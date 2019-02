100 Jahre Awo in Verden

Verden - Von Harald R–ttjer. Ein Statement von Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) sowie eine Positionsbestimmung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Jahr ihres 100-jährigen Bestehens vom Kreisvorsitzenden Fritz-Heiner Hepke läuteten im „Verdener Wappen“ die Jahreshauptversammlung des Verdener Ortsvereins ein. Dazu konnte Awo-Chef Uwe Hannenberg vor vollem Haus als Ehrengäste die Vorsitzende des Kreissozialausschusses Dr. Dörte Liebetruth (MdL) sowie vom Kreisvorstand Heinz Möller und Dietmar Teubert begrüßen.

Lutz Brockmann lobte das ehrenamtliche Engagement der Aktivisten und dankte dafür. Deshalb unterstütze die Stadt auch im Jubiläumsjahr gerne die vielfältigen Angebote der Awo rund um die Begegnungsstätte am Oderplatz, vor allem die Nachmittagsbetreuung, Schularbeitenhilfe sowie die Hilfe für die dort lebenden Menschen. Der Bürgermeister verlieh seiner Freude über den Erfolg des Awo-Sozialkaufhauses in Verden Ausdruck. Es habe zu einer Angebotserweiterung in der Innenstadt geführt.

Den Ortsverband rief Brockmann auf, sich weiterhin bei der Gestaltung der Daseinsvorsorge mit ihrer sozialen Kompetenz einzubringen. Er sagte in dem Zusammenhang zu, dass in den nächsten Jahren der Bau preisgünstiger Wohnungen angekurbelt werden soll. In Verden-Ost werde zudem ein neues Mehrgenerationenhaus entstehen und die Kleinsten sollen sich durch Kita-Angebote wohlfühlen.

Kreisvorsitzender Fritz-Heiner Hepke unterstrich die Bedeutung der Organisation in ihrem Jubiläumsjahr als örtlicher Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege. Die Awo sei aufgrund ihrer Geschichte und ihres gesellschaftspolitischen Selbstverständnisses ein Verband mit besonderer Prägung. „Bei uns haben sich Frauen und Männer als Mitglieder und als ehren- und hauptamtlich Tätige zusammengefunden, um in unserer Gesellschaft bei der Bewältigung sozialer Probleme und Aufgaben mitzuwirken und um den demokratischen, sozialen Rechtsstaat zu verwirklichen“, beschrieb Hepke die Position. Er mahnte jedoch an, die Awo auch für junge Menschen attraktiver zu machen und ihnen entsprechende Veranstaltungen anzubieten.

Die SPD-Kreistags- und Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth stellte danach in einem sozialpolitischen Statement die umfangreichen Beratungs- und Hilfsangebote für ältere Menschen durch den Landkreis Verden vor. „Bei uns soll sich keiner allein oder verlassen fühlen, sondern am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.“ Ferner schilderte die Politikerin ihre Bemühungen, die ärztliche Versorgung im Kreisgebiet auch in den ländlichen Gemeinden sicherzustellen.

Vom Vorsitzenden Uwe Hannenberg und seinem Team bekamen die Mitglieder Berichte über die vielfältigen Aktivitäten des Ortsvereins im vergangenen Jahr sowie eine Programmvorschau zu hören. Besonderes Lob erntete Elisabeth Hannenberg für die Kassenführung und den transparenten Wirtschaftsplan. Fred U. Higgen erläuterte die umfangreichen, fast täglichen Aktivtäten am Oderplatz. Higgen warb um weitere ehrenamtliche Unterstützung. Er erntete respektvollen Beifall für seinen eindrucksvollen Vortrag.

Außerdem stellte Reiseexperte Friedel Niederkrome seine wichtigsten Fahrtenprogrammvorschläge für 2019 vor. Im Blickpunkt steht die traditionelle Mehrtagesfahrt vom 5. bis 10. August in den Knüllwald in Hessen.