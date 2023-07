Unterbrochene Leitlinien in der Verdener Innenstadt: Achtlos abgestellte Mülltonnen empören Behindertenbeauftragten

Renate Tants hat das System 2016 ausprobiert. © Klee

Verden – „Jede Woche wieder.“ Der Behindertenbeauftragte der Stadt Verden, Lars Schmidtke, kann ein unwilliges Stöhnen nicht ganz unterdrücken. Der Vergleich der beiden Bilder aber macht die Gedankenlosigkeit unmittelbar deutlich, die es zulässt, dass jemand seine Mülltonne auf den Blindenleitstreifen stellt.

„Als sehbehinderter Mensch ist man auf Leitlinien angewiesen, um sich in der Welt orientieren zu können. Leider bekomme ich als Behindertenbeauftragter regelmäßig die Beschwerde, dass diese vollgestellt sind“, teilt Lars Schmidtke mit. Eine Weile beobachtet der Verdener das schon. Wenn es nicht die Mülltonnen sind, dann sind es gelbe Säcke oder einfach nur das Mobiliar der Außengastronomie. Bei allem Verständnis, dass auch diese Dinge ihren Platz benötigen, werden sie auf den Streifen für Sehbehinderte zu fast unüberwindlichen Hindernissen. Der Verdener Behindertenbeauftragte appelliert deshalb an die Anrainer in der Großen Straße: „Ich möchte um mehr Sensibilität und Einsicht bitten und aufrufen.“

Auf Einladung von Schmidtkes Vorgänger Dieter Eggert war vor ein paar Jahren, im Mai 2016, die Beraterin des Blinden- und Sehbehindertenverbands Niedersachsen, Renate Tants, in Verden. Als selbst Betroffene hatte die engagierte Verbandsvertreterin das Blindenleitsystem, das die Stadt in die neue Pflasterung in der Innenstadt integriert hatte, ausprobiert.

Ganz wichtig war für sie ihr Stock. Mit der ballähnlichen Verdickung ertastet sie die Rillen im Pflaster und weiß dann, wie sie am Rathausplatz entlang kommt. „Ich habe 30 Jahre Erfahrung“, erklärte sie seinerzeit.

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum wart neben der Beratungstätigkeit einer der Schwerpunkte für die Vertreterin des Blinden- und Sehbehindertenverbands. „Die Leitstreifen am Rathausplatz waren zunächst gar nicht vorgesehen worden“, hatte Eggert ihr beim Besuch erklärt. Die seien nachträglich eingefräst worden, nur das sonst übliche Weiß fehle.

Aber genau dieser farbliche Kontrast fehlte Renate Tants in Verden und das war ein Ansatzpunkt für ihre Kritik an der Lösung in der Innestadt. „Wie viele Blinde habe ich noch einen Rest Sehkraft“, erklärte sie. Den Leitstreifen hätte sie deshalb auch gezielt entdecken können, wenn er nicht im Farbton der kostbaren portugiesischen Pflasterung verschwinden würde. Ihr Stock machte es der Sehbehinderten möglich, sich gut zu orientieren, wenn sie die Streifen gefunden hat und nicht Hindernisse darauf eine neue Suche nach den Streifen erfordern. Ohne den deutlichen Farbunterschied wird die Suche zum Glücksspiel. Das betreffe viele sogenannte „Blinde“, berichtete die Beraterin. Aber auch viele Ältere kämen bei Problemen wie einer Netzhautdegeneration in eine ähnliche Lage.

„Die Streifen“, so hatte die Bremerhavenerin beim Gang durch die Stadt erklärt, „geben die Richtung vor. Immer wenn ein Richtungswechsel möglich ist, zeigen das die Steine mit den Noppen an.“ Wenn die Seniorin den Streifen erst einmal mit ihrem Stock ertastet hat, kann sie souverän drauflos marschieren. Das wirkte so sportlich, dass mancher Beobachter zweifeln mag, ob ihr Sehen überhaupt eingeschränkt ist. Wie so oft besteht hier die Behinderung in den Hindernissen, die den Betroffenen in den Weg gelegt werden.

Was stimmt nicht an diesem Bild? © Behindertenbeauftragter