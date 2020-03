Hundehalter müssen Einschränkungen hinnehmen

Verden – Wie die Kinder und deren Eltern betrifft Corona jetzt auch die Hunde und deren Besitzer: Nach den Spielplätzen wurde jetzt konsequenterweise auch die Hundeauslauffläche im Verdener Bürgerpark dicht gemacht. Nur gut, dass es in Verden und Umgebung reichlich alternative Möglichkeiten gibt, wo man – wenn auch mit dem angeleinten Vierbeiner – in der Natur ausgedehnte Spaziergänge unternehmen kann.

Erst wochenlanger Regen und dann Corona: Zur Eindämmung des Virus muss die eingezäunte Hundespielfläche an der Bremer Straße in Verden vorerst bis einschließlich 19. April geschlossen bleiben. „Es gibt keine andere Möglichkeit. Wie für die Maßnahme, die Spielplätze zu schließen, gilt auch hier, dadurch die Ausbreitung des Corona-Virus nicht weiter voranzutreiben“, so Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter Straßen und Stadtgrün bei der Stadt Verden auf Nachfrage der VAZ.

Kamermann appelliert auch an die Vernunft der Hundehalter, diese Entscheidung zu akzeptieren. „Auf solchen Treffpunkten kann sich Corona besonders leicht ausbreiten. Die Gefahr, dass der erforderliche Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird oder dass er nicht immer einzuhalten ist, ist einfach zu groß.“

An dieser Stelle sei bereits darauf hingewiesen, dass am Mittwoch, 1. April, die Brut- und Setzzeit beginnt und Hunde in der freien Landschaft dann ohnehin wieder angeleint werden müssen, da die Tiere brüten und ihre Jungen zur Welt bringen. Zuwiderhandlungen sind in der Brut- und Setzzeit eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer empfindlichen Geldbuße geahndet werden kann. nie