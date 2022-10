Verdener Straßenlampen leuchten in der Mittagssonne

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Leuchtet am Mittag: Eine der Lampen. © Insa Kracke

Passanten staunten nicht schlecht. In Verden leuchteten die Laternen am Montag in der Mittagsonne.

Verden – In der Nacht die Straßenbeleuchtung, die Straßenlampen abgeschaltet, aber dann leuchten sie in der Mittagssonne? Und das in großen Teilen des Stadtgebietes? Die Häme bei zahllosen Anrufen, wie es heißt, war der Stadtwerke-Störungstelle gestern gewiss. Gegen Mittag konnte die Panne behoben werden, die Lichter gingen aus. Als Ursache führen die Stadtwerke einen Fehler bei der Programmierung des Systems an.

„Da haben sich offenbar zwei Parameter überschnitten, was zur Konsequenz hatte, dass der Impuls zum Abschalten der Anlagen nicht versendet wurde“, heißt es. Das Steuerungssystem war erst vor wenigen Wochen nachjustiert worden. Aufgrund von Sparmaßnahmen im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine und der Energiekrise wurden die nächtlichen Leuchtzeiten verkürzt. Ob der gestrige Fehler mit dieser Umprogrammierung zusammenhängt, solle an den nächsten Tagen geprüft werden. kra