Inhaberin in Verdener Süderstadt: Da kann man doch nicht sagen, es ist leer

Von: Heinrich Kracke

Inhaberwechsel in der Süderstadt: Frauke Ringeling übernimmt Deerns & Butjer, Wirtschaftsförderer Fabian Fortmann gratuliert. © Kracke

Das Beispiel Deerns & Butjer: In der Verdener Süderstadt ist es zu einem Inhaberwechsel in schwierigem Umfeld gekommen.

Verden – Sie steht zum ersten Male als Chefin im Laden. Frauke Ringeling hat zum Monatswechsel das Kindermodengeschäft Deerns & Butjer in der Fußgängerzone unweit des Doms übernommen. 160 Quadratmeter Verantwortung, die nach sieben Jahren unter Katja Riekers in die Zukunft geführt werden wollen. Und schon ist es da, das Damokles-Schwert, das über der Geschäftswelt der Süderstadt liegt.

Jenes namens geringe Publikumsfrequenz, jenes, das mit Fotos einer menschenleeren Straße erst kürzlich wieder in die Schlagzeilen geraten war. „Nein“, sagt Frauke Ringeling. „Es ist gerade mal zehn Uhr, es ist ein sonniger Vormittag, die Leute sind unterwegs.“ Und dann beginnt sie, die vor einer Woche an gleicher Stelle noch Mitarbeiterin war, sie beginnt zu zählen. „Zu diesem Zeitpunkt schon fünf Kunden im Laden. Da kann man doch nicht sagen, es ist leer.“

Sonderkonjunktur in der Süderstadt

Der städtische Wirtschaftsförderer Fabian Fortmann steht ihr zur Seite. Geschäftsübergabe, da stellt er sich und die Möglichkeiten, die das Rathaus hat, vor. „Es ist das einzige auf Kindermoden spezialisierte Geschäft der Stadt. Das hat natürlich gute Chancen“, sagt er. Zwar befindet sich in der Süderstadt eher kein Ankermieter, der Publikumsströme auslöst, aber eine Besonderheit belebt die historische Ecke eben doch. Der Dom, der Übergang zum Fischerviertel, die malerischen Fachwerkhäuser. „Wer als Besucher nach Verden kommt, der passiert diesen Bereich“, sagt Fortmann, „auch wer wiederkehrend zum Stadtbummel unterwegs ist, der läuft die gesamte Fußgängerzone ab.“

Einen Eindruck, den auch Ringeling teilt. „Wir haben durchaus viele Kunden aus dem Umland. Aus dem Heidekreis zum Beispiel, manche sogar aus Bremen. Sie befanden sich auf der Durchreise, haben Station in Verden gemacht, und haben uns auf diesem Wege entdeckt.“ Die Frage eben nur, welches Ausmaß diese Form der Sonderkonjunktur angenommen hat. In den vergangenen Monaten hatte Fortmann der Politik bereits einen Laser-Zähler vorgeschlagen, ein GPS-Tracking könne ebenfalls eingesetzt werden. Entschieden sei indes noch nichts. „Aber ein Customer-Journey wäre natürlich hilfreich. Wir könnten damit klären, wo sich die Menschen aufhalten, wie lange sie verweilen, und welche Anlaufstellen sich positiv entwickeln, und wo Nachbesserungsbedarf besteht“, so der Wirtschaftsförderer. „Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto präziser die Maßnahmen, die ergriffen werden können.“

Traumnote für die Innenstadt

In einem nächsten Punkt ist er bereits einen Schritt weiter. Es geht um die Schulnote für die Innenstadt. Seit sieben Jahren misst das Institut für Handelsforschung (IFH) Köln bereits die Attraktivität Verdens. Begonnen wurde mit der Note 2,8, was einen Mittelwert bedeutet, seither geht es bergauf. Vor drei Jahren schlug eine 2,3 zu Buche, kommenden Mittwoch kann Fortmann im Ausschuss für Stadtentwicklung mit einer nochmaligen Verbesserung aufwarten. Eine 1,9 vergaben die Domstadt-Besucher zuletzt.

Leerstandsquote bei fünf Prozent

Und wie passt diese Traumnote zu den Leerständen, die ins Auge fallen? Fortmann blättert eine Liste auf. Handschriftliche Notizen, die ein ganzes Blatt füllen. „In den vergangenen drei Jahren haben wir in der Innenstadt 21 Geschäftsaufgaben verzeichnet, demgegenüber stehen 24 Neueröffnungen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus.“ Aktuell komme die Innenstadt auf rund zehn Leerstände, davon können fünf sofort bezogen werden. Weitere fünf kämen nach Einschätzung Fortmanns erst nach baulichen Maßnahmen als neuer Ladenstandort in Frage. „Bei rund 150 bis 160 Adressen im Stadtkern liegt die Leerstandsquote also bei rund fünf Prozent.“ Das werte er angesichts der Fluktuation in Fußgängerzone und Co. als akzeptable Größe.

Eines der Themen, das abgearbeitet werden müsse, sei vielfach der Generationswechsel. Fortmann nannte es eine gute Entscheidung, dass sich ein Nachfolger für Deerns & Butjer gefunden habe. „Als das Angebot kam, musste ich natürlich erstmal drüber schlafen“, sagt Frauke Ringeling. „Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, weil es schade wäre, würde ein solches Angebot in Verden wegfallen.“ Umliegende Städte habe ein solches Schicksal schon ereilt. „Aber wir freuen uns über sehr viele treue Kunden, die Tätigkeit hier bereitet mir Spaß, und ich bin davon überzeugt, das Engagement lohnt sich.“ Markenprodukte von Name-it über Feetje und Sanetta bis zu Maximo lösten Interesse aus, gleichzeitig wolle man sich weiterentwickeln. „Wir stehen beispielsweise mit einer Bio-Marke in Verhandlungen.“ Auch an eine Personalaufstockung sei gedacht.

160 Quadratmeter eher die Ausnahme

Die Geschäftsfläche von Deerns & Butjer mit 160 Quadratmetern gehört eher zu den Ausnahmen. In diesem Fall biete sie etwa Menschen mit Kinderwagen genügend Raum, andererseits denke sie, sagt Ringeling, auch über Angebots-Erweiterung nach. Richtig gefragt aber seien kleinere Läden, sagt Fortmann. „Neuinteressenten, von denen es ja eine ganze Menge gibt, reflektieren vor allem auf Größen von rund 50 Quadratmetern“, sagt Fortmann. Kleine Fläche, niedriger Mietzins, niedrigeres Risiko, das sei die Formel, nach der einige vorgehen.

Ein bisschen vernachlässigt fühlt sich die Süderstadt aber trotz allem. „Größere Festivitäten in der Stadt spielen sich oft rund ums Rathaus ab“, sagt Frauke Ringeling, „es wäre doch ein leichtes, sie bis zum Lugenstein auszudehnen.“ Als vor knapp einem Jahr die Feiern zur Gebietsreform liefen, seien Stände in der gesamten Fußgängerzone aufgebaut gewesen. „Das haben wir positiv gespürt.“ Fortmann sagte zu, er wolle eine solche Initiative prüfen.