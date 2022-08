Althusmann beim Redaktionsbesuch: „Innenstadt-Fördertöpfe aus Landesmitteln“

+ © Klee Den CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann (r.) und die Direktkandidatin Hella Bach begrüßte Redaktionsleiter Heinrich Kracke im Verlagsgebäude der Kreiszeitung in Verden. © Klee

Das Land Niedersachsen soll aus eigenen Finanzmitteln zur Zukunftsfähigkeit der Innenstädte beitragen. Das forderte Bernd Althusmann, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, beim Redaktionsbesuch der Verdener Aller-Zeitung.

Verden – Verden gehört dazu. Die Allerstadt darf mit rund vier Millionen Euro aus EU-Mitteln für die zukunftsfähige Gestaltung der Innenstadt rechnen. Bernd Althusmann, Spitzenkandidat der Niedersächsischen CDU für die Landtagswahl im Oktober und aktuell Wirtschaftsminister im Leineschloss ging bei einem Redaktionsbesuch der Verdener Aller-Zeitung gestern noch einen Schritt weiter. „Ein solches Programm werden wir bei einer CDU-geführten Landesregierung nach der Wahl verstetigen“, sagte er. „Wir werden dafür Landesmittel zur Verfügung stellen.“ Gleichzeitig kündigte Althusmann, der gemeinsam mit der Landtagskandidatin Hella Bachmann die Redaktion besuchte, eine harte Haltung beim Ausbau des Bahn-Dreiecks Hamburg-Hannover-Bremen, beim Alpha-E-Projekt also mit Verden mittendrin an. Darüber hinaus kritisierte der Christdemokrat den Umgang der Bundesregierung etwa aktuell mit der Gas-Umlage als nicht nachvollziehbares „Null-Summen-Spiel“. Es würde zügig eine Mehrbelastung und dann wieder mit einigem Verzug eine Entlastung geschaffen.

Mit einem Fördertopf aus Landesmitteln wolle er nachhaltige Innenstädte schaffen. „Wir wollen den Mittelstand unterstützen, die treibende Kraft in und rund um die Fußgängerzonen, wir wollen generell die Attraktivität steigern in einem ganzen Paket für Wohnen, Leben, Arbeiten, Kultur und allem, was noch dazu gehört.“ Digitale Angebote stelle er sich vor, Verkehrsmittel, Busse also, mit Elektro- und Wasserstoffantrieb, schließlich eine autonome Mobilität etwa beim Lieferverkehr.

Auch vor heiklen Themen scheue er nicht zurück, sagte Althusmann. Er nannte die Sonntags-Öffnung als Beispiel. „Da brauchen wir eine erhöhte Flexibilität. Das muss im Einvernehmen mit Verdi, mit der Kirche stattfinden, selbstverständlich, aber viele Beschäftigte aus dem Einzelhandel haben mir bereits signalsiert, sie stünden zur Verfügung, sie würden es sogar begrüßen.“ Noch verhindere der Anlassbezug eine flexiblere Öffnung am Sonntag, es muss also gleichzeitig eine größere Veranstaltung stattfinden, aber diesen Passus wolle er abmildern. „Das hat die SPD verhindert, eine CDU-geführte Landesregierung wird es einführen.“

Gleichzeitig erklärte Althusmann, er stehe ganz konkret hinter den Ausbau-Plänen des milliardenschweren Alpha-E-Projektes, das beispielsweise für deutlich mehr als eine Milliarde Euro den Ausbau der Bahnlinie Verden-Rotenburg vorsieht. „Eine sehr wichtige Investition, allein schon wegen der neuen Bahnhalte an der Strecke“, unterstützte auch Hella Bachmann.

Allerdings unterstrich Althusmann, in dessen Ressort auch die Verkehrspolitik fällt, mit ihm sei eine Änderung der langwierig ausgearbeiteten Pläne nicht zu machen. Während der Ausbau auf den Westrouten zwischen Bremen und Hannover als unumstritten gilt, kommt vor allem in der Heide Sand ins Getriebe. Die Bahn hat damit begonnen, eine komplett neue Trasse entlang der A7 zwischen Hamburg und Hannover auszuarbeiten. „Das entspricht nicht den abgesprochenen Vorgaben, für die die Finanzmittel bereitstehen.“ Althusmann kündigte eine harte Haltung gegenüber der DB-Netz an. „Wenn die vereinbarte Variante nicht verwirklicht wird, wird Niedersachsen den Vertrag kündigen.“

Längst nicht das einzige Thema des Spitzenkandidaten. Bei seiner aktuellen Sommertour zu 55 Marktplätzen Niedersachsens schlage ihm die Sorge der Menschen bezüglich der Energie-Knappheit entgegen. Einerseits kündigte er Hilfe an. Das Land, das sei schon mit dem aktuellen Koalitionspartner SPD vereinbart, werde 100 Millionen Euro für Härtefälle zur Verfügung stellen.

Bezüglich der Atomkraft, immerhin fällt einer von drei noch nicht abgeschalteten Meilern der Republik in seinen Amtsbereich, jener in Lingen, dazu hat Althusmann eine differenzierte Ansicht. „Einen Wiedereinstieg halte ich für falsch. Aber noch werden für 15 Prozent der Stromerzeugung Erdgas-Aggregate verwendet. Das kann so nicht bleiben.“ Er halte es deshalb für richtig, Lingen noch nicht vom Netz zu nehmen, zumal dieses Atomkraftwerk das obligatorische Prüfverfahren erst im vergangenen Jahr bestanden habe. Um dem Preisanstieg bei der Energie Herr zu werden, fordere er, so Althusmann, einen Industriepreis für Strom von vier Cent, eine Pendlerpauschale schon ab dem ersten Kilometer sowie eine weitere Absenkung der Energiesteuer. Althusmann: „Das ist ein kluges Paket.“