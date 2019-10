vit-Azubis erkunden Spanien und Finnland mit dem EU-Programm Erasmus+

Verden – Internationale Berufserfahrungen stellen immer häufiger einen Teil des beruflichen Anforderungsprofils dar. Das EU-Programm Erasmus+ bietet da zum Beispiel unter anderem Auszubildenden die Möglichkeit, internationale Berufs- und Sprachkompetenzen zu erlangen und auszubauen sowie sich kulturell auszutauschen.

„Dank dieses Förderprogramms bekamen die Auszubildenden des Vereinigten Informationssystems Tierhaltung (vit), Kimberly Zoe Menzel und Erik Schuilwerve, die Chance, einen Teil ihrer Ausbildung als Fachinformatiker und Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung im Ausland zu verbringen“, berichtet Mario Rosebrock von vit in einer Pressemitteilung. „Uns wurde innerhalb von Sekunden klar, dass wir super gerne die Auslandserfahrung machen möchten und konnten, dank der schnellen Zustimmung und Freistellung seitens unseres Betriebes, bereits 24 Stunden später zusagen“, berichten Kimberly und Erik im vit-Azubi-Blog unter bit.ly/vitErasmusAzubi.

Die Ziele der beiden waren Spanien und Finnland. Beide hatten vor Ort die Möglichkeit, in Softwareentwicklungsprojekten Erfahrungen zu sammeln, aber sich auch mit ihrem Know-How einzubringen. „Auf der einen Seite waren wir natürlich froh, wieder zu Hause zu sein und unsere Familien wieder zu sehen, aber auf der anderen Seite waren wir auch traurig, dass die Zeit so schnell vergangen war und wir unsere neu gewonnenen Freunde wieder verlassen mussten“, so Kimberly und Finn über ihren Aufenthalt.

Ein Austausch im Rahmen von Erasmus+ findet aber nicht nur unter Auszubildenden statt, sondern auch zwischen Lehrern und Ausbildern. Die Ansprechpartner für Erasmus-Projekte der Schule, I.E.S. Politécnico Jesús Marín Málaga Gloria Norro und Enrique Norro, sowie der Berufsbildenden Schulen Soltau, Franz-Otto Wiehenstroth, besuchten vit. „Dies war gleichzeitig auch ein Wiedersehen, da die Auszubildende Kimberly Zoe Menzel in Spanien ihr Erasmus-Praktikum absolviert hat und sie nun ihrem damaligen Betreuer ihren Ausbildungsbetrieb vit vorstellen konnte“, so Rosebrock. Sprachliche Unterstützung gab es von Spanisch-Lehrerin Raquel García der Berufsbildenden Schulen Soltau.

Der Besuchergruppe wurden einige vit-Anwendungen präsentiert sowie die Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung erklärt. Es folgte ein Rundgang durch das Gebäude inklusive der Server-Räume.

In der anschließenden Diskussion über die verschiedenen Ausbildungs- und Schulsysteme konnten alle anwesenden Personen ihre Meinungen, Anregungen sowie Informationen austauschen, berichtet Rosebrock zuletzt.