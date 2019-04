„Inklusion ist in Norwegen normal“

Jenny Hentschel bricht zum Freiwilligendienst nach Oslo auf

+ Jenny Hentschel bricht im August zum Freiwilligendienst nach Oslo auf. Foto: ahk

Verden/Kirchlinteln – In diesen Wochen sitzt Jenny Hentschel aus Kirchlinteln gerade an ihren Abiturklausuren. Sie besucht die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Dauelsen. Hat sie das Abitur mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik in der Tasche, wartet auf die 18-Jährige bereits die nächste große Herausforderung. Im August tritt sie ihren Jugendfreiwilligendienst an der deutschen Schule „Max Tau“ in Oslo an.