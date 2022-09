Holzmarkt Kandidat für neue Verdener Postfiliale

+ © Kracke Noch ist das Licht nicht ausgegangen. Postbank und Post verschieben zum zweiten Male die Schließung der Filiale an der Großen Straße gegenüber des Rathauses. Bis zum Jahresende soll eine neue Lösung gefunden werden. © Kracke

Die Post verschiebt erneut die Schließung an der Großen Straße in Verden. Ursache ist die bisher vergebliche Suche nach einem neuen Standort. Jetzt sind mehrere Interessenten im Gespräch.

Verden – Die Postfiliale in der Verdener Fußgängerzone geht in die Verlängerung der Verlängerung. War im März noch von einer Schließung Ende Juni die Rede, so wurde per Aushang mitten im Sommer eine Öffnung bis „mindestens Ende September“ in Aussicht gestellt. Auch das ist schon wieder Schnee von gestern. Jetzt ist von einem Fortbestand bis Ende des Jahres die Rede. Gleichzeitig machen Gerüchte von einem Umzug noch im November an den Holzmarkt die Runde.

Einige Passanten in der Verdener Innenstadt wissen es schon ganz genau. Eine Fläche am E-Center habe die Post ins Auge gefasst. Die Annahmestelle solle das Ladengeschäft einer nächsten Neueröffnung bereichern. Von einem Tabakgeschäft ist die Rede. Das solle alles bis zum Advent über die Bühne gebracht sein. So weit ist die Post offenbar nicht. „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen“, heißt es aus der Pressestelle in Hamburg. Man bitte um Geduld. Dementiert wird allerdings auch nichts.

„Wir planen den Umzug in Verden noch in diesem Jahr“

Auf jeden Fall sei es weiterhin das Ziel, „die Verlagerung des Angebots an Postdienstleistungen bei einem neuen Partner noch in diesem Jahr zu realisieren“, erklärt eine Sprecherin der Regionalen Kommunikation Nord der Deutschen Post. „Daher sind wir mittlerweile wieder mit mehreren Interessenten in Verhandlungen.“ Unklar weiterhin, wie es um die Zukunftsaussichten der Beschäftigten in der Verdener Innenstadt-Filiale bestellt ist. Beobachter wollen schon festgestellt haben, es sei zuweilen zu Schließungen gekommen, weil sich Krankmeldungen häuften. Die Post äußert sich nicht dazu.

Gestern zumindest war von Torschlusspanik nichts zu spüren. Ein Mittfünfziger mit einem dicken Großkuvert, eine jüngere Frau mit einem Päckchen, es läpperte sich. Zuweilen bildeten sich Schlangen bis weit in Richtung Eingang. Auch die Baustelle, ein Wasserrohrbruch, ist inzwischen verschwunden. Keinerlei Aushänge mehr über eine bevorstehende Schließung oder schon einen kommenden Ortswechsel.

Auch in der Postbank läuft der Betrieb, als wäre nichts gewesen. Beratungsgespräche finden hinter mächtigen Milchglasscheiben statt, eine Frau füllt ihren Überweisungsträger aus. Die Postbank ist der eigentliche Auslöser der Post-Schließung an zentraler Stelle in der Innenstadt. Sie ist Mieter der Flächen und beherbergt das schwarze Horn auf gelbem Untergrund lediglich als Partnerunternehmen. Im März hatten die Banker mitgeteilt, die Kunden-Gewohnheiten hätten sich nicht zuletzt in der Corona-Pandemie erheblich verändert, es sei deutlich ein Trend zu Online-Angeboten festzustellen, das Filialnetz sei bereits auf 700 geschmolzen, jetzt würden weitere Anlaufpunkte vor Ort geschlossen, Verden gehöre dazu. Die Schließung war ursprünglich für den zurückliegenden Juni vorgesehen. Schon damals erklärte ein Sprecher allerdings, man werde das Angebot so lange aufrecht erhalten, bis die Post einen neuen Standort gefunden habe.

Postbank schließt Filiale in Verden

Dass der Finanzdienstleister jetzt bereits in die zweite Verlängerung gehe, könne indes nicht als Fingerzeig verstanden werden, die Chefetage in Bonn erwäge womöglich einen dauerhaften Verbleib ihres Angebots an der Aller. „Die ursprünglichen Pläne bleiben bestehen.“ Ein Schließungstermin könne allerdings nicht genannt werden, das hänge allein von der Post ab.

Tatsächlich verlaufen die Bemühungen des Logistikspezialisten, einen neuen Platz in der Verdener Innenstadt zu finden, offenbar zäh. „Die Personalkosten sind hoch, der Ertrag ist niedrig“, sagt ein Ladenbesitzer, der nicht genannt werden möchte. Auch er sei angesprochen, er habe dankend abgelehnt. Nachdem die Verhandlungen mit Geschäftsinhabern im näheren Umfeld der bisherigen Filiale ohne Ergebnis verlaufen waren, geht es nach einem Öffnen des Suchtradiusses voran. Darauf deutet die Post-Info hin, man befinde sich mit mehreren Interessenten in Verhandlungen.

Die Post hat am aktuellen Standort nur relativ kurz durchgehalten. Erst vor drei Jahren war sie vom Norderstädtischen Markt an die Große Straße umgezogen. Seinerzeit machte sie den Weg frei für das Millionenprojekt Stadtkante, das aktuell mit Einkaufsmarkt, Hotel und 100 Wohnungen entwickelt wird. Dem Vernehmen nach nahm die Frequenz seither ab. Kunden jedenfalls bemängelten, sie könnten nicht schwere Pakete durch die halbe Fußgängerzone schleppen. Gleichzeitig legten zwei weitere Filialen in der Stadt, eine an der Classic-Tankstelle am Berliner Ring und eine nächste im Netto-Markt an der Artilleriestraße, sie legten spürbar zu. Sollte die Post tatsächlich auf das ehemalige Kasernen-Gelände am Holzmarkt ziehen, schlösse sich der Kreis nach mehreren Jahrzehnten. Die ursprüngliche Post residierte im historischen Nebengebäude des Bahnhofs nur unweit des kommenden möglichen Standorts.

Unklar noch, was mit dem Geschäftsgebäude an der Großen Straße passiert, sobald die letzten Briefmarken und Sparbücher die Räumlichkeiten verlassen haben. Dem Vernehmen nach übe der Bereich gleich gegenüber dem Rathaus weiterhin seinen Reiz aus. Erste Interessenten für eine Nachmiete seien schon da. „Das wird eine gute Lösung“, heißt es hinter vorgehaltener Hand.