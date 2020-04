Infizierte Mutter bringt gesundes Baby in der Aller-Weser-Klinik zur Welt

Team der Geburtshilfe der Aller-Weser-Klinik freut sich über eine besondere Geburt

Chefärztin Dr. Astrid Brunnbauer.

Verden – Ein gesundes Mädchen kommt auf die Welt und blickt in das Gesicht ihrer Mutter, in das der Hebamme, der Ärztin und sieht nur jeweils die Augen, denn alle drei tragen FFP-2 Schutzmasken. Die neue Erdenbürgerin wurde von ihrer an Covid-19 erkrankten Mutter in der Aller-Weser-Klinik im Krankenhaus Verden geboren, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.