim. © Christian Walter

Die Polizei berichtet von hohen Einsatzzahlen zum Jahreswechsel, aber nur wenig Streithähnen

Verden/Achim – Der zurückliegende Jahreswechsel dürfte als einer der ungewöhnlichsten in die Geschichte des Landkreises Verden eingehen. Frühlingshafte Temperaturen von bis zu 17 Grad wurden in der Neujahrsnacht im Raum zwischen Ottersberg und Dörverden gemessen, gleichzeitig gehen Beobachter davon aus, es wurde selten so viel geböllert und an Raketen in den Nachthimmel geschossen wie zu Silvester 2022. Die Menschenaufläufe führten indes offenbar nicht zu übermäßig alkoholbedingte Zwischenfällen. Die Polizei spricht zwar von einem hohen Einsatzaufkommen in der Zeit von Silvesterabend bis zum Neujahrsmorgen, insgesamt aber sei es ersten Erkenntnissen zufolge zu keinerlei großen negativen Auswirkungen gekommen.

„Der Jahreswechsel verlief relativ friedlich“, sagt eine Polizeisprecherin. Lediglich zu zwei Streitschlichtungen seien Ordnungshüter gerufen worden, beide in Verden, und jedes Mal konnten die Streithähne rasch zur Räson gebracht werden. Für Achim wurden keine solcher Einsätze gemeldet. In einer Reihe von Fällen hatten sich die Beamten mit Alkoholfällen auseinanderzusetzen.

Nur wenige Stunden nach der Sprengung des Geldautomaten in Dauelsen kam es zu einer erneuten Automaten-Detonation, diesmal an der Hauptstraße in Otterstedt. B Unbekannte sprengten einen aufgestellten Zigarettenautomaten mit nicht bekannten Sprengmitteln auf. Die Täter entwendeten sämtliche Zigaretten sowie die Geldkassette.

Ein Zeuge hatte das Tatgeschehen beobachtet. Es soll sich um drei bis vier männliche Täter im Alter von 16 bis 20 Jahren gehandelt haben. Unter anderem sollen ein schwarzes Kapuzenshirt sowie eine schwarze Jacke der Marke Wellenstein mit gelbem oder weißem Emblem getragen worden sein. Zur genauen Schadenshöhe können aktuell keine exakten Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ottersberg unter Telefon 04205/315810.

Eine ungewöhnliche Unfallflucht, zuder es in der Silvesternacht, gegen 1.45 Uhr, im Kreuzungsbereich Johanniswall/Ostertorstraße kam, beschäftigte die Beamten in Verden. Eine 64-jährige Verdenerin befuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem BMW X1 die Straße Johanniswall in Fahrtrichtung Verden-Eitze. Im Kreuzungsbereich bog ein unbekannter Autofahrer aus der Ostertorstraße auf den Wall ein, ohne auf die vorfahrtsberechtigte Frau in dem BMW zu achten. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Die 64-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr BMW wurde erheblich beschädigt, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 12 000 Euro.

Der unbekannte, unfallverursachende Autofahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Ort des Geschehens. Der Wagen des Unfallverursachers dürfte ebenfalls nicht unerheblich beschädigt sein. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Auch mehrere Alkoholsünder gingen der Polizei ins Netz. Bereits gegen 21 Uhr am Silvesterabend erwischte es einen 29-Jährigen in Verden. Der Fahrer eines Kleinkraftrades aus Hassel wurde auf dem Adolph-Kolping-Weg gestoppt. Er verfügte über keine Fahrerlaubnis und war zudem mit Promille unterwegs. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Im weiteren Verlauf der Nacht büßte ein 21-jähriger Achimer seinen Führerschein ein. Gegen 2.15 Uhr befuhr er die Autobahn A 27 in Richtung Bremen, ehe eine Steifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei seine Fahrweise ins Auge sprang. Kurz nach der Abfahrt in Achim war Endstation. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines wurden angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet.