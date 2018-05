Hönischer Kreuzung gesperrt

Straßenbaubehörde: Am Wochenende Fahrbahn- und Radwegerneuerungen

+ Nichts geht mehr: Erst am Montag soll die Vollsperrung für die Erneuerung der Fahrbahn im Kreuzungsbereich wieder aufgehoben werden. - Niedersächsische Landesbehörde

Verden - Seit dem Wochenanfang haben Bauarbeiter die Bundesstraße 215 in Verden in Höhe des Bürgerparks und zwischen Hönisch und der Kreisstraße 14, der Einmündung in Fahrtrichtung Wahnebergen voll im Griff. Von Freitag bis Sonntag, 13. Mai, soll die Fahrbahn im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 215 mit der Landesstraße 203 und der Straße Klusdamm erneuert werden, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.