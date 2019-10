Verdener Stadtkante auf der Kippe: Investor und Bauherr wären da

Das fragliche Areal an der Aller. Für die so genannte Stadtkante muss die Stadt Verden „nur“ einen Investor finden.

Noch im April ließ der Bürgermeister verlauten: „Klare Kante an der Aller“. Nun aber scheint Lutz Brockmann die Kurve, vielmehr die Kante, nicht zu kriegen. Zwei Entwürfe liegen vor, doch es hagelt nur Absagen. Was nun? Der Rat tagt dazu am Dienstag nichtöffentlich.

Verden – Die Stadt Verden bekommt offenbar keine kalten Füße. Diesen Eindruck konnten Journalisten im April gewinnen, als Bürgermeister Lutz Brockmann nicht nur die Sprache, sondern auch den Optimismus in Sachen „Neue Stadtkante“ wiedergefunden hatte. Wie berichtet, hatte die Hamburger Investorin BPD Immobilienentwicklung GmbH der Stadt Verden mitgeteilt, dass sie die Projektentwicklung „Neue Stadtkante” in Verden mit sofortiger Wirkung beende. Maßgeblicher Anlass und Grund für die Entscheidung sei nach Angaben von BPD, dass „kein Betreiber und Endinvestor für das Hotel gefunden werden konnte, der die erforderlichen finanziellen Sicherheiten nachweisen kann”.

In den Monaten darauf blies an der Stadtkante nur ein laues Lüftchen, Bis zu dem Moment, als jetzt bekannt wurde, dass das Thema in nichtöffentlicher Sitzung vom Stadtrat am kommenden Dienstag wieder aufgenommen werde. Das habe seinen Grund, wie Lutz Brockmanns Stellvertreter und Kämmerer Andreas Schreiber auf Anfrage erläuterte. „Wir befinden uns in einem laufenden Verfahren und angesichts von zwei Vertragspartnern in einem internen Abstimmungsablauf.“ Wie es nun weitergehen soll, werde der Rat am 22. Oktober entscheiden.

Erst Im Februar wurden den Projektleitern Pläne vorgelegt.

Ob er das wirklich tut, scheint aufgrund neuer Entwicklungen zumindest fraglich. Denn: Von den zitierten beiden Vertragspartnern gibt es nach Informationen dieser Zeitung nur Absagen. Von der Hamburger BPD, die bei dem Wettbewerb der Stadt Verden zur Stadtkante den ersten Platz gemacht hatte, ist alles bekannt, von dem zweitplazierten Entwurf bislang nichts. Bislang... Recherchen unserer Zeitung haben nun ergeben, dass den zweiten Platz die Verdener Firma Holzkamm mit ihrem Geschäftsführer Claus Willenbrock, thematisch übrigens nicht weit weg vom ersten Rang, erreicht hatte.

Willenbrock deutete an, dass die Stadt Verden für das 50-Millionen-Projekt einen Investor inklusive der Tätigkeit als Bauherr praktisch aus einer Hand bekommen hätte. Holzkamm hatte mit dem neuen Namensgeber des Bremer Weserstadions, der Wohninvest Holding, einen kompetenten Partner gefunden. Die Wohninvest Holding GmbH ist ein Immobilienkonzern aus Fellbach bei Stuttgart. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Bürokomplexen und Einkaufszentren spezialisiert. Der Umsatz liegt bei 380 Millionen Euro im Jahr. Nach den Worten Willenbrocks hätte sie auch das geplante Hotel selbst betrieben.

Schwierig sei es erst dann geworden, als bei den ersten Gesprächen mit der Stadt herausgekommen sei, dass Wohninvest quasi den Hamburger BPD-Entwurf für die Stadtkante hätte umsetzen sollen. So scheint es zumindest Bürgermeister Brockmann, der aus Urlaubsgründen gestern nicht zu erreichen war, und die SPD-Stadtratsfraktion gewollt zu haben. Dieses Ansinnen sei von Wohninvest, die ausschließlich den Holzkamm-Entwurf realisieren möchte, abgelehnt worden. Wichtig sei gewesen, so Willenbrock, dass eine breite Mehrheit aus Verwaltung und Politik hinter ihrer Umsetzungsidee stehe. Als der Wohninvest auch noch vorgeschlagen worden sei, den BPD-Entwurf eins zu eins umzusetzen, kam die unmissverständliche Antwort von der Geschäftsführung der Holding GmbH: „Nicht mit uns, Dann ziehen wir uns zurück.“

Was zu dem jetzt nicht einfachen Zustand geführt hat: Die Stadt Verden hat einen erstplazierten Entwurf, für den sie auch die Rechte der Umsetzung erworben hatte, steht aber komplett ohne Investor da. Dabei hätte, so Willenbrock, es anders ausgehen können, wenn die Bereitschaft zum Dialog da gewesen wäre. Lediglich die CDU-Stadtratsfraktion habe ihn und die Firma Holzkamm eingeladen und sei von dem vorgelegten Konzept sehr angetan gewesen.

Das bestätigte gestern bei einem Anruf CDU-Fraktionschef Jens Richter. Investor und Betreiber in einer Hand, das hätte was, so der Kommunalpolitiker. Wenn von der Verwaltung und dem Bürgermeister überzogene Forderungen an die Wohninvest herausgetragen worden seien, dürfe sich die Stadt nicht wundern. „Wir sind sehr enttäuscht über die Absage“, betonte Richter. Die Stadt habe eine Riesenchance vertan und Porzellan zerschlagen, so sein vernichtendes Urteil. „Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung“, sagte Richter mit Blick auf die nichtöffentliche Ratssitzung.

Kommentar des Autors

Mit dem Kopf durch die Wand

Die Verdener Welt gerät zum wiederholten Male aus den Angeln. Das muss man sich einmal vorstellen: Ein möglicherweise potenter Hamburger Investor macht mit Blick auf die Verdener Stadtkante schlapp, weil angeblich kein Betreiber für das geforderte Hotel gefunden werden konnte. Heute müsste das Wörtchen „angeblich“ dick unterstrichen werden. Das Gegenteil ist offenbar der Fall. Die einheimische (welch ein Vorteil!) Firma Holzkamm hatte der Stadt mit der Wohninvest Holding nicht nur einen Investor besorgt, sondern wollte gleichzeitig als Bauherr und Macher für das Hotel auftreten. Dazu wären die von der Stadt gewünschten Mietwohnungen, das Gewerbe und auch das städtebaulich sowie gestalterisch nachvollziehbare Konzept für das neue Allerquartier in der Altstadt gekommen. Stattdessen wird das auf einem Silbertablett angebotene Projekt zu Grabe getragen und unter der Stadtkante verbuddelt. Da liegt der Vergleich aus höheren fußballerischen Weihen nahe, wenn ein Verein wie Werder Bremen oder von mir aus auch der HSV den Trainer entlässt, den neuen aber gleichzeitig per Vertrag mit dem Konzept und der Mannschaft des alten weiterarbeiten lässt. Nicht nur Fußballer würden sagen: Das geht nicht. Doch bei der Stadt Verden ist offenbar alles anders. Mit dem Kopf durch die Wand.