In zwei Salons die ganze Palette handwerklicher Friseurkunst / Fönbar mit allem Drum und Dran

+ Salonleiterin Sevda Yakar (sitzend) und ihr Team von sechs ausgebildeten und geschulten Mitarbeitern und drei Azubis wissen um die Voraussetzungen für Erfolg. Nur wenn Leistung, Qualität und Preis stimmten, kämen die Kunden auch wieder. Foto: niemann

Verden – Die Große Straße 85 ist ab Freitag, 1. November, die neue Adresse für trendige Frisuren, tolle Farben und für guten und schnellen Service in Verden. Wobei, neu ist der Friseursalon in der Stadt nicht, schließlich ist Ine‘z Cut and Color in der Große Straße 96 bereits seit mehreren Jahren für die Kunden da, die hier nur die besten Markenprodukte von Goldwell auf die Köpfe bekommen.