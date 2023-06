Im Kreis Verden fehlen 500 Arbeitskräfte – jedes Jahr

Von: Heinrich Kracke

Obwohl die Beschäftigten-Zahlen im Landkreis Verden steigen und steigen, legen auch die Arbeitslosenzahlen zu. Ursache ist nach Jobcenter-Angaben unter anderem der Zuzug Geflüchteter aus der Ukraine. © Kreiszeitung

Der Landkreis Verden ist wegen des demografischen Wandels massiv auf Einwanderung angewiesen. Schon jetzt sind besonders die Über-50-Jährigen auf dem Arbeitsmarkt überraschend stark gefragt.

Verden/Achim – Das Verarbeitende Gewerbe im Kreis Verden meldete allein im Juni 32 neue offene Stellen, Handel und Autobetriebe kommen auf 37 Jobs, das Gesundheits- und Sozialwesen ist mit 25 dabei. Während andere Regionen der Republik erste Knicks auf den Stellenmärkten melden, ein deutliches Anzeichen für Rezessions-Tendenzen und Rückgang des Bruttosozialprodukts, bleibt eine der stärksten Wirtschaftsregionen Niedersachsens zumindest zunächst noch von allen Negativ-Einflüssen unberührt. Der Raum Achim/Verden. Darauf deuten die Zahlen der Arbeitsagentur hin, die gestern vorgestellt wurden.

Die Personallage bleibt also angespannt, der Raum zwischen Ottersberg und Dörverden bleibt ein Arbeitnehmer-Paradies, aber das ist noch gar nichts gegenüber den Szenarien, die noch kommen. Allein aus demografischen Gründen fehlen bundesweit bis zum Jahr 2035 rund sieben Millionen Arbeitskräfte. Für den Kreis Verden bedeutet dies zumindest rechnerisch eine Einbuße von rund 500 Kräften. Pro Jahr. Das entspricht der Beschäftigtenzahl eines größerer mittelständischen Unternehmens. „Wir können froh sein, dass der Bundestag das Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht hat“, sagt Arbeitsamts-Geschäftsführer Christoph Tietje. Darauf ruhe jetzt die Hoffnung.

In Frage kommen Personenkreise aus Ländern mit einem Arbeitskräfte-Überschuss. Kann also nicht schaden, jetzt schon mal Sprachkurse in portugiesisch (Brasilien), vietnamesisch oder philippinisch zu belegen. Wesentlicher Bestandteil des Einwanderungsgesetzes ist nämlich die Willkommenskultur, und die müsse endlich mal freundlich ausfallen.

Gleichzeitig steigt und steigt die Beschäftigtenzahl. Aktuellen Zahlen zufolge hat der Landkreis Verden eine nächste historische Hürde genommen. Erstmals befinden sich mehr als 53 000 Menschen in Lohn und Brot. Gewinner sind den Angaben zufolge zum Beispiel die Personen ab 55 Jahren. Vor gar nicht langer Zeit wurde ihnen nahegelegt, sich mit Begriffen wie Altersteilzeit auseinanderzusetzen, jetzt spielen sie eine immer größere Rolle. „Allein in diesem Segment verzeichnen wir ein Plus von fünf Prozent“, sagt Tietje. Und das sei nicht das Ende der Fahnenstange. „Dieser Trend wird sich fortsetzen. Wir werden Menschen brauchen, die arbeiten können.“

Zur Entspannung des Arbeitsmarktes tragen aktuell die Geflüchteten aus der Ukraine bei. 160 von ihnen haben inzwischen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen, wie Natalia Schäfer vom Jobcenter der Arbeitsagentur erklärt. Lagertätigkeiten oder pädagogische Assistenzen kristallisierten sich als Hauptaufgabenbereiche heraus. Zusätzliche 92 Personen seien geringfügig beschäftigt, dies vor allem in der Reinigungsbranche.

Relativ unspektakulär indes die Bewegung auf dem Arbeitsmarkt im Juni. Der Kreis Verden lag nach Agentur-Angaben annähernd auf Vormonatsniveau. Genau vor einem Jahr waren hier 348 Männer und Frauen weniger erwerbslos. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 3,8 Prozent. Das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr im Juni.

„Der Arbeitsmarkt beweist sich weiterhin als beständig“, sagt Tietje. „Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt zeichnet sich ein einheitliches Bild ab: Die Unternehmen suchen noch immer Nachwuchskräfte für den kommenden Ausbildungsbeginn. Jugendliche haben weiterhin gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz im Sommer“, so der Agenturchef.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung, das heißt bei der Arbeitsagentur Verden, sind die Erwerbslosenzahlen im Berichtsmonat um 56 Personen auf nun 1 187 Männer und Frauen angestiegen. Im Juni 2022 waren 38 Menschen oder 3,3 Prozent weniger arbeitslos gemeldet.

Bei dem für die steuerfinanzierte Grundsicherung verantwortlichen Jobcenter konnte ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen beobachtet werden. Im Juni waren hier 1 702 Personen arbeitslos, 63 weniger als im Mai, aber 310 mehr als vor einem Jahr.

Die Betriebe im Kreis Verden meldeten 238 neue Stellen zur Besetzung, 62 weniger als im Vormonat. Auch im Landkreis Verden sind noch zahlreiche Ausbildungsstellen unbesetzt. Aktuell gibt es noch 444 Angebote für angehende Nachwuchskräfte.

