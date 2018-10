Bienen sammeln fleißig Nektar in Verdens Gärten

Verden - Seit 2016 steht ein Bienenstock unweit des neuen Verdener Rathauses und ist damit Teil des aktiven Bienenschutzes der Stadt. Das Umfeld bietet den Insekten ein breites Nahrungsangebot und sie haben in diesem Jahr rund 40 Kilogramm geliefert. Es ist Honig, der einem guten Zweck dient, denn die Honigernte vom Frühjahr und vom Sommer wurde für Maßnahmen zur Stadtbegrünung und Blütenvielfalt in der Stadt verkauft.

„Der Honig der Rathaus-Bienen schmeckt gut“, warben Peter Steffens und Wilhelm Haase-Bruns, erster und zweiter Vorsitzender des Verdener Imkervereins, bei den Passanten. Imkerin Gitta Stahl bestätigte im Gespräch: „Die Ernte ist gut, auch wenn es im aktuellen Jahr für die Bienen zu trocken war.“

Nicht nur um die Ernte, auch um die professionelle Betreuung des Bienenvolks kümmern sich die Mitglieder des Vereins, die allesamt ein wenig der Imkerei verfallen sind. „Wenn es einen erst einmal erwischt hat, dann lässt es einen nicht mehr los“, hieß es.

Die Idee, ein Bienenvolk gleich neben dem Rathausneubau zu platzieren, geht auf Bürgermeister Lutz Brockmann und Wilhelm Haase-Bruns zurück. „Wir wollten die Bevölkerung damit auch für das Thema sensibilisieren“, so Haase-Bruns. Denn ohne eine Bestäubung durch Bienen sei die Ernährung für den Menschen in Gefahr. Außerdem lebten im städtischen Umfeld die Honigbienen nicht selten besser als in ländlichen Regionen, wo das Thema Pestizide schon eine gewichtige Bedeutung habe.

Dass die Stadt den Bienen so positiv gegenüber steht, gefällt den Hobbyimkern natürlich. Wichtig sei aber, dass alle Garten- und Balkonbesitzer etwas tun könnten. „Es hilft schon, wenn man den Klee etwas länger stehen lässt oder beim Kauf neuer Pflanzen auf Bienenfreundlichkeit achtet“, so der Vorsitzende.

Das Geld aus dem Honigverkauf soll in Saatgut und Pflanzen zur Begrünung der Stadt investiert werden. Die Verdener Imker werden sich da ebenfalls, so der Wunsch, mit Rat und Tat einbringen, damit für die Bienen der Tisch im kommenden Jahr reich gedeckt sein wird.

nie