Wald und Höhle für Verdens „Jahnibär“

Von: Katrin Preuß

Planer Niels Blatt stellte dem Kinderrat seinen Sieger-Entwurf vor. Die Öffentlichkeit hat bis einschließlich 14. Februar, jeweils von 8 bis 16 Uhr, die Möglichkeit, die Wettbewerbsbeiträge in der Jahnschule zu betrachten. © Preuß

Der Schulhof der Grundschule an der Jahnstraße in Verden wird neu gestaltet. Planer Niels Blatt stellte jetzt seinen Entwurf vor.

Verden – Vom Kinderrat gab's am Dienstagvormittag Applaus für Niels Blatt. Wochen zuvor hatte sich bereits eine Jury unter Beteiligung der Grundschule an der Jahnstraße einstimmig für das ausgesprochen was sich der Planer von Horeis + Blatt Landschaftsarchitekten so vorstellt in Sachen Neugestaltung des Pausenhofs. Sein Entwurf ging als Sieger aus dem „Freiraumplanerischen Wettbewerb Außenanlagen“ hervor, zu dem – wie schon bei der Nicolaischule – die Stadt Verden fünf Büros eingeladen hatte.

Kinderrat hat gute Vorarbeit geleistet

Was technisch klingt, kommt nun geradezu märchenhaft daher. Dazu hatte der Kinderrat, gebildet aus Vertretern aller Klassen, eine solide Vorarbeit geleistet.

Gemeinsam mit Schulsozialarbeiterin Sabrina Schmidt hatten die Kinder sich ihren Schulhof als einen „Bärenwald“ ausgemalt, in dem sich das Schulmaskottchen, der „ Jahnibär“, wohlfühlen soll. Bäume zum Schubbern, eine Picknick-Ecke, die Gelegenheit zum Klettern und Balancieren und – ganz wichtig – eine Höhle finden sich nun auf dem Plan von Niels Blatt wieder. In Form verschiedener Spielgeräte, bei deren Auswahl die Kinder mitreden dürfen. Als großzügig bemessene „Werktische“, an denen gebastelt und gearbeitet werden kann, als Hängematten, Sitzfelsen und -bänke für eine gemütliche Pause, in der Gestalt von robusten Gräsern und Bäumen.

Neue Ideen vereinen sich mit Erhaltenswertem

Nicht nur die neuen Ideen des Landschaftsarchitekten überzeugten die Jury. „Vieles bleibt erhalten, was noch gut ist“, nannte Bürgermeister Lutz Brockmann einen weiteren Grund für deren Votum.

Geschickt bindet der Planer zum Beispiel vorhandene Niveau-Unterschiede ein. So verläuft im Entwurf vor dem alten gepflasterten Wall eine neue Entwässerungsrinne nebst Steg. Praktisch, weil Niederschläge dann endlich wieder ablaufen können, gleichzeitig eine Einladung zum phantasievollen Spiel. Und der sogenannte „schwarze Berg“ verwandelt sich durch Natursteinblöcke, die in den kleinen Hang gesetzt werden, in ein „grünes Klassenzimmer“.

Erhalten bleiben der Schule das Spielfeld und natürlich „Tinti“, eine krakenförmige Sitzskulptur, die Verdener Kinder vor knapp zehn Jahren im Rahmen eines Kunstprojektes gestalteten. Und musste auch eine große, bereits abgestützte Pappel bereits weichen, so soll der bunte Baum-Mix auf dem Schulhof doch weitestgehend stehen bleiben und ergänzt werden. Das, so betonte Sabrina Schmidt, sei für die Kinder „ein großes Thema“ gewesen.

Bäume als planerische Herausforderung

Tulpenbaum, Amber, Linde, Eiche, Kastanie und manches mehr sorgen bereits jetzt für viel Grün und schattige Plätzchen auf dem knapp 6 000 Quadratmeter messenden Areal. Sie zu berücksichtigen, war nun für den Landschaftsarchitekten die besondere Herausforderung.

Die vielen Bäume sind Fluch und Segen zugleich. Als grüne Lunge willkommen, verhindern sie bei der Umsetzung den Einsatz schweren Geräts. © Preuß

Das gilt ebenso für die Umsetzung des Entwurfs. Um endlich eine vernünftige Entwässerung des Schulhofes zu gewährleisten, soll beispielsweise auch der Asphalt vor dem Hauptzugang einem breit gefugten Pflaster weichen. Der Brandschutz macht eine breite Zuwegung erforderlich. Also wird ein Teil des überdachten Fahrradständers abgerissen.

Schweres Gerät werden dabei kaum zum Einsatz kommen können. Um mit großen Baggern zu rangieren, reicht der Platz nicht aus.

Bis zum Herbst, so die Hoffnung des Bürgermeisters, soll schon eine Veränderung auf dem Pausenhof der Jahnschule zu sehen sein. „Das versuchen wir, das kann ich aber nicht versprechen“, richtete sich der Landschaftsarchitekt an die Grundschüler.

Landschaftsarchitekt ging auch an der Jahnstraße zur Schule

„Als ich so alt war wie ihr, war ich einer von euch“, verriet Niels Blatt dem Kinderrat am Rande seiner Präsentation. „Ich war hier an dieser Schule“, so der Verdener. Die Planungen seien deshalb nicht einfacher für ihn gewesen, sagte er. „Ich hatte aber vielleicht noch etwas mehr Motivation als sonst“, fügte er schmunzelnd hinzu.

Bis zu drei Jahre werden ins Land gehen, ehe die Neugestaltung an der Jahnschule abgeschlossen sein wird. Angesichts des großen Areals ist das nicht zum Schnäppchenpreis machbar. Eine erste, noch grobe Schätzung geht von rund einer Million Euro aus. Dabei sei der Preis pro Quadratmeter in der Ausschreibung des Wettbewerbs noch „an der untersten Kante“ angesetzt gewesen, betonte Niels Blatt.

Der neue Schulhof freilich soll vielen Schülergeneration Raum für Spiel und Regeneration bieten. Auf rund 30 Jahre bezifferte Blatt die Dauer der Abschreibung. Mit Blick auf die alten Spielgeräte sei das zum jetzigen Zeitpunkt bereits zweimal geschehen, stellte Schulleiterin Claudia Stüven trocken fest.