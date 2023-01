In Verden führen Panzerknacker ein Puppenspiel auf

Von: Florian Adolph

Die Räuberbande „Panzerknacker“ zeigt ihre Puppen, die sie selbst gebastelt haben, aus Stoff und Alltagsgegenständen wie Kleiderbügeln, Regenschirmen, Blumentöpfen und mehr. © Florian Adolph

Zum 40. Mal findet das Theatertreffen der Evangelischen Jugend statt. Die Teilnehmer führen Ronja Räubertochter auf als Tanz, Figurentheater, Hörspiel und mehr.

Verden – Die Räuberbande „Ronja’s Eleven“ sitzt im Kreis und bespricht ihren Plan. Dabei wiegen sie ihre Köpfe, ganz automatisch, im Takt der Musik. Es ist nicht der Plan für einen Raubzug. Sie wollen eine Szene aus „Ronja Räubertochter“ nur mit Ausdruckstanz darstellen. „Wir haben die Szene, bei der Ronja und Birk ihre Banden verlassen. Zwischen Zuneigung und Zerrissenheit gehen sie im Streit auseinander, finden aber wieder zusammen“, erzählt die 26-jährige Lara Meyer.

Die 13-jährige Marlene: „Es ist total toll, ich hatte noch nie mit Tanz zu tun, wollte es aber mal ausprobieren.“

Bei der Planung: Ronja’s Eleven wollen ohne Worte, nur mit Tanz und Emotionen ihre Szene aus Ronja Räubertochter spielen. © Florian Adolph

Das Theatertreffen feiert Jubiläum

Es ist ein Jubiläum – das 40. mal Theatertreffen (TT) der Evangelischen Jugend der Landeskirche, veranstaltet von der Landesjugendkammer. Seit 42 Jahren laufen die Treffen schon. Zwei Jahre musste wegen Corona Pause herrschen, aber jetzt geht es wieder los. Der Enthusiasmus ist spürbar bei den etwa 60 jungen Leuten im Alter von 13 bis 27 Jahren. Sie sind aus ganz Niedersachsen, sogar aus ganz Deutschland, zum Evangelischen Jugendhof Sachsenhain in Verden gekommen. „Das ganze Gelände ist magisch verwandelt“, Tim von Kietzell, der die künstlerische Leitung inne hat, sichtlich begeistert. „Alle kommen mit Lust sich einzubringen und kreativ mitzumachen.“

Räuberbanden die tanzen, musizieren und Figurentheater machen

Die Teilnehmer konnten sich im Vorfeld für eine der sechs Räuberbanden entscheiden – Die Panzerknacker, Ronja’s Eleven, Chicago’s Druden, Green Hoods, Bell’s Angels, und Elke Pohn’s Mattheo Bande. Jede Gruppe hat ihre eigene Farbe und spielt auf eine andere Weise eine Szene aus Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter – die einen als Tanz, die anderen mit Rhythmus, als Hörspiel, als Szenisches oder Chorisches Theater, und auch als Figurentheater.

Letzteres haben sich „Die Panzerknacker“ vorgenommen. Dafür haben sie aus Stoff und allerlei Alltagsgegenständen, wie Gießkanne, Töpfen, Pinseln, ihre Puppen gebaut. Die 15-jährige Ellice zeigt ihre Figur: „Das ist der Erzähler. Birte spricht ihn. Ich höre, was sie sagt, und versuche, dazu die Bewegungen zu machen. Mich sieht man nicht, nur die Puppe.“ Auf die Frage, ob er schonmal am Theatertreffen teilgenommen hat, antwortet Jonas Sieroux: „Es ist mein erstes Mal. Ich mache FSJ in einer Kirchengemeinde. Meine Anleiterin hat oft teilgenommen. Sie hat es mir empfohlen.“

Anders als bei vielen anderen Banden, die ihre Szene visuell darstellen, gibt es bei Elke Pohn’s Mattheo Bande etwas für die Ohren – Ronja Räubertochter als Hörspiel. Die Geräusche dafür machen sie live auf der Bühne. „Zuerst sind wir losgezogen und haben geguckt, was wir so finden zum Geräusche machen“, so Beke Osmers. Dazu kommt auch musikalische Untermalung. Anika Müller spielt Gitarre und Gitalele. „Nora spielt noch die Ukulele“, sagt sie. „Zusammen nutzen wir die Bongos.“

Aufführung für geladene Gäste

Alle Banden führen dann gemeinsam das gesamte Buch von Astrid Lindgren auf. Eine spielt die erste Szene, die Nächste die zweite, bis zum Schluss. Sie bereiten sich bereits seit Dienstag darauf vor. Die Vorstellung ist heute Abend, nur für geladene Gäste. Unter ihnen: Ehemalige Teilnehmer und Jugendliche die bei der Evangelischen Jugend arbeiten. Die Banden, die gerade nicht spielen, schauen auch zu.

Warum aber wurde Ronja Räubertochter gewählt? „Bei der Geschichte durchbrechen die Kinder die Feindschaft der Erwachsenen. Da sind wir bei unseren kirchlichen Themen“, so Diakon Klaas Grensemann.

Benedict Saurbier präsentiert das TT-Museum. Die roten Poster stellen die Themen der jeweiligen Jahre dar. © Florian Adolph

Da es für die Theatertreffen das 40. Jubiläum ist, wurde ein kleines Museum eingerichtet, wo all die Themen der vorherigen Jahre ausgestellt werden. Möglich ist das alles nur dank des Teams aus größtenteils Ehrenamtlichen, die vom Aufbau der Bühne bis zur Dekoration des Cafés als schwedisches Astrid-Lindgren-Dorf tatkräftig halfen und sich dafür teilweise sogar Urlaub nahmen.