Idyllisches Foto-Motiv in Verden: Viehtreck auf der Aller-Furt

Von: Ronald Klee

Dass die Renaturierung der Aller die Welt verändert, vielleicht sogar etwas besser und schöner macht, hoffen viele. Dass es aber so schnell geht bis sich ein beschauliches Bild vom Einklang von Natur und Wirtschaften ergibt, war dann doch nicht zu erwarten.

Verden – Der Name der Stadt Verden leitet sich von einer Furt ab, die Reisenden zur Zeit früher Siedlungen an der Aller die Überquerung des Flusses ermöglichte. So erklären es Stadthistoriker seit Jahrzehnten. Die plausible Erkärung ist durch die AllerVielfalt ganz aktuell augenfällig geworden. Der Anschluss des Altarms ist allein schon so etwas wie eine Zeitreise in die Geschichte der Stadt vor mehr als 300 Jahren. Damit ist zugleich aber auch eine Furt entstanden, die auf eine Zeit noch vor dem Mittelalter verweist und ganz neue Stadtansichten möglich macht.

Der jetzt angeschlossene Altarm war im 17. und 18. Jahrhundert noch der Hauptarm der Aller. Das hatten der Projektleiter des Renaturierungsvorhabens AllerVielfalt, Thomas Arkenau, und die Projektbetreuerin auf der Seite der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSA), Leonie Wersig, bei einem Besuch der Baustelle in den Allerwiesen berichtet. Sylke Bischoff vom Nabu hatte alten Dokumenten entnommen, dass der Rat einst den jetzigen Lauf des Flusses direkt an der Stadt künstlich als Hauptlauf festlegen lassen hat.

Zu Zeiten, in denen der Handel die großen Warenmengen vor allem auf der Wasserstraße anliefern ließ, war es eine Erleichterung, wenn die Schiffe so stadtnah am Bollwerk entladen werden konnten.

Die erste Maßnahme im Zusammenhang mit der Renaturierung der Aller-Aue hat jetzt nicht nur ein Stück Geschichte wieder aufleben lassen, sondern auch für ganz neue ungewohnte Blickpunkte in der Stadt gesorgt. Der Verdener Uli Schmitz hat sie mit dem Fotoapparat eingefangen und der Verdener Aller-Zeitung zur Verfügung gestellt. Das Bild zeigt, wie Kühe den jetzt im Sommer trocken gefallenen Damm als Furt nutzen. So gelangen sie trockenen Hufes von den Allerwiesen auf die durch den Altarm-Anschluss entstandene Insel.

„Der Damm liegt gerinfügig höher als Mittelwasser“, hatte Leonie Wersig bei der Begehung im Winter an der Baustelle erklärt. Er solle sicherstellen, dass der neue Bypass dem Hauptarm nicht zuviel Wasser und dabei auch Sandfracht entzieht. Seine Höhe sei so ausgelegt, dass der neue Nebenarm etwa 180 Tage im Jahr angeschlossen und 180 Tage vom Hauptstrom getrennt ist. Dann liegt der Damm wie derzeit bei sommerlichem Niedrigstand trocken. Dass hier die Rinder in der Aller beim Queren keine nassen Hufe bekommen, ist also durchaus so gedacht und gewollt. Sarah Flug, die WSA-Mitarbeiterin Wersig vertritt, sieht deswegen auch keine Probleme in dem Vieh-Treck an der Aller, der jetzt vom Burgberg aus zu beobachten ist.

