Hunger und Kälte nicht ganz so schlimm

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Und dann fährt er doch noch ein, der Nightjet nach Zürich, längst erwartet von einer Schar Fahrgäste in Verden. © Kracke

Es sollte ein historischer Moment werden. Erstmals hält ein Nachtzug wieder in Verden. Aber es kam anders.

Verden – Als der historische Moment gekommen war, da hatte sich richtig ein Spalier gebildet. Der erste Nachtzug nach Jahrzehnten, der in Verden hielt, löste durchaus Interesse bei Fahrgästen aus. Ein gutes Dutzend mag es gewesen sein, das am Bahnsteig ausharrte. Das Einzige, was fehlte, war die Hauptperson, Pardon: war der Nachtzug selbst. Er ließ am Sonntagabend auf sich warten. Und fast wäre es nichts mehr geworden mit der Premiere am Wochenende der Fahrplan-Umstellung.

Für 23.33 Uhr hat die Bahn die Abfahrt der jüngsten Verdener Errungenschaft angekündigt. Von der Aller wie im Schlaf, oder tatsächlich im Schlaf bis nach Zürich. Am nächsten Morgen schon einen Blick auf Großmünster oder Limmatquais, das hat was. Aber auch banalere Gründe spielen eine Rolle. „Nach Karlsruhe fahre ich, jetzt muss ich in Hannover nicht mehr umsteigen“, sagt ein Verdener Rentner mit silbernem Koffer und gleichfarbigem Schopf. Kaum hat er seinen Platz am Bahnsteig und die Wartehaltung eingenommen, da durchbricht die Lautsprecherstimme zum ersten Male die nächtliche Stille. „Der Zug hat zehn Minuten Verspätung.“ Eine verspätete Bereitstellung sei die Ursache, was immer das auch heißen mag. Der Senior lässt so was sowieso nicht durchgehen. „Da muss doch Ersatz her“, schimpft er in die Nacht.

Die junge Frau neben ihm bleibt gelassener. In Hamburg sei sie abgefahren, berichtet Anna-Lena Witt, irgendwann in Verden gestrandet, und jetzt könne sie nur noch hoffen. „Vielleicht schaffe ich es bis Hannover, vielleicht sogar nach Zuhause, nach Hildesheim.“ Eiskalt ist es am Gleis 1. Fünf Grad minus. Die Glastüren zum Bahnhof natürlich mit aller deutscher Gründlichkeit mustergültig verschlossen. Nur der Türgriff, der müsste allmählich warm geworden sein, so oft, wie an ihm gerüttelt wird. Frau Witt jedenfalls steckt zwei Knöpfe in die Ohren, dreht die Musik auf, sie bewegt sich ein paar Schritte im Rhythmus. Vielleicht hält das warm.

Ganz andere Sorgen plagen die beiden Männer mittleren Alters. Georgier seien sie, sagen sie per Google-Übersetzer. Und irgendwie ist es nicht ihr Tag. In Lübeck seien sie aufgebrochen. Einer von ihnen zieht einen mächtigen Zettel aus der Tasche. Abfahrten und Ankünfte sind darauf vermerkt. Hamburg ist abgehakt, Rotenburg auch. Jetzt sind sie in Werde gestrandet, wie sie es nennen. Eigentlich hätte es schon um 22.41 Uhr weitergehen sollen. Aber selbst eine Dreiviertelstunde später immer noch kein Zug in Sicht. Dabei wäre in Hannover noch nicht mal Endstation. „Wir wollen nach Brunswiek.“ Ob das in dieser Nacht noch was wird, ist unklar.

Vielleicht hätte er etwas mehr Festtagsstimmung vertragen können, dieser erste Nachtzug seit Jahrzehnten. Aber wer ihn zu erreichen gedachte, braucht Spürsinn. Der Holzmarkt als wichtigster Fußgängerzugang finster, die Bahnhofstraße – ebenfalls das Licht längst abgeschaltet. Wenigstens gibt der Mond, fast Vollmond, wenigstens gibt er alles. Und auf dem Bahnhof selbst von Canapés nichts zu sehen. Ein Snack-Automat steht da. Aber Hunger und Durst und eisige Kälte und Finsternis sind noch nicht so schlimm, als dass sich jemand bedient hätte. Die Lautsprecherstimme wird nicht müde, von zehn Minuten Verspätung zu reden, auch jetzt noch, da es schon 15 Minuten sind.

„Nein“, sagt Moritz Sackmann, „nein, ich hab den Zug bewusst gewählt.“ Aus der Rotenburger Ecke ist er, nach Karlsruhe steht ihm der Sinn. Einen Schlafwagenplatz hat er nicht gebucht, ein ganz normaler Sitz muss reichen. Am nächsten Morgen will er gut ausgeruht im nördlichen Baden-Württemberg aussteigen. Für den Nachmittag steht eine Hochzeit auf seinem Programm. „Der Zug ist die günstigste Möglichkeit, ohne Übernachtungskosten Karlsruhe zu besuchen“, sagt er. Sein Tipp: „Früh genug buchen. Dann ist das für rund 30 Euro möglich.“

Wieder der Lautsprecher. Der Regionalzug nach Hannover fahre zehn Minuten später ein. Ursache sei ein überregionaler Zug, der Vorrang genieße. Dem Rentner reicht’s. Er zückt sein Handy. Er ruft bei Leuten an, die er im Nachtzug vermutet, ist zu vermuten. „Wo bleibt ihr denn?!“ Die einzigen, die sich nicht an der Verspätung stören, es sind inzwischen 20 Minuten, sind ein Liebespaar. Sie bringt ihn zum Zug. Küsschen hier, Küsschen da, aneinander kuscheln. Das hält auch noch warm.

Aber da rollt er auch schon ein. Etwas vorsichtiger offenbar als andere Züge, es ist ja das erste Mal, dass dieser Zug in Verden hält. Jetzt bloß nicht zu weit fahren. Mit einem leichten Quietschen kommt der Nightjet zum Stillstand. Eine ganze Reihe Abteile, vor allem im ICE-Bereich, sind leer, in anderen ist das Licht gelöscht, die Fahrgäste nehmen keine Notiz von der Reiterstadt, sie schlummern. Auch Schlaf- und Liegewagen sehen nicht richtig ausgebucht aus. Viel Luft nach oben also. Die Verdener Fahrgäste schluckt der Nightjet in wenigen Augenblicken. Und dann geht’s auch schon weiter. Die Zeiger der Bahnsteiguhren stehen auf 23.58 Uhr. Das war knapp. Aber gerade noch geschafft am ersten Wochenende nach der Fahrplanumstellung.

Das war knapp. Der Nachtzug trifft tatsächlich noch am Sonntag in Verden ein. © Kracke, Heinrich