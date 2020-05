Höchstrichterlich gestoppt

Mittendrin: Markus Walter, der einst für die NPD im Verdener Stadtrat saß, war gestern auch unter den Rechten zu finden. Sein Gesprächspartner (in kurzer Hose) ist offenbar Sympathisant des verbotenen Nationalen Widerstandes Dortmund. Mit einem entsprechenden Aufkleber verdeckte er ein Tattoo an seiner Wade. Vermutlich ist auch verboten, was sich darunter verbirgt.