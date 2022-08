Glasmalerei: die Spur führt ins Rathaus

Von: Heinrich Kracke

Eine Art Zünfte-Fenster im Verdener Rathaus führt auf die Spur Fritz Sindels und dessen eher unbekannte Schaffens-Facette in der Glasmalerei. © Sindel

Die eher unbekannte Facette des Verdener Künstlers Fritz Sindel: Begonnen hat er als Glasmaler.

Verden – Seine präzisen Zeichnungen beschreiben eine schöne Epoche des Landkreises Verden, die Nachkriegsjahre und die noch weitgehend unverbrauchte Natur. Seine Grafiken markieren erstaunliche Entwicklungen in der Region, den Zoo am Etelser Schloss zum Beispiel. Aber jetzt tritt eine nächste Leidenschaft des Künstlers Friedrich Julius Sindel, genannt Fritz, in den Blickpunkt, die bisher ein Schattendasein fristete. Die Glasmalerei. Die Spuren führen sogar nach Verden, und hier ins Rathaus in eines der Zimmer, in denen Politik gemacht wird.

Um ein größeres, bleiverglastes Fenster im VA-Saal in der ersten Etage geht es. Eine Art Zünfte-Fenster durchaus üppigen Ausmaßes mit Handwerks-Symbolen der Braumeister, der Schmiede, Zimmermänner und Leinweber. Aus dem ersten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts stammt es, genaugenommen aus dem Jahr 1905, aus der Kaiserzeit. Während Näheres nicht bekannt ist, auch im Stadtarchiv nicht, steht zumindest eines fest: Der Bezug zu Fritz Sindel, nicht der direkte, aber einer, der viel über die Qualifikation des Künstlers erzählt, dieser Bezug besteht.

1901 wurde Fritz Sindel in Gotha geboren. Er ist damit zu jung, für die Gestaltung dieses Verdener Fensters in Frage zu kommen. Aber die wertvolle Arbeit, die viel zu selten in den Blick fällt, sie entstammt der renommierten Quedlinburger Glasmalerei-Werkstatt Ferdinand Müller. Eine vierjährige Ausbildung absolvierte Sindel hier ab 1915. Grundlegende Kenntnisse im kunstgewerblichen Zeichnen, im linearen Zeichnen und für Aufrisse sammelte er und verfeinerte sie bis in die Anfänge der 20er-Jahre. Eine Tätigkeit als Zeichner und Maler bei der Firma Hugo Bech in Randers in mehreren Etappen bis in die beginnenden 30er-Jahre schloss sich an. Das dänische Unternehmen hat noch heute Klang und Namen bei der Gestaltung hochwertiger Kirchenfenster.

Gleichzeitig beschreibt es die professionelle Ausrichtung Fritz Sindels. Er lebte von seinem künstlerischen Schaffen, zwischenzeitlich verfeinert durch den Besuch der Kölner Werkschule als Schüler Professors Richard Seewald. Aufgrund der Zeitverhältnisse, wie er es nennt, den Folgen der Wirtschaftskrise also, gab Sindel die berufliche Tätigkeit als Zeichner und Maler auf. Bis zum Eintritt in den Ruhestand war er im Wasserwirtschaftsamt tätig.

Sehr stark beeinflusst hat ihn der langjährige Ausflug in die Gestaltung farbiger Fenster auf jeden Fall. Im Nachlass des 1976 verstorbenen Künstlers finden sich eine Reihe von Entwürfen, die die Zeiten überdauert haben. Sie tragen deutlich die Handschrift der beiden renommierten Glasmalerei-Betriebe.

Umso erstaunlicher, so dessen in Verden lebender Sohn Kurt Sindel, dass diese Facette des umfangreichen Schaffens lange außen vor blieb. „Bei uns zu Hause war die Glasmalerei nie ein Thema. Ich jedenfalls kann mich an ein solches Gespräch nicht erinnern“, sagt der pensionierte Lehrer. Tatsächlich traten die unzähligen Skizzen, Aquarelle, Ölgemälde, die Holz- und Linolschnitte Fritz Sindels in den Vordergrund. Allein den Dom hat er aus mehreren Richtungen ins Bild gesetzt, dann die Andreaskirche, den Anita-Augspurg-Platz, den Lugenstein, dies sogar aus dem Jahr 1936 in Form einer Kreidezeichnung, den Jugendhof Sachsenhain oder eine Reihe von Stadtansichten. Einen ganzen Bildband füllen die Motive. Legendär auch seine vielen Fahrten zu den Kirchen der Region, zu den Burgen, Schlössern und Klostern, erst nur per Fahrrad, später auch im Auto. „Allein davon liegen hunderte Zeichnungen vor“, sagt Kurt Sindel.

Obwohl sein Vater viele Werke veräußert habe, sei ein bemerkenswerter Nachlass zurück geblieben. „Das ist so viel, ich könnte damit ein ganzes Museum ausstatten.“