Hönisch: „So schlimm war es mit dem Müll noch nie“

Von: Heinrich Kracke

Hönischer monieren Kunststoff und Co. am öffentlichen Radweg hinter der Aral-Tankstelle. Die Stationsleiterin wehrt sich.

Hönisch – Für den heutigen Sonnabend hat die Ortschaft Hönisch die traditionelle Müllsammelaktion geplant. Aber noch bevor es richtig losgeht, kochen bereits die Emotionen hoch. Es geht um den öffentlichen Radweg hinter der Aral-Tankstelle. „Die Müllsituation in dem Grünstreifen/Graben neben dem Fußweg ist schon seit Jahren problematisch, derzeit aber weit über bisherige Verhältnisse hinaus. Der größte Teil des Mülls besteht aus abgerissenen Plakaten, blauen Handschuhen und weggewehten Müllsäcken der Tankstelle, das ist eindeutig an den Gegenständen erkennbar“, schimpft Ortratsmitglied Sabine Struß. Seit 20 Jahren begleite sie die Müllsammelaktion. Aber so schlimm sei es noch nie gewesen.

In der Tankstelle selbst will man sich den Schwarzen Peter nicht zuschieben lassen. „Es handelt sich dabei um den Fahrradweg“, sagt Stationsleiterin Xenia Gildehaus auf Nachfrage. „Und das ist nicht unser Bereich. Es ist öffentlicher Grund.“ Sie habe schon genug damit zu tun, die Tankstellenfläche sauber zu halten. Jetzt könne sie nicht anfangen, auch noch die Flächen außerhalb der Grenzen zu reinigen. Das sei mit dem Chef so abgesprochen.

Struß indes erklärt, sie habe schon an der Tankstelle vorgesprochen und um Beseitigung gebeten auch die Stadt per E-Mail informiert, den Zustand aufgezeigt und um Unterstützung oder Information gebeten, welche Maßnahmen sie ergreifen könnte (außer selbst sammeln), um eine Besserung zu erwirken. Leider wachse langsam im wahrsten Sinne des Wortes „Gras über die Sache“ und ihr scheine, dass diese Situation bei allen Kontaktierten oder Beteiligten seit Langem eher ausgesessen werde.