„Eine Hochzeit muss gut vorbereitet sein“: Kleid oft das Wichtigste

Verden – Nur eine Hochzeitsfeier, die ganz nach den individuellen Wünschen eines Brautpaares geplant und umgesetzt wird, verspricht auch wirklich unvergesslich zu werden. Sie fordert allerdings auch ein gewisses Maß an Zeit und Freude bei der Vorbereitung. Der erste Schritt dafür sind jedoch bereits die Inspirationen, die sich Dutzende Paare beim Trau-Dich-Tag im Fachgeschäft Juwelier Schmitz holten. Zehn namhafte regionale Anbieter präsentierten dort aktuelle Angebote rund um das Thema Hochzeit.

„Eine Hochzeit muss gut vorbereitet sein. Immer mehr Hochzeitspaare wollen nichts mehr dem Zufall überlassen“, wissen auch Rosita Hünicke und Melanie Gertzmann, die Initiatorinnen des Trau-Dich-Tags. Entsprechend aufmerksam schlenderten die Eheleute in spe durch die Räumlichkeiten des Ladengeschäfts hin zu den Ausstellern. Die weiblichen Besucher hatten vor allem die Brautkleider im Visier, bei denen nach wie vor Weiß dominiert und zarte Spitze Akzente setzten.

Das klassische romantische Brautkleid sei aber nach wie vor der Favorit, hieß es aus berufenem Mund. Auch Elisa Blome und Nils Reichmann aus Dörverden wollen heiraten. Der Termin im August stehe fest, die Location für die Feier sei gebucht und das Brautkleid bereits gekauft. „Meine Mutter, die zukünftige Schwiegermutter und die Oma waren dabei“, erzählt die 29-jährige Braut. Und, wie es der Aberglaube verbietet, habe ihr Zukünftiger das Kleid noch nicht gesehen und müsse sich überraschen lassen.

Das ganze Drumherum hätten sie allerdings gemeinsam geplant. „Uns fehlten nur noch die Trauringe. Deshalb sind wir heute hier“, erzählen sie. Anja Willmer und Torben König werden im Oktober in Hoya heiraten. „Wir wollen uns informieren, was möglich und für uns machbar ist, denn unser Budget ist begrenzt“, erklären sie freimütig. Schließlich habe bereits das Brautkleid ein kleines Vermögen gekostet, für sie ein Luxus, für den an anderer Stelle gespart werden müsse. „Ich weiß, dass das im Grunde genommen albern ist. Aber für mich ist das Hochzeitskleid das Wichtigste“, lacht sie. „Ich möchte richtig schön sein an diesem Tag.“ Deshalb werde es auf ihrer Feier keine Livemusik geben und stattdessen ein guter Bekannter der DJ sein.

nie