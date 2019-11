Mit Rat und Tat an Ihrer Seite

Verden - Frauen, die Beratung oder auch tatkräftige Unterstützung benötigen, finden im Landkreis Verden zahlreiche Anlaufstellen.

Frauenhaus

Das Frauenhaus Verden ist ein geheimer Ort, an dem Frauen und ihre Kinder Schutz und Unterstützung finden, wenn sie von ihrem Partner bedroht oder misshandelt werden. Sie können dort so lange wohnen, bis sie sich wieder sicher fühlen und eine Wohnung gefunden haben. Eine feste Ansprechpartnerin berät und unterstützt sie während des Frauenhausaufenthaltes.

Es werden alle Frauen aufgenommen, die körperliche, seelische oder sexuelle Misshandlungen erlitten haben. Für gehbehinderte Frauen ist eine Etage barrierefrei ausgestattet.

Über den Frauennotruf 04231/961970 ist eine Aufnahme in das Frauenhaus bei Tag und Nacht, auch an Sonn- und Feiertagen möglich. Weitere Informationen auch unter www.frauenhaus-verden.de.

BISS

Die BISS ist eine Beratungsstelle, die auf den Bereich häuslicher Gewalt gegen Frauen spezialisiert ist.

Sie bietet Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz an. Nach diesem Gesetz können Frauen beim Familiengericht Schutzanordnungen gegen ihren gewalttätigen Ehemann oder Partner erwirken, wenn dieser sie misshandelt oder bedroht hat.

Beispielsweise kann ihm verboten werden, die Wohnung zu betreten, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder die Frau an ihrem Arbeitsplatz zu verfolgen. Auch die Zuweisung der gemeinsam genutzten Wohnung an das Opfer ist möglich. Ebenso können sich Opfer von Stalking und Zwangsverheiratung bei der BISS beraten lassen.

Weitere Informationen unter www.biss-verden.de.

Polizei

Bei akuter Bedrohung wählen Sie in jedem Fall die 110.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Lassen Sie sich durch die Polizeibeamten über Ihre Rechte und Möglichkeiten beraten.

Zu den Themen „Stalking“, „Häusliche Gewalt“ und „Sexuelle Gewalt“ stellt die Polizei umfangreiches Informationsmaterial, auch im Internet, zur Verfügung:

• www.polizei-beratung.de/opferinformationen.html

• www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sexualdelikte/

• www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gewalt/

Der Weiße Ring

Der Weiße Ring (WR) wurde 1976 in Mainz gegründet als gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten. Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität.

Der Verein unterhält ein Netz von rund 3000 ehrenamtlichen, ausgebildeten Opferhelfern in bundesweit 400 Außenstellen, beim Opfer-Telefon und in der Onlineberatung. Der WR ist in 18 Landesverbände gegliedert. Er ist ein anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien in Fragen der Opferhilfe.

Die Leitung der Außenstellen Verden obliegt Eckart Carstens, Telefon 04231/9826159, E-Mail wr-verden@t-online.de. Weitere Informationen unter www.verden-niedersachsen.weisser-ring.de.

Verdi

„Nein heißt Nein, auch am Arbeitsplatz“, heißt es von der Frauengruppe der Gewerkschaft Verdi. Sexismus, sexuelle Belästigung, psychische und physische Gewalt oder Diskriminierungen seien trauriger Alltag, auch am Arbeitsplatz.

Sich zu wehren, ist nicht einfach. Angst vor (beruflichen) Konsequenzen darf allerdings niemanden hindern, gegen sexistische Sprüche, Berührungen und Bilder oder gegen Gewalt und Diskriminierung aufzustehen.

Hierfür setzt sich die Gewerkschaft Verdi ein und unterstützt betroffene Personen. Verdi-Mitglieder werden unentgeltlich in den Verdi- Bezirken beraten und gegebenenfalls juristisch vertreten.

Weitere Informationen unter www.Frauen.verdi.de.

Frauenberatung

Die Frauenberatung Verden, Grüne Straße 31, berät zu folgenden Themen:

Gewalt in Partnerschaften und im sozialen Nahraum; Lebenskrisen und Notlagen; Trennung und Scheidung; Essstörungen; Stalking/Mobbing und Existenzsicherung. „Wir unterstützen Sie bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten und im Prozess der inneren Stärkung“, heißt es. Die Beratung erfolgt zeitnah, kostenfrei und auf Wunsch anonym. Telefon 04231/ 85120, E-Mail info@frauenberatung-verden.de.

Weitere Informationen unter www.frauenberatung-verden.de.

Horizonte

In der Beratungsstelle Horizonte werden alle Menschen im Landkreis Verden unterstützt, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexuell missbraucht werden oder wurden, deren Umfeld sowie Fachpersonen.

„Wir sind oft erste Ansprechpersonen, die Wege aus der Gewalt aufzeigen und begleiten oder helfen, mit den daraus folgenden Belastungen umzugehen. Dabei stehen wir unter Schweigepflicht und beraten parteilich, unabhängig und kostenfrei“, teilt das Horizonte-Team mit.

Bei Fragen oder Terminwünschen ist die Beratungsstelle montags und mittwochs, 10 bis 12 Uhr, sowie donnerstags, 15 bis 16 Uhr, unter Telefon 04231/81797 erreichbar.

Weitere Informationen unter www.horizonte-verden.de.