Horst Teuber erster Träger der Ehrenmedaille

Verden-Dauelsen – Große Ehre für Horst Teuber beim Festkommers der Freiwilligen Feuerwehr Dauelsen am Freitagabend. Anlass war das 75-jährige Bestehen der Ortswehr und das 20-jährige Bestehen des Fördervereins. Teuber wurde als Vorsitzender und Gründungsmitglied des Fördervereins die Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenmedaille verliehen.

Es sei eine Auszeichnung, die es im gesamten Stadtgebiet noch nie gegeben habe, betonte Stadtbrandtmeister Peter Schmidt, der Urkunde und Medaille überreichte. Teuber ist nicht in der Feuerwehr, aber „eine Persönlichkeit, die der Feuerwehr viel Gutes getan hat“, so Schmidt weiter.

Das Jubiläum insbesondere der Ortsfeuerwehr gab Anlass, zurückzublicken auf die Anfänge, die Erneuerungen und großen Brände. Dazu bat Ortsbrandmeister Martin Rust seine drei Vorgänger aus den Reihen der zahlreichen Gäste und Kameraden in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses ans Mikrofon.

Rainer Pahl war zunächst noch Gemeindebrandmeister und stand bis 1992 an der Spitze der Wehr. Der Opel Blitz wurde unter seiner Leitung angeschafft, Funkgeräte wurden eingeführt. Bei einem Großbrand im Sachsenhain fehlte Wasser und „die Hitze war so groß, dass die Farbe an den Fahrzeugen zu schmelzen begann“, erinnerte er sich.

Sein Nachfolger Wolfgang Bohling dachte zurück an das 50-jährige Jubiläum. Wie der Opel Blitz einmal schlappmachte und die Kameraden zu Fuß vom Einsatz zurückkehrten. Und warum neue, aber nicht regenfeste Feuerwehrüberjacken die Männer am Ende wie Michelin-Männchen aussehen ließen.

Gerhard Wöbse hatte mit sechs Jahren die kürzeste Amtszeit, „aber die hatte es in sich“, wie er zu berichten wusste. In diese fiel der 2009 fertiggestellte Neubau. Damit wurde Dauelsen zur Stützpunktfeuerwehr. Martin Rust steht seit 2010 an der Spitze der Ortswehr. Stolz machten ihn nicht nur seine Kameraden, sondern auch, dass 2017 in Dauelsen die erste Kinderfeuerwehr im Stadtgebiet gegründet wurde, wie er betonte.

Ganz weit zurückblicke Ortsbürgermeisterin Jutta Sodys. Als die Feuerwehrwache noch im Verdener Dom saß und der Landrat beim Brand auf seinem Pferd vorweg ritt. Auf andere Weise war gewiss der stellvertretende Landrat Reiner Sterna nach Dauelsen gekommen. Er überbrachte die Glückwünsche des Landkreises. Weitere Gratulanten waren Verdens stellvertretender Bürgermeister Carsten Hauschild und Pastor Marko Stenzel für die Kirchengemeinde St. Johannis.

Der Stadtbrandmeister überbrachte nicht nur Glückwünsche, sondern auch eine für die Kameraden scheinbar neue Information. „Die Ortsfeuerwehr wird wachsen und die Fahrzeughalle wird zu klein.“ Weitere Details verriet er noch nicht, aber für Gesprächsstoff dürfte das später am Abend gewiss noch gesorgt haben. wb