„Ich bin DLRG-ler, klar, dass ich mitmache“

Von: Heinrich Kracke

Ein kleiner Piks für Jannik Drewes, ein großer Eintrag in die Geschichtsbücher: Er gab die 100 000 Blutspende in Verden ab. © Privat

Jannik Drewes gibt die 100 000. Blutspende in Verden ab. Damit ist das Verdener DRK nach 66 Jahren sechsstellig.

Verden – „Ich bin bei der DLRG. Ist doch klar, dass ich mich für die Menschenrettung einsetze. Und genauso klar deshalb, dass ich zum Blutspenden gehe.“ Für den Kirchlintelner Jannik Drewes also keine so große Heldentat, sich in die Reihe derer zu stellen, denen die Allgemeinheit am Herzen liegt. In die Geschichte dürfte er dennoch eingehen. Jannik Drewes ist der 100 000. Teilnehmer, der sich seit Bestehen der DRK-Blutspende in Verden im Jahr 1957 zur Abgabe des Lebenssaftes“ entschlossen hat. Einen Erstspender hat es damit getroffen. Blumenstrauß und einen Anerkennungsbetrag durfte er im Gymnasium am Wall aus den Händen von Blutspende-Leiter Ingo Fischer in Empfang nehmen.

Unaufgeregt hatte er Platz genommen. Ein kurzer Piks, und schon war es geschehen. „Nö“, sagt Jannik, „aufgeregt war ich nicht. Und Sorgen, mir könnte flau werden, habe ich mir auch nicht gemacht. Immerhin sind schon so viele Leute beim Blutspenden gewesen, und geschadet hat’s niemandem.“ Er wäre gern schon in früheren Jahren in dieser Mission tätig geworden. „Aber ich musste halt warten, bis ich 18 bin.“ Er wolle sich für die Allgemeinheit engagieren, das stehe für ihn fest. Und darauf laufen auch die beruflichen Pläne hinaus. „Ich starte ein Studium bei der Polizei.“

Purer Zufall allerdings, dass die blutspenderische Sechsstelligkeit in Verden ausgerechnet ihn traf. Es hatte sich wieder einmal geläppert in der Gaw-Mensa. Eine durchaus üppige Schlange bildete sich, eine Schlange, die allerdings rasch abgearbeitet wurde, ehe es Donnerstag gegen kurz vor halb vier Uhr am Nachmittag soweit war. Der 100 000. stand fest. Aber auch die beiden Personen vor und hinter Jannik gingen nicht leer aus.

Ebenfalls einen Blumenstrauß nahm Verdenerin Anika Röge als die 99 999. in Empfang. „Mein Vater ist schon zur Blutspende gekommen. Das hat bei uns Familientradition, die ich gerne fortsetze“, sagt sie. Bereits zum 20. Male stand sie in der Reihe. Janniks Mutter Denise Drewes freute sich als die 100 001. Spenderin darüber hinaus über einen Strauß. „Ich bin Arzthelferin. Da weiß ich natürlich, wie wichtig diese Spenden sind.“ Zum 24. Male war ein Eintrag in ihrem Blutspendeausweis fällig.

Die Sechsstelligkeit nach mehr als 66 Jahren mit einem Start im Februar 1957 hat durchaus einen guten Grund. „Verden gehört auf die Einwohnerzahlen umgerechnet bei der Blutspende zu den stärksten Regionen in Deutschland“, sagt Organisator Fischer. Allerdings habe auch die Stadt an der Aller Höhen und Tiefen zu durchleben gehabt. In früheren Jahren seien schon mal mehr als 2000 Spender begrüßt worden, jetzt komme man auf 1400 bis 1800, ebenfalls noch ein sehr gutes Ergebnis, wie er findet. In Corona-Zeiten erlebte diese Form des Dienstes am Menschen sogar ein überraschendes Comeback. „Die Leute waren froh, überhaupt mal wieder irgendwo hingehen zu dürfen. Die 1650 Spender etwa im Jahr 2020 bedeuteten gegenüber dem Vorjahr ein Plus von mehr als 200 Personen.“

Wichtig allerdings nicht nur, dass die Blutabnahme ordentlich funktioniere, genauso wichtig, dass es hinterher auch bei der Stärkung bekömmlich munde. „Die Leute freuen sich aufs Brötchen, das war damals schon so, das ist heute immer noch der Fall“, sagt Fischer. Er sei den ehrenamtlichen Helfern in der Küche dankbar, dass sie immer mal etwas Neues ausprobierten. Am vergangenen Donnerstag etwa standen Hackbratburger und Wassermelonen erstmals auf der Speisekarte.

Auch die Spender, die in der Reihe vor und hinter Jannik standen, gingen nicht leer aus. Ingo Fischer (M.) ehrte Anika Röge (2. v.l.) und Denise Drewes (r). Ganz links die stellvertretende Leiterin Kerstin Kunert. © kracke