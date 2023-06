Arbeitsunfähigkeit im Landkreis Verden auf Höchststand

Von: Markus Wienken

Husten, Schnupfen und Halsschmerzen, immer mehr Menschen litten im vergangenen Jahr unter Grippesymptomen mit Erkrankung der Atemwege. Die Meldungen im Landkreis liegen auf einem Höchststand. © Susann Prautsch/dpa

Das ist heftig: Die Krankmeldungen im Landkreis sind auf einem Höchststand. „Dass es mehr wird, darauf waren wir vorbereitet, dass es allerdings so hoch ausfällt, ist schon außergewöhnlich“, sagt Michael Erdmann, Landespressesprecher der Barmer. Durchschnittlich 23,2 Tage waren die Arbeitnehmer im Jahr 2022 im Landkreis krank, rund eine Woche mehr als im Jahr zuvor.

Landkreis – 2021 waren es, laut Barmer Gesundheitsreport, 17,6 Tage. Soweit die schlechte Nachricht. Die vergleichsweise gute: Nicht nur in Verden wird gekränkelt, die Zahlen gingen landes- und bundesweit durch die Decke.

Was den Menschen durchgängig zu schaffen und die Krankmeldungen überdurchschnittlich steigen ließ, waren vor allem die Erkrankungen der Atemwege. Jonas Kück, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Verden, bekam es selbst zu spüren: „Ich lag zwei Wochen flach, da ging nichts mehr.“ Und eben nicht nur bei ihm.

Während im Jahr 2021 vergleichsweise niedrige Krankenstände von durchschnittlich 1,5 Tagen pro Arbeitnehmer gemeldet wurden und die typische Grippe- und Erkältungswelle im Frühjahr, begründet durch Coronaschutzmaßnahmen, ausblieben, ließ sich für 2022 ein Anstieg von Krankmeldungen und Fehlzeiten verzeichnen, der alles in den Schatten stellte. „Die Zahl schnellte um mehr als das Dreifache auf 4,7 Tage pro Jahr und Arbeitnehmer“, so Kück. „Besonders gravierende Veränderungen lassen sich dabei im Hinblick auf Infektionskrankheiten und eben bei Atemwegsinfekten beobachten“, so Kück. Erdmann sagt warum: „Das normale Leben kehrte für viele zurück, die Masken fielen, Besuche von Freunden, berufliche Kontakte, der Alltag der Menschen stabilisierte sich.“

Verstärkte Keimexposition

Diese Normalität brachte aber eben auch den unsäglichen „Nebeneffekt“ verstärkter „Keimexposition“ mit sich. „Also, dem Ausgesetztsein von Niesattacken von Mitmenschen nach einer längeren Phase mit nur geringer Keimexposition“, erklärt Erdmann den medizinischen Verlauf. Oder einfach gesagt: „Wir waren eine Zeit lang nichts mehr gewohnt. Nun trifft es uns mit doppelter Wucht und ich kann mir vorstellen, das da noch mehr kommt.“

Einen guten Weg, sich vor Ansteckung zu schützen, sieht Erdmann in der telefonischen Krankschreibung. „Mit der Einführung haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, sagt er. Wohlwissend, dass der eine oder andere durchaus die Nase rümpft, weil der eine oder andere Kollege auf diesem Wege ein „Schlupfloch“ suchen könnte, um bequem zu Hause zu bleiben, sieht hingegen Erdmann den positiven Effekt: „Es geht darum, sich und vor allem andere zu schützen, Menschen, die krank sind, nicht notgedrungen in die Praxis zu zwingen, wenn dort die Wartezimmer eh’ schon voll sind.“ Erdmann widerspricht nicht, dass sich die vereinfachte telefonische Krankschreibung durchaus beim erhöhten Krankenstand bemerkbar machte, sieht es aber pragmatisch und stellt die Gegenfrage: „Was, wenn wir nicht so verfahren würden?“ Der Pressesprecher liefert die Antwort gleich mit: „Dann wäre als Folge der jetzigen mangelhaften Immunisierung und mit Blick auf die Grippewelle der Krankenstand noch höher“, ist er überzeugt.

Teufelskreis mit Folgeerscheinungen

Das Verfahren birgt zudem noch eine weitere Chance: Mit der Krankschreibung erfolgt nicht nur die automatische Weiterleitung an den Arbeitgeber, sondern auch an die Krankenkassen“, sagt Landespressesprecherin Julia Franz. „Für uns schärft sich damit der Blick auf die Datenlage und mögliche Schritte der Prävention.“

Was sich wo als Atemwegserkrankung breit macht, trifft vor allem Personal in Kliniken, in Kitas und Schulen, im sozialen Bereich sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln bei Bus und Bahn. „Oftmals da, wo sowieso schon Personalmangel herrscht, im Krankheitsfall die gesunden Menschen auffangen müssen, was an zusätzlicher Arbeit anfällt. Ein Teufelskreis mit Folgeerscheinungen“, so Erdmann.

Da wäre der Gesundheitsreport dann bei einem weiteren Problem, den zunehmenden Fällen von Betroffenen, die unter psychischen Verhaltensstörungen, auch bedingt durch Corona, leiden. Die Zahl der Erkrankten, viele darunter mit „burn out“, ist unverändert hoch mit 4,7 Ausfalltagen pro Jahr und Arbeitnehmer. 2021 waren es 4,1 Tage. „Oftmals Behandlungen, die einen langen Heilungsprozess erfordern“, so Erdmann.

Blickt der Gesundheitsreport der Barmer, der insgesamt niedersachsenweit auf 300 000 und im Landkreis Verden auf 20 000 Daten von Patienten zugreifen kann, auf andere Städte und Landkreise, liegt Verden im Mittelfeld. Am Gesündesten lebt es sich demnach in Vechta mit 18,3 Fehltagen, deutlich schlechter steht Lüchow-Dannenberg mit 29,1 Fehltagen pro Jahr und Arbeitnehmer da. Schnelle Besserung, ein Sinken des Krankenstandes ist, so vermutet Erdmann, nicht in Sicht: „Die Grippezahlen zu Beginn des Jahres 2023 lassen nichts Gutes vermuten. Schwer zu sagen, wieweit die Bevölkerung immunisiert ist. Da dürfte aber noch mehr kommen.“