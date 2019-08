Imker wehrt sich

Verden - Von Antje Haubrock-kriedel. Seit ihrem Start 2016 ist die von Heinrich Kersten initiierte „Imkermischung Verden“ auf Erfolgskurs. Mehr als 900 Hektar der insektenfreundlichen Blühmischung wurden bislang allein im Landkreis Verden in den letzten Jahren ausgesät. Auch überregional ist die Saatmischung gefragt, Kersten wurde als Referent zu zahlreichen Veranstaltungen eingeladen. Doch nun wird die Imkermischung vom BUND kritisiert. Sie sei auf Honigbienen zugeschnitten und daher kein Mittel zur Förderung der biologischen Vielfalt, erklärt Manfred Radtke, Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe Rotenburg in einer Pressemitteilung. Dieses kann und will Heinrich Kersten so nicht stehen lassen.

„Es geht um Naturschutz für alle Insekten, nicht nur für Bienen. Die Argumentation des BUND ist mir absolut unverständlich. Mich wundert die Art und Weise, mit der auf unrichtiger Basis und unter Verkennung ökonomischer Aspekte argumentiert wird“, so Kersten.

Die Aussage, die Imkermischung Verden sei für Wildbienen nicht geeignet, widerlegt er anhand einer Analyse des Umwelt- & Medienbüros (UMBW) aus Edewecht. Demnach sind von den elf Saatanteilen der Imkermischung Verden drei Pflanzen, nämlich Alexandriner Klee, Weißer Senf und Bokharaklee für solitäre Wildbienen geeignet. Bedingt für Wildbienen geeignet sind darüber hinaus Ölrettich und Borretsch. „Damit trifft die Aussage, die Imkermischung sei kein Mittel zur Förderung der biologischen Vielfalt, definitiv nicht zu“, betont Kersten.

Besonders liegt dem Imker seit jeher die Kooperation mit den Landwirten am Herzen. Die meisten Flächen werden von Landwirten im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen bestellt. Kersten spricht gern von einer „Win-win Situation“. Laut dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium beteiligten sich in 2018 mehr als 3 900 landwirtschaftliche Betriebe an dieser freiwilligen Maßnahme und legten auf circa 16 800 Hektar Ackerland einen ein- oder mehrjährigen Blühstreifen an. Allein für die Anlage der Blühstreifen 2018 zahlt das Land mehr als insgesamt 12,5 Millionen Euro aus. „Anstelle kooperativ weitere Schritte gemeinsam im Sinne des Naturschutz zu planen, wird versucht, die erfolgreiche Imkermischung zu diskreditieren“, ärgert sich Kersten. Für Verunsicherung unter den Landwirten sorge auch die Behauptung, dass auf Flächen in der freien Landschaft ab 2020 nur noch regionaltypisches Saatgut verwendet werden dürfe. „Herr Radtke bezieht sich wohl auf das Bundesnaturschutzgesetz. Paragraph 40 (1.4) besagt aber, dass es keiner Genehmigung für den Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft bedarf“, sagt Kersten und zeigt die entsprechende Stelle im Gesetz.

Des Weiteren erläutert Radtke in seiner Pressemitteilung, dass der dramatische Rückgang an Insekten nur aufzuhalten sei, wenn die verschwundenen Lebensräume wie Hecken und blühenden Wegraine wieder hergestellt würden. Die dort vorkommenden Arten wie Rainfarn, Schafgarbe, Weg-Malve, Wilde Möhre und andere seien die Nahrungsgrundlage der heimischen Insekten.

In diesem Zusammenhang verweist Kersten auf seine Blühflächenoffensive. „Diese mehrjährige Wildblumenmischung des Landkreises Verden habe ich quasi als Follow-Up mit dem Landkreis angeschoben. Beide Mischungen stehen nicht im Widerspruch. In dieser rund 40 Arten umfassenden Saatmischung sind etwa Rainfarn, Wilde Möhre, Schafgarbe und zwei Malven-Varianten enthalten“, erläutert der engagierte Naturschützer.

Wildbienen benötigten immer drei Dinge: Nahrungsangebot, Nistmöglichkeiten und Nistmaterial. Da ihr Flugradius nur wenige hundert Meter beträgt, würden Blühflächen, die zumeist jedes Jahr ihren Standort wechseln, schon aus diesem Grund keinen Sinn machen, führte der BUND-Vorsitzende als weiteres Argument gegen die Imkermischung an. „Die betriebliche Praxis sieht anders aus“, weiß Kersten. Da es sich bei den Flächen häufig um „Keile“ oder nicht ins Rastersystem der landwirtschaftlichen Geräte passende Flächen handele, blieben die Flächen auch über Jahre zuverlässig konstant. Als Beispiel nennt er eine Fläche in Eissel, die in fünf aufeinanderfolgenden Jahren mit der Imkermischung Verden eingesät wurde – ohne Einsatz von Herbiziden. „Diese aktuellen Flächen liegen zudem meist an Hecken, Saumbereichen mit Totholz und Gräben. Damit sind im Idealfall alle drei vom BUND geforderten Dinge verfügbar“, so Kersten.

Dass es zudem möglich ist, mit einfachen Mitteln Nisthilfen für Wildbienen zu schaffen, zeigt Wildbienenexperte Werner Bredehöft, ehemalige Lehrkraft für Umweltbildung in den Landkreisen Verden und Osterholz Scharmbeck. Schon verschieden große Löcher in ein Stück Holz gebohrt oder Reethalme in einem Glas reichen aus. „Dass das Angebot von mehreren Arten angenommen wird, sieht man daran, dass Löcher in verschiedenen Größen verschlossen wurden“, erklärt Bredehöft.

„Seit 2016 haben Landwirte, Landwirtschaftskammer, Landvolk, Landberatung, Jägerschaft, Imker et cetera in jährlichen Monitoring- und Feedbackrunden die positive Entwicklung für die Insekten begrüßt. In jährlichen Informationsveranstaltungen in Verden mit bis zu 120 Teilnehmern aller Interessengruppen wurde nie Kritik am laufenden Projekt Imkermischung geübt“, sagt Kersten.