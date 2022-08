„Wünsch dir was“ ist das Motto beim Holzmarktfest in Verden

Von: Florian Adolph

Das Banner vom Holzmarktfest präsentieren (v.l.) Silvia Voige (Stadthalle Verden), Petra Holste (Stadt Verden), Janina Jordis (Stadtbibliothek Verden), Maren Lippitz (Pferdemuseum), Andrea Päffgen (Stadthalle Verden) und Günter Bergmann vom SoVD. © Florian Adolph

Am Sonntag den 28. August findet beim Holzmarkt in Verden ein Fest statt, mit einem Programm für alle Altersgruppen. Musik, Spiele, Essen, Trinken und mehr werden angeboten.

Verden - „Es soll ein Fest werden für alle, ohne Barrieren“, sagt Silvia Voige, Leitung Hallen- und Veranstaltungsmanagement der Stadthalle Verden. Am Sonntag, 28. August, von 11 bis 15 Uhr wird auf dem Innenhof zwischen Stadthalle, Bibliothek und Pferdemuseum das Holzmarktfest stattfinden. Es wird Musik geben, Improvisationstanz, einen Handarbeitsbasar, Kinderschminken, einen Geschichtenerzähler, Aktionen, Spiele, Zeichnen und mehr. Ein Biergarten mit Bühne ist geplant, wie auch Getränkebewirtung zum Frühshoppen und Imbissbewirtung durch das Genussstudio Verden, mit einem gemischten Angebot, das sich jeder leisten kann. Der Eintritt und alle Mitmachangebote sind frei.

Das Holzmarktfest steht unter dem Motto: „Wünsch dir was“, soll heißen die Gäste können selbst mitmachen und ihre Wünsche äußern. Zum Beispiel bei Rainer Rudloff, der als Vorleser und Erzähler in einem Pavillionzelt zu finden sein wird. Er liest Gedichte und Geschichten vor, die sich die Gäste aus einer Auswahl wünschen können. Es kann ihm auch einfach ein Stichwort genannt werden, zu dem er dann etwas dazu rezitieren wird. Ein Kind möchte etwas vom Räuber Hotzenplotz hören? Kein Problem! Rudloff bringt auch Requisiten mit untermalt alles mit einer Geräuschkulisse.

Auch die eingeladene Künstlerin Silvia Beckmann wird mit Groß und Klein nach Wunsch malen. Das Niveau wird dabei so sein, dass jeder mitmachen kann.

Der KULTurentreff Verden bietet beim Bistro KULT Kinderschminken und einen Handarbeitsbasar an, wo die Gruppe „Handarbeit & Austausch“ ihre Arbeiten gegen eine Spende abgeben. „Der Spendenerlös geht für den guten Zweck an Frauen und Kinder in Afghanistan“, sagt Petra Holste von der Stadt Verden.

Auch das Deutsche Pferdemuseum ist vertreten. „Wir werden vor dem Museum das Basteln von kleinen Pferden aus Fotokarton anbieten“, sagt Mitarbeiterin Maren Lippitz. „Die fertigen Pferde können dann an einem Rennen teilnehmen und mit nach Hause genommen werden.“ Das Rennen für die ganze Familie wird mit dem Würfel gespielt. Des Weiteren ist während des Holzmarktfestes der Eintritt in das Pferdemuseum frei. Um 11 und 15 Uhr werden außerdem Familienführungen durch die Sonderausstellung „Großstadtpferde. Tierischer Motor der Städte um 1900“ stattfinden (dauer circa 45 Minuten). „Einhorn-Raylle“ und Museumsrätsel stehen durchweg ebenfalls für die jungen Gäste bereit.

Die Familienforscher Verden haben ebenfalls einen Stand. Dort werden sie sich einerseits vorstellen und andererseits Besuchern beim Entziffern ihrer altertümlichen Schriften helfen. Eine gute Gelegenheit, die Briefe der Oma mitzubringen.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) Kreisverband Verden stellt sich und seine Aktion „Gemeinsam statt einsam“ vor. „Wir sind für Menschen da, die am Rande stehen und setzen uns gegen ungerechte Behördenentscheidungen ein“, sagt Günter Bergmann der erste Ortsvorsitzende des Sozialverbandes. „Wir bieten Sozialberatung und Nachbarschaftshilfe, helfen Flüchtlingen und setzen uns ein für Menschen die zu wenig Geld in der Rente bekommen.“ Der Verband unterstützt auch in den Bereichen Behinderung, Pflege, Gesundheit, Arbeitslosigkeit, Patientenverfügung und mehr.

Der Förderkreis der Stadtbibliothek lädt ein, Großspiele auszuprobieren. Zum Beispiel haben sie Riesen-Mikado-Stäbchen und einen großen Jenga-Turm, sowie Mensch-ärger-dich-nicht, Wikinger-Schach, Möllky, Rollors und mehr. Mitglieder des Förderkreises erklären die Spielregeln und der SoVD bietet kleine Geschenke für die Kinder, wie Springseile, Jo-Jos und Geschicklichkeitsspiele.

Musikalische Untermalung kommt von der La Palma Jazzband mit dem Verdener Rolf Thiele sowie Rüdiger Quast, Dirk Gülleman und Andreas Eden. Die Band spielt anspruchsvollen akustischen Jazz, Swing, Latin, Boogie, Funk und Soul und zeichnet sich laut Silvia Voige aus durch „die Freude, die sie teilen“.

Außerdem wird die Band Mary Lou mit Sandra Bysäth, Justus Wahlers und Hannes Kracht Pop-Cover und Gassenhauer spielen und ganz nach dem Motto des Festes auch Musikwünsche annehmen.

Der Kulturverein Tintenklecks stellt sich ebenfalls vor und präsentiert die „gassi gäng“. Diese wird von 11.30 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 13 Uhr gut sichtbar auf dem Platz ihre improvisierten Tänze vorführen. Die „gassi gäng“ ist ein „Walking Act“ - ein Kunstwerk, das sich bewegt. Die Mitglieder werden über den Platz gehen und teilweise auch durch das Publikum hindurch.

„In dieser Größe gab es noch kein Holzmarktfest. Man kann den Tag gut hier zubringen“, sagt Silvia Voige. “Wir freuen uns auf viele Besucher.“

Die Veranstaltung gehört zu der Projektreihe ALLERkultur. Auf www.allerkultur-verden.de findet man das Programm des Festes.