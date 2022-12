Das Ende des Seniorenbüros in Verden

Von: Ronald Klee

Verden – Nach der Isolation, die viele Senioren wegen der Corona-Pandemie erlebt haben, starteten die Angebote für die älteren Verdener in diesem Jahr wieder zaghaft durch. „Im Seniorenbüro war es dagegen sehr ruhig“, berichtet Seniorenbeauftragte Gunda Schmidtke in einer vor einigen Tagen an die älteren Semester in der Stadt verteilten Notiz. In dem Anschreiben informiert sie darüber, dass das Büro zum Jahresende geschlossen wird. Zugleich kündigt sie neue Wege für die Seniorenarbeit an.

„Es hat sich herausgestellt, dass der Beratungsbedarf von Senioren nicht so hoch ist“, musste auch Silja Weßelmann feststellen. Der Ansturm der betagten Verdener auf die Anlaufstelle im Verdener Rathaus, das Seniorenbüro im Zimmer 171, ist überschaubar: „Es wird nicht genutzt“, sagt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung.

„Die Anfragen, die wir hatten, handelten sich fast ausschließlich um Dinge, die den Seniorenstützpunkt betrafen“, deutet Schmidtke in dem Schreiben das Problem an. Mit Gertrud Döhle habe sie regelmäßig an den Dienstagen im Büro am Schreibtisch gesessen. Meist aber vergebens: „Kaum Anfragen oder Besuche“, stellten die beiden fest, die die Aufgaben seit Jahresbeginn übernommen haben. Umso frustrierender wird es gewesen sein, wenn sie nicht mehr helfen konnten, als die Nummer des Senioren- und Pflegestützpunkts beim Landkreis weiterzugeben: 04231/15374 oder 158728. Verständlich, dass sie den Entschluss gefasst haben, das Angebot einzustellen.

22 Jahre war die Tür zum Büro im Rathaus für die Senioren in der Stadt offen. Christoph Gürlich, der ehemalige Ratsherr und spätere Seniorenbeauftragte der Stadt, hatte sie aufgestoßen. Die Absicht ist auf der Internetseite der Stadt zu lesen: „Die Mitarbeiter des Seniorenbüros möchten der älteren Generation helfen und sie beraten, sie gegebenenfalls an andere Institutionen weitervermitteln, ihre Anregungen weiterleiten und vieles mehr.“

Immer hatte es, wie auch jetzt Gertrud Döhle, ehrenamtliche Mitstreiter gegeben. So konnten die Senioren die Aufgabe im Raum 171 auf mehrere Schultern verteilen. Sportlich anspruchsvoller wurde es während der Corona-Pandemie, als die Ehrenamtlichen die ratsuchenden Senioren trotz Lockdown nicht im Stich lassen wollten. Die Lösung, die die amtierende Seniorenbeauftragte Chri-stine Klasen mit ihren Helfern Eberhard Geiler und Wolfgang Paul präsentierte, bestand darin, dass nicht nur die Bürotür geöffnet wurde, sondern auch das Fenster. So wurde der Kontakt zumindest von der großen Straße aus möglich, als die Rathaustür niemanden mehr einlassen konnte.

Mittlerweile haben die Amtsinhaber seit den Anfängen zweimal gewechselt und neben der amtierenden Seniorenbeauftragten der Stadt, Gunda Schmidtke, stehen ihre Vorgängerin, Christine Klasen, und Gertrud Döhle für die Anliegen der älteren Verdener zur Verfügung. Zumindest bis zum Jahresende.

„Aber eigentlich wird diese Arbeit nicht eingestellt“, erklärt Weßelmann, sie verändere sich nur. Ratsuchende finden in den Stadtteilen und Ortseilen mittlerweile überall Anlaufstellen und auch im „Kult“ am Holzmarkt hätten sie Ansprechpartner. Außerdem, das konnte Weßelmann schon einmal ankündigen, werde es Seniorenbriefe geben. Darin sollen die älteren Einwohner in Verden ebenfalls informiert werden.

Döhle und Schmidtke wollen Ratsuchende aber auch nicht sich selbst überlassen. „Bei Anfragen ist es dennoch möglich, Kontakt im Rathaus aufzunehmen“, empfehlen sie und schlagen Lena Fietkau vor, die unter der Nummer 12240 zu erreichen sei. Und Im Rathaus soll eine Informationstafel aufgestellt werden, die über die verschiedenen Angebote in der Seniorenarbeit in der Stadt Verden informiert.

Und Schmidtke deutet in dem Schreiben an die Senioren der Stadt auch schon mal an, das die Seniorenarbeit in der Stadt im Begriff ist, neue Wege zu gehen: „Zweimal im Jahr wird eine Seniorenkonferenz stattfinden mit allen, die in der Seniorenarbeit tätig sind, um gemeinsam zu besprechen, welche Sorgen bestehen und welche Themen aufgegriffen werden sollten. Ein weiteres Ziel ist es, in der Stadt gemeinsam mit anderen Generationen Räumlichkeiten zur Verfügung zu haben, um einen Treffpunkt für unterschhiedliche Aktionen zu entwickeln.“ kle