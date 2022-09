Ivar Buterfas-Frankenthal in Verden: „Verzeihen? Vielleicht ja. Vergessen? Nie!“

Von: Katrin Preuß

Seite an Seite seit 67 Jahren: Ivar Buterfas-Frankenthal und Ehefrau Dagmar riefen in der Stadthalle dazu auf, dem „rechten Gesindel“ und ihrem Gedankengut keinen Raum zu lassen. Immer dabei: Fotos seiner Geschwister. © Katrin Preuß

Der jüdische Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal sprach in der Verdener Stadthalle vor 500 Jugendlichen weiterführender Schulen. Er appellierte an Schüler: „Seht nicht weg.“

Verden – Unmöglich, dieses bewegte Leben in nur einer Stunde zu erzählen. Der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal versuchte es denn auch gar nicht, sondern beschränkte sich auf die oft traurigen Höhepunkte seines 89-jährigen Daseins, das vor allem durch den Nationalsozialismus geprägt wurde. 17 Familienmitglieder, so der Senior, habe er im „Dritten Reich“ verloren.

Der Hamburger und seine Ehefrau Dagmar, beides Kinder eines jüdischen Vaters und einer christlichen Mutter, haben daher vor allem eine Mission: „Wir dürfen nie wieder zulassen, dass rechtes Gesindel ein kleines Stück an Land gewinnt.“

Mit dieser Botschaft trat das Ehepaar am Dienstagmorgen auch vor rund 500 Jugendliche weiterführender Schulen in der Verdener Stadthalle. Das Netzwerk Wabe (Weser-Aller-Bündnis: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage) hatte die Veranstaltung organisiert und schon kurz nach Versenden der Einladungen „Ausgebucht!“ verkünden können.

Rund 500 Jugendliche weiterführender Schulen nahmen an der Veranstaltung teil © Katrin Preuß

Und beschränkte sich das Interesse zunächst vermutlich auf den Lehrkörper, so schafften es die beiden Senioren auf der Bühne binnen kürzester Zeit, dass das junge Publikum ihnen zuhörte, Anteil nahm an der bewegenden Lebensgeschichte.

Am 16. Januar 1933 wurde Ivar Buterfas in Hamburg geboren, nur zwei Wochen vor der sogenannten Machtergreifung. Unter den Nationalsozialisten musste die zehnköpfige Familie Buterfas die Wohnung räumen. Der Vater wurde als einer der ersten „Moorsoldaten“ in ein Arbeitslager deportiert. 1942 entzogen die Nazis allen die deutsche Staatsangehörigkeit. „Sie ist mir erst 1964 wiedergegeben worden.“

Die Mutter, der kleine Ivar und seine sieben Geschwister flüchteten gen Osten. Ein Gestapo-Mann hatte ihnen geraten, Hamburg zu verlassen. Nach zwei Jahren kehrten Orla Buterfas und ihre Kinder zurück in die Hansestadt, versteckten sich im Keller eines ausgebombten Hauses. Sie lebten vor allem von dem, was Ivar und ein Bruder in den anderen Kriegsruinen finden konnten.

Die Erfahrungen der Kindheit verfolgen ihn bis heute. Als er und seine Frau aus Anlass ihrer diamantenen Hochzeit beide ihren Mädchennamen annehmen wollten, bekam er beim Amt zu hören: „Bei Ihnen geht das nicht. Das sieht das deutsche Passgesetz nicht vor.“ Er habe sich sofort an das „Dritte Reich“ erinnert gefühlt, berichtete er. An die Zeit als Staatenloser, der weder Rechte noch Schutz genießt.

Was denn sein schlimmstes Erlebnis gewesen sei, wollte ein Schüler wissen. „Von dem wache ich jede Nacht auf“, antwortete der 89-Jährige. Es sei sein letzter Tag als Erstklässler gewesen, im Sommer 1938. Der Schulleiter habe ihn zu sich zitiert, um ihm mitzuteilen, dass er nicht zum Klassenausflug und auch nicht mehr zur Schule dürfe. „Du bist ein Jude und darfst unsere Luft nicht verpesten“, habe der „Nazi-Rektor“ zu ihm gesagt.

Verstört trat der sechsjährige Ivar den Heimweg an. Dort lauerte ihm „Deutsches Jungvolk“ auf. Die Pimpfe und BDM-Mädchen traten und schlugen ihn, verbrannten ihn mit einer Zigarette, quälten ihn, bis seine große Schwester Ursel ihn rettete.

Ivar Buterfas-Frankenthal ist ein beeindruckender Erzähler. Dass er von seinen Erlebnissen schon an die 1 600 Mal berichtet hat, verleiht ihm zwar eine große Routine. Zu mahnen bleibt ihm aber eine Herzensangelegenheit, vor allem, da es nicht mehr viele Zeitzeugen gibt.

Prägendes Erlebnis: Die Nazis entzogen Ivar Buterfas-Frankenthal 1942 die Staatsbürgerschaft. © Katrin Preuß

„Haben Sie den Nazis verziehen, was sie den Juden angetan haben?“, wollte zum Schluss ein Zuhörer wissen. „Das fällt furchtbar schwer“, lautete die ehrliche Antwort. „Verzeihen? Vielleicht ja. Aber vergessen? Nie!“

Eindringlich appellierte Buterfas-Frankenthal an das junge Publikum, sich von Menschen rechter Gesinnung zu distanzieren. „Wenn ihr Unrecht seht auf der Straße, seht nicht weg. Seht hin! – Und lasst euch nicht mit solchen Verbrechern, solchen Strolchen ein.“

Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag also forderten, mit dem Mahnen müsse jetzt Schluss ein, halte er dem entgegen: „Schluss mit dem Schlussstrich!“ Es gelte, die fragile Demokratie zu schützen, so Ivar Buterfas-Frankenthal. Seinem Publikum nahm er daher das Versprechen ab, bei Wahlen das Kreuz „an der richtigen Stelle“ zu machen. Nach diesem eindringlichen Vortrag wird zumindest klar sein, welches die falsche Stelle ist.