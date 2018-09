Fachstelle für Sucht und Suchtprävention: „Isolation fördert Sucht“

Erhöhter Beratungsbedarf

+ © Bischoff Helfen bei Suchtproblemen: Kerstin Dohmeyer-Mehlan (links), Heike Gronewold (Mitte) und Regina Haack von der Fachstelle in Achim und Verden. © Bischoff

Achim - Von Sandra Bischoff. „Alles, was Sucht unterstützt, wie zum Beispiel erhöhter Leistungsdruck und die Individualisierung, ist in unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt gerückt, Isolation fördert Sucht“, sagt Heike Gronewold, Leiterin der Fachstelle Sucht und Suchtprävention des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Verden.