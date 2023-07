Hitzefeuer beschäftigen die Löschkräfte im Kreis Verden

Von: Ronald Klee

Teilen

Die Wetterlage begünstigt Flächenbrande und fordert die örtlichen Feuerwehren. © privat

Landkreis – „Am Samstag vor allem im Süden starke Wärmebelastung.“ Das war die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch weiter nördlich in Verden kletterte die Quecksilbersäule erneut über die 30 Grad-Marke hinaus. Trotz der teilweise ergiebigen Regenfälle in den zurückliegenden Wochen warnte der nationale Dienst denn auch am Sonnabend wieder für das Kreisgebiet mit der zweithöchsten Stufe vier in seinem Waldbrandgefahrindex.

Die brenzlige Lage hält also an, und bei einer Reihe von Bränden, die sich aus der Wetterlage ergeben haben, waren die Feuerwehren bereits gefordert. Kreisbrandmeister Dennis Körte listet Feuer auf Feldern, an Erntemaschinen und in Waldstücken auf.

Trockenheit, manchmal aber auch der Einsatz von Erntemaschinen waren die Begleitumstände von Feuern, die der ranghöchste Feuerwehrmann im Landkreis auf Nachfrage der Verdener Alller-Zeitung zusammengetragen hat. Auch wenn die Temperaturen hier noch nicht so „höllische“ Ausmaße annehmen wie in Italien, wo die Hitzewellen nach dem Höllenhund „Cerbero“ und nach dem Fährmann der Seelen Verstorbener „Caronte“ benannt wurden.

Während es am Wochenende glimpflich abging und ohne größere Vorkommnisse blieb, zählt Dennis Körte vom Wochenende davor allein sechs Brände auf. Sie alle sieht er im Zusammenhang mit der Wetterlage und Ernteabeiten. „Dabei waren Flächenbrände bei Erntearbeiten, aber auch Maschinenbrände und in einem Fall brannte es am Samstagnachmittag in einer Förderstrecke der Raiffeisenwarengenossenschaft in Morsum in der Samtgemeinde Thedinghausen. Hierbei bestand die unmittelbare Gefahr, dass sich das Feuer auf den großen Kornspeicher ausbreiten könnte.“ Durch den umsichtigen Einsatz mehrerer Feuerwehren der Samtgemeinde sei es gelungen, eine Ausbreitung zu vermeiden. Dazu sei es aber nötig gewesen, das Förderband aufwendig zu demontieren.

Gleichzeitig sei am Samstagnachmittag ein Kornfeld bei Erntearbeiten in Thedinghausen in Brand geraten. Hier seien dann weitere Feuerwehren der Samtgemeinde Thedinghausen und die Ortsfeuerwehr Uesen aus Achim zum Einsatz gekommen. „Der Landwirt konnte mit seinem Grubber eine weitere Ausbreitung schnell verhindern“, erwähnt Körte. Sei Mähdrescher war nicht beschädigt worden.

Am Samstagabend und Sonntag Mittag brannten jeweils Felder bei Erntearbeiten in der Gemeinde Kirchlinteln. „Auch hier konnte in Zusammenarbeit mit den Landwirten die Feuer schnell eingedämmt und gelöscht werden.“ Erstmals sei das Großtanklöschfahrzeug der Kreisfeuerwehr Verden mit 28 000 Litern Wasser zum Einsatz gekommen. Ebenso halfen diverse Landwirte mit Güllefässern und Grubbern bei den Löscharbeiten. Eine Ausbreitung auf den angrenzenden Waldbestand sei durch den schnellen Einsatz aller Kräfte verhindert worden.

Am Sonntag Abend war dann noch ein Entstehungsbrand an einem Mähdrescher in Achim-Baden von den Ehrenamtlichen zu löschen.

„Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Zusammenarbeit mit den örtlichen Landwirten hervorragend funktioniert und zusammen alle Feuer erfolgreich bekämpft werden konnten.“ So lautet Körtes Resümee nach einem Arbeitsreichen Wochenende für seine Kameraden. Um weiter größere Brände zu vermeiden, weist der Kreisbrandmeisetr auf eine Reihe Verhaltenstipps hin, die der Deutsche Feuerwehrverband hierzu für Landwirte herausgegeben hat: „Wie Landwirte der Feuerwehr helfen können, ohne sich selbst zu gefährden“. (Siehe unten.)

Von Ronald Klee

Das Großtanklöschfahrzeug (hier bei der Übergabe an die Kreisfeuerwehr im April) fasst 28 000 Liter Wasser. © Landkreis