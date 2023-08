Statt Buchs: Ilex oder Blühendes als Alternativen

Von: Erika Wennhold

Die Pflanzkübel vor dem Rathaus ziert jetzt Ilex crenata. © Wennhold, Erika

Kaum ein Buchsbaum überlebt den Zünsler-Befall ohne den Einsatz von Spritzmitteln. Da ist es besser, zu anderen Pflanzen zu greifen.

Verden – Gärtnereien verkaufen ihn gar nicht mehr, Züchter arbeiten an einer Resistenz gegen den Zünsler. Dennoch, was lange in den Gärten gehegt und gepflegt wurde, ist bedroht. Kaum eine Beeteinfassung mit Buchsbaum sieht noch gesund aus, eine gefräßige Raupe verwandelt über Nacht das frische Grün in ein braunes, mit klebrigen Nestern übersätes Desaster. Inzwischen geben die meisten Gartenbesitzer auf. Vor allem jene, die sich nicht vorstellen können, ihr grünes Idyll mit Pflanzenschutzmitteln zu bearbeiten.

Udo Paepke vom BUND Verden hat seinen Garten vor Jahren völlig umgestaltet, um ihn insektenfreundlicher zu machen. Für Einfassungen oder Begrenzungen hat er teilweise auch Buchsbaum gepflanzt. Der ist jetzt komplett weg. „Einige Pflanzen leiden unter klimatischem Stress, sie sind anfälliger für Krankheiten oder Schädlinge geworden. Deshalb sollte man ganz auf sie verzichten“, rät Paepke, der die Vorzüge des Buchsbaums kennt. Eigentlich ist die Pflanze unempfindlich, wächst schnell an und lässt sich gut in Form schneiden, um einen Garten zu gestalten. Aber, da der Zünsler wenig natürlich Feinde habe, sollte man von Neuanpflanzungen absehen und stattdessen blühfreudige Büsche anpflanzen, die außerdem sehr viel besser für Insekten geeignet seien. Behandlungen mit Pflanzenschutzmitteln lehnt er ab. Wenn man etwas gegen den Befall tun wolle, dann müsse man natürliche Feinde wie Kohlmeisen, Haussperlinge oder Wespen ansiedeln. Außerdem sei es sinnvoll, präventiv zu handeln. „Pflanzen pflegen, ihr Immunsystem stärken und natürlichen Dünger verwenden, das sind die besten Schritte.“ Die vordringliche Maßnahme sei, befallene Pflanzen zu entfernen, das gelte auch für jeden anderen Schädling. Paepke setzt auf Brennesselbrühe als Dünger, der viel Stickstoff und Kalium an die Pflanzen bringt.

Der Buxus schießt wieder aus: Darüber freut sich nicht nur der Gartenbesitzer, sondern auch der Zünsler. © wennhold

Auch die Stadt Verden verzichtet auf die chemische oder biologische Waffe. „Wir haben Buchsbaum schon an verschiedenen Stellen herausgenommen. Zwei Kübel vor den Rathaustreppen haben wir stattdessen mit Ilex crenata bepflanzt“, sagt Silke Schwarz, zuständig für Grünflächen und Freizeitanlagen bei der Stadt Verden. Buchsbaumneuanpflanzungen seien überhaupt nicht vorgenommen worden. Auch nicht in den Stadtgärten. „Der Zünsler hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebreitet.“ Das liege auch an den Standortbedingungen. Denn der durch die Globalisierung eingeschleppte Schädling habe durch den Artenrückgang kaum natürliche Fressfeinde.

Die Pflanze selbst ist schon lange gestalterisches Element. Vor allem in den großen Parks der Schlösser wie Herrenhausen spielt der Buxus seit Jahrhunderten als Einfassung oder als Solitär eine große Rolle. Wohlhabende Bürger und Bauern nahmen sich dies als Vorbild. Deshalb gilt auch heute noch die Buchsbaumeinfassung als typisch für einen Bauerngarten.

Befallen, aber vielleicht noch zu retten. © Wennhold, Erika

Doch zur Zeit will ihn niemand mehr haben. Die Gärtnerei Oestmann in Armsen hat ihn gar nicht mehr im Angebot, schon seit mehreren Jahren, mit kleinen Ausnahmen. „Wenn wir Buchsbaum verkaufen, dann kommen doch prompt die Beschwerden der Kunden. Oder wir müssten ihn gleich zusammen mit dem Spritzmittel verkaufen – das geht doch nicht“, sagt eine Mitarbeiterin, die an Gärtnerin Andrea Ellmers verweist, zuständig für den Außenbereich in der Gärtnerei. Auch sie empfiehlt als schönen Ersatz den Ilex crenata. „Der Zünsler ist ja nicht das einzige Problem. Vor einigen Jahren hatten wir den Buchsbaumpilz und man musste den Bestand total herunterfahren.“ Zur Zeit trete der Zünsler massiv auf, dennoch sehe man in einigen Gärten durchaus noch gesunde Pflanzen. Wer sie im Garten habe, der müsse mit jährlich drei bis fünf Zünslerpopulationen rechnen. „Das ist sehr schade, denn eigentlich ist der Buchsbaum ein schöner und robuster Gartenbegleiter, der supergut wächst und anspruchslos ist.“ Eine Kollegin ergänzt: „Auch als Dekoration oder Girlande bei festlichen Anlässen ist der Buchsbaum nur schlecht zu ersetzen.“

Bedrohtes Bauerngartenidyll am Ehmken Hoff. © preuss

Außer für den Zünsler spielt der Buchsbaum bei Insekten keine große Rolle. Umweltschützer raten schon länger zur Umgestaltung der Gärten mit mehr blühenden Pflanzen und Schatten spendenden Bäumen. Der Verband privater Bauherren reiht sich da ein und macht Vorschläge: „Hauseigentümer und Bauherren können mit der Gestaltung ihrer Höfe und Gärten dazu beitragen, dass die Folgen des Klimawandels abgemildert werden.“ Der Trend zu Kiesflächen und anderen angeblich pflegeleichten versteinerten Vorgärten müsse unbedingt gestoppt werden. Stattdessen sollten die Flächen bepflanzt werden.

Das bedeutet, dass jede Menge Kies oder Schotter mitsamt darunter liegender Folie erst einmal entfernt und entsortg werden muss. Gleiches gilt für den abgefressenen Buchsbaum, denn auf den Kompost sollte man die befallenen Pflanzen nur bedingt bringen. Geraten wird dazu, sie in fest verschlossenen großen Abfalltüten zum Abfallhof zu bringen. Wird er dort sofort kompostiert, macht ihm die Wärme den Garaus.