Im Tandem mit Behinderten: Als Helfer in Verden Teil des Großereignisses World Games werden

Volunteers beim Host Town Program sollen Fred Pielsch und Birte Ruprecht und das Vorbereitungsteam unterstützen. © Stadt verden

Verden – Einmal Teil eines einzigartigen Großereignisses sein – wer würde das nicht gern? „Das ist in diesem Jahr beim Host Town Program der Special Olympics möglich. Und zwar hier vor Ort in Verden!“, sagt Birte Ruprecht. Die Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle Inklusion, Integration und Prävention der Stadt Verden organisiert die Host-Town-Aktivitäten mit und freut sich auf Freiwillige, die sie dabei unterstützen.

Wer nicht (nur) vor Ort, sondern auch in Berlin Special Olympics live erleben will, erhält von der Stadt Verden die Möglichkeit, auf einer gemeinsamen Fahrt am Samstag, 17. Juni, die Eröffnungsfeier der Weltspiele im Berliner Olympiastadion, sowie am Sonntag, 18. Juni, die Wettbewerbe zu erleben. Eine Anmeldung ist bis zum 19. Mai möglich, die Plätze sind begrenzt. Nähere Infos hierzu sind auf www.verden.de/specialolympics zu finden.

Das Ereignis, von dem die Rede ist, sind die Special Olympics World Games 2023 in Berlin. 7000 Athleten und Athletinnen aus aller Welt mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung werden dabei in 32 Sportarten antreten. Die Weltspiele sind somit das größte Multisportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972.

Im Vorfeld der Spiele wird die Stadt Verden vom 12. bis 15. Juni das Team der Sportlerinnen und Sportler aus Armenien als Gäste begrüßen. Die Stadt wird damit als eine von 217 Städten und Kommunen bundesweit Gastgeberin für eine der ausländischen Delegationen sein. „Das ist eine tolle Chance für uns, Teil dieser großen internationalen Sport- und Inklusionsbewegung zu sein“, sagt Birte Ruprecht in einer aktuellen Pressemitteilung. „Wir möchten allen Interessierten in Verden die Möglichkeit bieten, das olympische Feeling vor Ort zu erleben und ein Teil davon zu werden.“

Für das viertägige Programm, das die Stadt mit vielen Kooperationspartnern gemeinsam entwickelt hat, werden noch interessierte Menschen gesucht, die sich als Freiwillige (Volunteers) für einen überschaubaren Zeitraum engagieren möchten. „Es gibt dabei ganz verschiedene Möglichkeiten, sich während des Besuchs einzubringen – ob bei einer einzelnen Aktion oder bei mehreren Programmpunkten “, berichtet Fred Pielsch von der Freiwilligenagentur Zeitspende. Unter anderem werden Freiwillige gesucht, die Lust haben am Dienstag, 13. Juni, eine gemeinsame Bewegungseinheit der armenischen Gäste mit Schülern der Lebenshilfe zu begleiten.

Am gleichen Tag ist am Nachmittag ein Fackellauf durch die Innenstadt und im Anschluss ein vom Landessportbund gefördertes Fest im Allerpark, bei dem es viele Spiel-, Bewegungs- und Mitmachaktionen wie Bungee-Run oder eine Wasserbaustelle geben wird. Wer Lust hat, als Ordnungskraft oder bei einer der Aktionen zu helfen, ist herzlich eingeladen, sich als Volunteer zu melden. Darüber hinaus werden Personen gesucht, die gute Sprachkenntnisse in Russisch oder Armenisch haben und bei Bedarf für die Athleten und ihre Begleitpersonen übersetzen können.

„Wir sind überzeugt, dass es vier einzigartige, spannende und eindrucksvolle Tage werden. Wir freuen uns, wenn sich viele Menschen bei uns als Volunteer melden und beim Host Town Program tolle gemeinsame Erfahrungen sammeln“, fasst Birte Ruprecht zusammen. „Wir möchten auch erreichen, dass sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam engagieren. Wer dies möchte, kann in Form eines Volunteer-Tandems Aufgaben übernehmen.“

Alle Interessierten können sich bis 20. Mai bei Birte Ruprecht in der Koordinierungsstelle der Stadt Verden unter Telefon 04231/12453 oder birte.ruprecht@verden.de melden, Infos zu den verschiedenen Einsatzbereichen erhalten und sich als Volunteer registrieren. Zum Kennenlernen und für die Zuteilung der Einsatzbereiche soll am 23. Mai für die Freiwilligen ein vorbereitender Termin stattfinden.