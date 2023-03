Hitzeresistente Pflanzen sind in Verden besonders im Trend

Von: Florian Adolph

Das kühle Wetter und weniger Geld in den Taschen der Hobbygärtner, sorgen für Zurückhaltung beim Blumenkauf. Dennoch zeichnen sich einige Trends ab.

Verden - Auf den Verdener Wochenmarkt fährt seine Familie schon seit 1985. „Schlechte Jahre gab es da immer mal“, weiß Julian Tewes von Tewes Gartenbau aus Achim. Er hat den Betrieb von seinen Eltern übernommen.

„In diesem Frühjahr ist die Vermarktung von Blumen unterdurchschnittlich schlecht“, erzählt er. Nicht nur im Vergleich zur Corona-Zeit, wo Wochenmärkte teils sogar einen Aufschwung hatten, sondern auch zu dem, was davor war. Bei den Topfkulturen herrsche keine große Nachfrage und auch Schnittpflanzen verkaufen sich unter dem Durchschnitt. „Wir leben zwar stark von unseren Stammkunden, aber die Laufkundschaft fehlt“, so Tewes. Er macht unter anderem die lange Schlechtwetterperiode verantwortlich. Jetzt, so kurz vor Ostern habe es ja sogar nochmal geschneit. Die Menschen wollen bei so einem Wetter nicht in den Garten, glaubt er.

Als Marktverkäufer ist er stark vom Wetter abhängig. „Vor zehn Tagen hatten wir in Achim einen schönen Samstag, da haben wir das normale Maß für einen Frühlingsmarkt verkauft. Beim Darauffolgenden war das Wetter schlecht, da haben wir dann nur noch die Hälfte verkauft. Wenn ich auf die die Woche vor Ostern blicke, sagt der Wetterbericht voraus, dass das Wetter besser wird. Darauf hoffen ich und andere Blumenverkäufer.“

„Wir haben auch schon bei Schnee Ostereier gesucht“

Ulrike Grewes, Ladenleiterin bei der Kirchlintler Gärtnerei Blume & Co. findet indes nicht, dass der Blumenverkauf unterdurchschnittlich ist. „Sie verkaufen sich ganz normal“, sagt sie. Die Leute seien zwar noch etwas verhalten, wegen des Wetters und vielleicht, auch weil das Geld in diesen Zeiten etwas knapp ist, Grewes bemerkt aber, dass die Witterung eigentlich nicht viel anders ist als sonst: „Wir haben auch schon bei Schnee Ostereier gesucht.“ Die üblichen Frühlingsblumen – Primeln, Stiefmütterchen und so weiter, laufen bei Blume & Co. momentan am Besten, so die Ladenleiterin.

Auch Faye Dennell, Angestellte beim Floraland im Hagebaumarkt Verden, berichtet, dass die Menschen wegen der Witterungslage bisher eher mäßig kaufen, aber nicht wirklich wenig. Zwiebelpflanzen, wie Tulpen, und Tausendschön, Hornveilchen und Stiefmütterchen, laufen bereits gut. Es werden auch bereit vereinzelt Stauden und erste Margeriten gekauft. „Die stellen die Kunden dann vor die Tür und holen sie nachts, wenn es kalt wird, wieder rein“, sagt Dennell.

Preis zur Herstellung von Zwiebelpflanzen verdoppelt

Tulpen haben gerade Saison. Sie sind preisstabil und teilweise sogar günstiger geworden, sagt Julian Tewes: „Heute habe ich den Tulpenpreis nach unten angeglichen.“ Er versuche immer, günstigere Preise auch an den Kunden weiterzugeben, erzählt er. Er weiß aber zugleich: „Auch wenn sich der Preis gehalten hat, ist das für einige Menschen noch zu teuer, weil sie gerade weniger Geld haben.“

Die schwierigen Zeiten machen sich aber nicht nur bei seiner Kundschaft bemerkbar. Normalerweise produziert Tewes in der Wintersaison ein ganzes Gewächshaus gefüllt mit Zwiebelblumen, wie zum Beispiel Narzissen oder eben Tulpen. Dieses Jahr aber nicht, denn der Preis zur Herstellung habe sich fast verdoppelt.

Die Preise für Erde und die Zwiebeln haben sich erhöht. Ein Plastiktopf kostet sogar doppelt so viel. Bei Frostperioden muss er das Gewächshaus dazu noch heizen, wobei er durch die gestiegenen Energiekosten mehr zahlen muss. Es sei daher extrem unwirtschaftlich für ihn geworden, die Blumen selbst anzubauen und auch ein finanzielles Risiko. Er muss schließlich davon ausgehen, dass die Kaufkraft der Kunden, in diesen Zeiten, ebenfalls sinkt. Daher hat Tewes Gartenbaubetrieb in diesem Jahr davon abgesehen, selber zu pflanzen. Tewes bezieht seine Zwiebelgewächse lieber beim Absatzmarkt. Trotz allem sagt er: „Unterm Strich, will ich mich nicht beschweren.“

Schließlich muss er sich wieder seinen Kunden zuwenden. Ein paar ältere Damen fragen nach den Tulpen.

Gartenbücher und Trends

Bücher über das Pflanzen von Blumen laufen indes gut, findet Linnéa Oelfke von der Buchhandlung Heine. „Die Leute sind heiß auf’s Gärtnern“, sagt sie, weswegen der Verdener Buchladen ein ganzes Schaufenster dem heimischen Garten gewidmet hat. Ein kurzer Spaziergang vorbei an den Buchhandlungen Vielseitig und Mahnke zeigt, dass auch dort Gartenpflege-Displays im Schaufenster aufgebaut sind.

Aufgrund der verkauften Bücher kann Linnéa Oelfke einiges über die Trends bei der Gartenarbeit sagen: „Gemüse anbauen liegt im Trend der letzten Jahre, da sich die Menschen selber versorgenwollen. Blumen laufen aber auch.“ Diese Entwicklung bestätigt auch Faye Dennell vom Hagebaumarkt: „Gemüse-Jungpflanzen sind bei uns immer gefragt. Der Trend geht ja auch stark in Richtung Balkongarten.“

Trendig seien auch hitzeresistente Pflanzen, die mit weniger Wasser auskommen, da die Sommer ja immer heißer werden. „Im letzten Jahr hat man schon gemerkt, dass die Gärten austrocknen“, so Linnéa Oelfke. Dieser Trend ist auch im Hagebaumarkt bereits aufgefallen. „Hitzeresistente Pflanzen sind bei uns daher auf dem Etikett als solche ausgezeichnet“, sagt Faye Dennell. Auch Nährpflanzen für Insekten, wie Bienen, werden seit einigen Jahren immer beliebter, sagt sie.

Ein weiterer Trend sei es, so Linnéa Oeflke, den Boden nicht mehr umzugraben, sondern nur noch aufzulockern, damit das System von Tieren, Pflanzen und Bakterien nicht durcheinandergebracht wird.