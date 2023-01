24-jährige Achimerin vor dem Landgericht Verden: „Ich habe ihn geliebt, er hat mich ausgenutzt“

Von: Wiebke Bruns

Die Einsicht, dass sie ausgenutzt wurde, kam einer 24-Jährigen vor dem Landgericht Verden spät. Sie will vier Brüdern aus Bremen geholfen haben, bei ihren Großeltern 80000 Euro entwenden.

Verden/Achim – „Weil es meine Tochter ist, werde ich keine Aussage machen“, sagte im Zeugenstand der Vater der 24-Jährigen aus Achim, die vier Brüdern aus Bremen dabei geholfen haben will, bei ihren Großeltern 80 000 Euro zu entwenden. Ob es Diebstahl oder Raub war, hat die 3. Große Strafkammer am Landgericht Verden derzeit zu klären. Der Umstand, dass die Tat fünf Jahre zurückliegt, macht dies nicht einfacher.

Auf der Anklagebank sitzen weiterhin nur zwei 32 und 43 Jahre alte Brüder, obwohl die junge Frau bereits im November 2021, wie bereits berichtet, in einem Berufungsverfahren alle vier Männer der Tat beschuldigt hat. Das Verfahren war danach ausgesetzt worden und ist vergangene Woche neu gestartet, weil es sich um einen schweren Raub gehandelt haben könnte.

An der Aussage der 24-Jährigen, dass sie in Absprache mit den Männern ihren Großeltern damals Schlafmittel in den Tee gegeben, die Tür geöffnet und so den Raub ermöglicht habe, hat sich nichts geändert. Dass ihr damit selbst eine Strafverfolgung droht, hat die Achimerin bei ihrer Aussage in Kauf genommen.

„Es sind mehrere Punkte, wo sie eklatant anderes gesagt hat“, meinte zumindest ein Verteidiger. Er regte an, die Vorsitzende Richterin aus dem Berufungsverfahren als Zeugin zu laden. Dem folgte die Kammer am zweiten Verhandlungstag.

Weiterer Zeuge war der damals leitende Ermittler, dem der Fall, genauso wie der Richterin, gut erinnerlich war. „Es war ein außergewöhnlicher Fall“, merkte der Kriminalhauptkommissar außer Dienst an.

Zweifel an einem Einbruch seien damals schnell aufgekommen. Die Großeltern hatten so tief und fest geschlafen, dass sie morgens das Gebet verpasst hatten. „Was außergewöhnlich war“, erinnerte sich der Zeuge. „Es gab vorher schon mehrere Diebstähle“, berichtete er. Die 24-Jährige hatte in die Firmenkasse gegriffen, was sie ebenfalls vor Gericht eingeräumt hat. Sie habe dem heute 43-Jährigen das Geld gegeben, womit dieser unter anderem seinen Verteidiger bezahlt habe. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft.

Von einem „Klammergriff der Brüder“ war in einem Vermerk des damaligen Ermittlers die Rede. Unklar sei gewesen, inwieweit es um Liebe oder Erpressung ging. In dem Berufungsverfahren hatte die junge Frau auf die Frage, ob sie etwas befürchtet habe, sehr stark gezögert mit der Antwort: Letztlich hatte sie gesagt: „Ich habe ihn geliebt und er hat mich ausgenutzt“. Nun will sie zudem mit Fotos unter Druck gesetzt worden sein.

Der Prozess wird fortgesetzt.