Weihnachtskonzert des Domgymnasiums mit allen musikalischen Gruppen

+ Das Gloria, vorgetragen vom Großen Chor und dem Orchester, war ein Höhepunkt des Konzertes. Fotos: Haubrock-kriedel

Verden – Alle musikalischen Gruppen des Domgymnasiums hatten am Donnerstag zum traditionellen Weihnachtskonzert in den Verdener Dom eingeladen. Die Zuhörer konnten sich über ein hochklassiges Musikerlebnis in der Adventszeit freuen. Dementsprechend gab es am Ende auch stehende Ovationen für die engagierten jungen Musiker und die betreuenden Lehrkräfte.