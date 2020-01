Verden - Von Christel Niemann. Die Verdener Tafel hat eine neue Leitung. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende, Michael Graf, führt die Einrichtung kommissarisch bis zu den Neuwahlen des Vorstands im Frühjahr. Der Tafelbetrieb, so Graf, sei von der Veränderung nicht betroffen und laufe unverändert weiter. Als ursächlich für das plötzliche Ausscheiden der bisherigen Vorsitzenden und langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiterin Dietlinde Intemann geben Graf und Finanzchefin Kirsten Tita-Henninges „interne Differenzen“ an.

Spontan und beherzt hat Graf die kommissarische Leitung übernommen, verbunden mit der Absicht, auf der kommenden Mitgliederversammlung auch ganz offiziell für das Amt zu kandidieren. Die Zustimmung der Stimmberechtigten scheint ihm bereits sicher. „Er ist für diese Aufgabe der richtige Mann“, zeigt sich Tita-Henninges überzeugt.

Dass sich Graf über das übliche Maß hinaus ehrenamtlich für die Tafel engagiert, habe er schließlich in der Vergangenheit bereits ausreichend bewiesen. „Ich bin Rentner und habe mir wieder einen Fulltime-Job eingehandelt“, sagt Graf dazu. Täglich sei er im Tafelhaus in der Ulanenstraße anzutreffen, wo er neben administrativen Aufgaben auch regelmäßig Fahrdienste übernimmt. Denn die ehrenamtlichen Helfer sind knapp und Graf & Co befürchten, dass die Tafel selbst in Not geraten könnte, wenn sich die Zahl der Ehrenamtlichen noch weiter reduziert. Graf: „Im vergangenen Jahr sind etliche Helfer aufgrund von gesundheitlichen Defiziten und wegen Alters ausgeschieden.“

Die Lage sei zwar noch nicht dramatisch, aber man müsse rechtzeitig gegensteuern, damit es nicht zu wirklichen Engpässen komme. „Wir können uns finanziell leider nur die Beschäftigung einer Mitarbeiterin leisten, die sich um Küche und Reinigung kümmert“, so Graf.

Aktuell versorgen knapp 40 ehrenamtliche Helfer mit ganz unterschiedlichen Einsatzstunden – manche helfen mehrmals pro Woche, andere nur einmal im Monat – monatlich durchschnittlich 3 800 Erwachsene und Kinder mit dringend erforderlichen Lebensmitteln, die von den Fahrern der Tafel aus den nach wie vor sehr spendenfreudigen Supermärkten, Discountern oder Bäckereien abgeholt werden.

Trotz der Unterstützung, mehr Hilfe ist notwendig: „Damit auch weiterhin alles reibungslos wie bislang klappt, benötigen wir gut zehn zusätzliche verlässliche ehrenamtliche Helfer“, sagt Tita-Henninges. Schließlich müssten Urlaubszeit und krankheitsbedingte Ausfälle überbrückt werden. Gesucht würden außerdem Helfer mit der Bereitschaft, kurzfristig einzuspringen, wenn einmal akuter Personalnotstand herrsche. „Die Arbeit bringt Spaß. Es macht Freude Menschen zu helfen und sich für die Allgemeinheit zu engagieren“, wirbt Gisela Below, die selbst seit zehn Jahren ehrenamtlich bei der Tafel arbeitet, um neue Mitstreiter.

Und wie sieht die finanzielle Situation bei der Verdener Tafel aus? „Wir haben erfreulicherweise wieder einige private Geldspenden bekommen, arbeiten und handeln aber immer noch sehr sparsam. Denn obwohl wir einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen, wird uns von kommunaler Seite keinerlei finanzielle Unterstützung gewährt“, antwortet Tita-Henninges.

Sorge bereite dem Vorstand daher, dass ein betagter Lkw in spätestens zwei Jahren ausgetauscht werden müsse. Auch am Tafelhaus seien Renovierungsmaßnahmen erforderlich. Graf: „Das alles kostet Geld, Geld, das uns wegen der Altlasten, also aufgrund der zurückliegenden Ereignisse im Jahr 2018, leider immer noch fehlt.“