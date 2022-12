Feuer in Restaurant in der Verdener Innenstadt

Von: Fabian Raddatz

Das Feuer war in einem Restaurant in der Verdener Innenstadt ausgebrochen. © Feuerwehr Verden

Brandeinsatz in der Innenstadt von Verden: In der Großen Straße war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Restaurant ausgebrochen.

Verden – Als die Helfer der Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen eintrafen, drangen bereits dicke Rauchschwaden aus dem Gebäude an der Großen Straße unweit des Lugensteins. Ein Feuer war in einem Restaurant ausgebrochen. Die Menschen, die über dem Restaurant wohnen, hatten sich bereits in Sicherheit gebracht.

„Sie wurden vom Rettungsdienst gesichtet, blieben aber unverletzt“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Verden in einer Mitteilung. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Feuer in Restaurant in der Verdener Innenstadt: Weitere Meldungen

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Region: Ein Überholmanöver auf der Landesstraße 202 zwischen Bruchhausen-Vilsen und Martfeld hat für einen Autofahrer am Mittwochmorgen tödliche Folgen gehabt. Der 33-jährige Autofahrer habe laut Polizeiangaben versucht, eine Fahrzeugkolonne zu überholen, und die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Und: schäbiger Diebstahl in Harpstedt. Bei einer Trauerfeier hat ein Unbekannter eine Pastorin bestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.