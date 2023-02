Die Krätze ist zurück: Ausbruch in zwei Seniorenheimen

Von: Heinrich Kracke

Alles schon versucht: Der Verdener Christoph Thiel mit Medikamenten, die er bereits angewandt hat. © Kracke

Sie galt schon als besiegt, die Krätze. Aber jetzt ist sie in den Landkreis Verden zurückgekehrt. Das Gesundheitsamt bestätigte den Ausbruch der Infektionskrankheit in zwei Seniorenheimen.

Verden – „Darüber spricht keiner gerne, aber es geht nicht anders. Wir müssen darüber informieren“, heißt es aus einem Verdener Haushalt. Alarmstimmung gepaart mit Verzweiflung, so könne er es beschreiben, sagt der Verdener, und so langsam wisse er nicht mehr, wie es weitergehen solle. Es geht um ein Tabu-Thema, um ein Thema, das lange schon als ausgestanden gehandelt wurde, es geht um die Krätze. Die ganze Familie sei inzwischen befallen. Und das ist nicht mal ein Einzelfall. Im Landkreis Verden ist ein erhöhter Ausbruch festzustellen. Das räumt Amtsärztin Jutta Dreyer ein. Gleich zwei Senioreneinrichtungen seien betroffen. Nach einem Alten- und Pflegeheim im Südkreis, das Anfang Januar einen Ausbruch meldete, trifft es aktuell eine ähnliche Einrichtung im nördlichen Landkreis. „Sonst verzeichnen wir allenfalls ganz gelegentlich vereinzelte Fälle, jetzt trifft es uns mit Wucht“, sagt Dreyer.

Eine zweistellige Personenzahl sei allein in der Südkreis-Einrichtung betroffen. Menschen, die zweifelsfrei von der Skabiesmilbe heimgesucht sind. Und das erfordert nicht nur ein punktuelles Eingreifen. „Alle Bewohner, alle Beschäftigten werden dann zusammengetrommelt, wirklich alle, auch jene, die nur ganz wenige Stunden pro Woche in der Einrichtung arbeiten, und dann beginnen die Gegenmaßnahmen“, so Dreyer.

Entsprechende Salben würden verabreicht, entsprechende Medikamente. „Und das tatsächlich für alle. Sollte auch nur einer vergessen sein, droht eine Rückkehr der Plage.“ Das Heimtückische an der Hauterkrankung mit dem starken Juckreiz und der geröteten Haut: Ob die Maßnahmen wirklich erfolgreich verlaufen, zeigt sich erst nach zwei bis fünf Wochen. So lange dauert es in der Regel von der Übertragung der Parasiten bis zu ersten Symptomen. Und in dieser Zeit ist dem Zufall Tür und Tor geöffnet.

Der Verdener Christoph Thiel kann ein garstig Lied davon singen. „Seit zwei Jahren hält uns die Krätze auf Trab.“ Mal sei es eine der Töchter, mal einer der Erwachsenen, die befallen sind. Und eine Behandlung sei schwierig. Er jedenfalls habe so ziemlich alles hinter sich, was als denkbar galt und als undenkbar. Zunächst eine Vielzahl von Medikamenten. Mal eine Salbe, mal Tabletten, mal irgendeine Variante von beidem. Unklarheit auch bei den Ärzten. Ein Hausarzt, der mal zu dem Schluss kam, ja, vielleicht, könnte sein, doch bestimmt, dann ein Hautarzt, der dieses und jenes befand, und um Geduld bat, man müsse vier Wochen ins Land ziehen lassen, eine Hautklinik, die gewiss in vielen Fällen helfen kann, in diesem jedoch nicht, zwischenzeitlich eine neue Diagnose, ja, bestimmt, es ist Neurodermitis, woraufhin das ganze Leben umgestellt wurde bis hin zu den Gerichten, die auf den Tisch kamen, und am Ende jedes Mal die Ernüchterung. Der nächste Befall. „Innerhalb der Familie und bis hin zu den Großeltern sind und waren alle betroffen. Einige mehrfach.“ Mehr als 20 Fälle in den vergangenen 24 Monaten, und jedes Mal Endzeitstimmung. Eine Mischung aus Verzweiflung und der Einsicht, nochmals alle zu behandeln. „Bisher haben wir die Kette nicht durchbrochen“, sagt Thiel.

Es zehre extrem an den Nerven, treffe es schon wieder eines der Kinder. „Du siehst, ihr ganzer Körper ist komplett überdeckt mit den roten Flecken. Du weißt, was auf ihn zukommt, und du musst optimistisch bleiben und ihnen Mut machen, wir versuchen’s noch mal, das ist eine unglaubliche Belastung.“ Und dann die Augen der Kleinen, die fragenden Blicke, die hilfesuchenden Blicke, und die Worte. Mama, wann kann ich mal wieder mit dir kuscheln? Worte, die unter die Haut gehen. „Wir haben im Prinzip alles durch, was an Hilfe möglich ist, und wir stellen fest, uns ist nicht geholfen worden.“ Er, sagt Thiel, verlasse sich jetzt erstmal nur noch auf sich. „Wir haben zum kleinen Preis ein Mikroskop erworben. Damit lässt sich die Skabies-Milbe erkennen. Dann wissen wir, woran wir sind, und können loslegen.“

Ob damit der Teufelskreis zu durchbrechen ist, wird sich erst in ein paar Wochen erweisen. Nicht das einzige Problem, das sich bis zum Gesundheitsamt herumgesprochen hat. „Die Schwierigkeit liegt schon darin, dass ja nur in nachgewiesenen Fällen die Krankenkasse als Kostenträger einspringt“, sagt Amtsärztin Dreyer. Klartext: Sollte sich die Suche nach den Milben als blinder Alarm herausstellen, nicht unwahrscheinlich bei einer Inkubationszeit von bis zu fünf Wochen, dann bleibt der behandelnde Arzt auf den Kosten hängen. Zumindest für ihren Bereich sei eine Regelung getroffen, so Dreyer. „Bei einem Ausbruch in einem Pflegeheim müssen wir zeitgleich alle behandeln. Bei den Menschen mit nachgewiesenem Befall übernimmt die Kasse die Kosten, bei allen anderen das Gesundheitsamt.“

Zwar stoße der aktuelle Ausbruch in gleich zwei Pflegeheimen innerhalb weniger Wochen in eine neue Dimension vor, meist seien vielleicht mal zeitgleich eine oder zwei Personen kreisweit betroffen, aber hier treffe es auch noch einen der beiden besonders sensiblen Bereiche. „Das sind Seniorenheime und Kindertagesstätten.“ Die Älteren müssten vielleicht gewaschen, sie müssten im Bett gedreht werden, das sei nicht ohne engeren Kontakt möglich. Die Senioren verbrächten zudem viel Zeit im Liegen, sie würden kuschelig zugedeckt, sie böten damit der Milbe eine ideale Umgebung. „Der Juckreiz ist allumfassend.“ Einen nächsten Schwerpunkt bildeten die Einrichtungen für die Allerjüngsten. „Die Drei- oder Vierjährigen umarmen sich, sie ziehen vielleicht auch mal die Jacke des anderen an, und schon ist es passiert.“ Andere Zusammenkünfte von Menschen seien zwar nicht völlig frei von Übertragungsgefahr, spielten aber keine so große Rolle mehr. Dazu gehörten die Bereiche Schule und Arbeitsplatz.