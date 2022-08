Atemberaubende Tour durch die Feldmark und später bergab

Von: Markus Wienken

Teilen

Auch der neue Führerschein ist schon wieder in die Jahre gekommen. Harry Wikner machte seinen alten „Lappen“ in Oberbayern. © Wienken

Der Verdener Harry Wikner machte den Lappen in Oberbayern. Gleichzeitig musste er sich mit den örtlichen Gegebenheiten auseinandersetzen.

Verden – Lange überlegen musste Harry Wikner nicht, als sein Arbeitgeber ihm anbot, wovon andere träumen: „Mach den Führerschein, ich zahl dir den.“ Ungewöhnlich war zudem für einen, der aus Norddeutschland kommt, dass er den „Lappen“ in Oberbayern machen musste. Doch Wikner war 17 Jahre jung, was juckte ihn das, er suchte die Herausforderung.

Über 60 Jahre ist das her, aber für Wikner ist die Zeit zu Beginn der 1960er-Jahre noch sehr lebendig. Eigentlich in Schwarme, im Landkreis Syke zu Hause, war Wikner seinem Bruder nach Oberbayern gefolgt. Der hatte ihn, den 17-Jährigen, mit auf Montage genommen. Mittendrin statt nur dabei, in einer doch eher rauen Umgebung. „Wir waren im Auftrag einer Bohrfirma unterwegs, mussten Sprengungen vorbereiten, anschließend Messungen vornehmen und dann wurde entschieden, wo es sich lohnte, den Bohrer anzusetzen, um auf Öl zu stoßen“, erklärt Wikner. Es mangelte dem Unternehmen an zuverlässigen Fahrern und so klopfte der Chef eben bei Harry Wikner an. Der 18. Geburtstag stand kurz bevor. „Das kostenlose Angebot konnte ich natürlich nicht ablehnen, auch wenn es an eine Bedingung geknüpft war“, so Wikner. „Mit der Zusage musste ich mich für ein weiteres Jahr verpflichten, für die Bohrfirma zu arbeiten.“ Aber er hatte eh’ nichts anderes vor, ihm gefiel der Job.

Der Deal galt und Wikner konnte den Worten Taten folgen lassen, musste zur Fahrschule nach Holzkirchen. Der Fahrlehrer schien dem Anwärter zunächst nicht richtig zu trauen. „Als wir losfuhren, wies er mich an, in Richtung Feldmark zu fahren“, lacht Wikner. Er nahm’s gelassen, zumal er mit dem Opel Rekord und der Lenkradschaltung schnell klar kam. „Mein Bruder fuhr ein ähnliches Modell, da wusste ich Bescheid.“ Sein Lehrer neben ihm hatte dann auch ein Einsehen, und so bog das Gespann nach 20 Minuten auf die Hauptstraße. „Aber auch das war sehr entspannt, es gab keine Ampeln, keine gefährliche Kreuzung und nur sehr wenig Autos, die unterwegs waren.“

Sechs Fahrstunden, dann war schon Prüfung, und auch die lief reibungslos. Der Lappen war so gut wie in der Tasche, da packte der Fahrlehrer noch ein Sonderangebot auf den Tisch, wies auf den Hof und sagte: „Steig auf den Roller, dreh ein paar Runden und der Motorradführerschein ist inklusive.“ Gesagt, getan. „Ich war jahrelang mit dem Moped unterwegs, das sollte einfach sein und ich hab’ zugegriffen“, so Wikner. Zwei Kilometer später war auch Klasse eins perfekt. So durfte Wikner künftig sowohl mit dem Auto als auch dem Motorrad Gas geben. Das war im Oktober des Jahres 1961.

In Oberbayern, in der Region von Miesbach und Holzkirchen und darüber hinaus, waren künftig allerdings seine Künste als Lkw-Fahrer gefragt. Durchs Gebirge, und zwar bei jeder Witterung, musste Wikner den 7,5-Tonner, einen Borgward, über enge Waldwege lenken, auf der Ladefläche polterte die gesamte Technik inklusive Bohrgestänge.

Pures Abenteuer. Denn was in der Ebene schon durchaus eine Herausforderung, kann im Gebirge zum echten Risiko werden, alles erlebt. „Der Rückwärtsgang war blockiert, es ging gar nichts mehr“, erzählt Wikner und schildert eine Fahrt, die danach mit 15 Prozent Gefälle über Stock und Stein abwärts ging. Die Hände fest ans Lenkrad gekrallt, blieben Mensch und Technik am Ende unversehrt.

Und dann die harten Winter. „In den Bergen waren wir bei minus 20 Grad unterwegs, der Schnee mehr als hüfthoch“, schildert Wikner. „Der Diesel gefroren, musste der Tank mit einem Feuer warm und der Sprit wieder flott gemacht werden.“ Neues Ungemach drohte, als bei einer Tour die Lenkung des Hanomags ausfiel. Wikner blieb mit dem unhandlichen Fahrzeug stur in der tiefgefrorenen Spur, fuhr wie auf Schienen sicher den Rest der Strecke ins Tal.

Geld wurde fern der Heimat auf Montage natürlich auch verdient. Wikner kaufte sich davon, er war 19 Jahre alt, einen Ford Taunus 12 M. silber, 40 PS. „Markantes Zeichen war die Weltkugel vorne in der Haube“, weiß Wikner noch. Und: „Zugelassen war das Auto damals im Kreis Syke. Unterwegs war ich mit dem Auto allerdings in Bayern und galt mit dem Kennzeichen SY im Süden der Republik so ein bisschen als Exot.“ Und so kam immer die Frage, wenn er irgendwo anhielt: „Kommst Du von der Insel Sylt?“

Süddeutschland, die Lebensart, sie hat dem jungen Mann nicht nur den Führerschein, sie hat ihm weiteres Glück gebracht. In Bad Endorf lernte er seine Frau Lieselotte kennen, eine waschechte Bayerin. Gemeinsam zog das Paar Ende der 1960-Jahre endgültig in die norddeutsche Region, lebt seit vielen Jahren in Verden. Der süddeutschen Region, der damaligen Zeit bleiben Wikners allerdings mit zahlreichen Besuchen eng verbunden. Der „graue Lappen“ fuhr lange Zeit mit – und fiel bei einer Polizeikontrolle durch. „Jahrelang in einer Plastikhülle, die Schrift komplett verblichen, war mein Name kaum noch zu lesen.“ Nun fährt Harry Wikner mit dem Nachfolgemodell – und auch das schon seit vielen Jahren unfallfrei.

Von Markus Wienken