Rallye der Hundeschule Canis: Hund und Halter auf Schnitzeljagd

Einnahmen für die Ausbildung von Assistenzhunden

+ © Hundeschule Geschicklichkeit und Teamgeist: Diese Duos waren bei der Rallye unschlagbar. © Hundeschule

Verden - Die sogenannte „Hunderallye“, die von der Hundeschule Canis, Max-Planck-Straße in Verden, schon das dritte Jahr in Folge durchgeführt wird, ist eine Art Schnitzeljagd, bei der Hunde und Halter gemeinsam einen Parcours durchgehen und an verschiedenen Stationen elf Aufgaben erledigen, verbunden mit einem Spaziergang – diesmal bei herrlichem Wetter.