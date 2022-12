Weihnachten im Verdener Museum: BoB aus dem Osten und ein heißer Ofen

Von: Markus Wienken

Teilen

Ein reich gedeckter Gabentisch: Museumsleiterin Frauke Müller (l.) hat mit ihren Kolleginnen (v.l) Julia Nehus, Andrea Strüver, Gabriele Niemeyer (hi.) und Gaby Müller den Blick auf einen unerschöpflichen Fundus an Weihnachtsüberraschungen der vergangenen Jahrhunderte. © Markus Wienken

Wer kennt eigentlich BoB? Und warum flogen einem damals die Schlittschuhe von den Füßen...und im Kinderzimmer wurde heiß gekocht....

Verden – Früher war mehr Lametta! Der Satz hat Fernsehgeschichte geschrieben. Klar, das Äußere des Weihnachtsbaums ist in den Jahren und Jahrzehnten stets von geschmacklichen Veränderungen geprägt, was sich allerdings am Fuße des Baumes abspielte, da ist auf den ersten Blick alles gleich: ein Bild voller Überraschungen, das im Detail vor allem Kinderherzen höher schlagen lässt. Alle Jahre wieder! „Aber wer kennt eigentlich hierzulande BoB?“, wirft Frauke Müller in die Runde. Die Leiterin des Historischen Museums hat im Fundus gekramt. Fast schon traumhaft, was da – auch an eigenen Erinnerungen – zum Vorschein kommt.

BoB, der Setzkasten aus der DDR. © Markus Wienken

Bunt, schmuckvoll, auch ein bisschen schrill oder einfach nur praktisch und sportlich, der Gabentisch aus der Vergangenheit ist im Domherrenhaus reich gedeckt. Aber zunächst noch mal zurück zu BoB. Wer ist denn nun BoB? Was im Westen, der Bundesrepublik Deutschland, Erinnerungen an Bob, den Baumeister wach werden lässt, gab’s im Osten, der ehemaligen DDR, schon viel früher. Gaby Müller zeigt auf einen Kasten, der alles hat, was ein Kind in jungen Jahren sich wünschen kann. Ein Steckbaukasten, oben drauf, gedruckt in roten Buchstaben, die Aufforderung, was beim Öffnen des Kastens selbstständig zu tun ist: „Denkste?“ Und warum nun BoB? Gaby Müller übersetzt das, was sich die Marketing-Abteilung in Waldheim, in Mittelsachsen im Jahr 1947, kurz nach Kriegsende, überlegt hat: „Bauen ohne Bindemittel.“ Was die Mittelsachsen für die Kinderwelt produzierte, war den Legosteinen auf der anderen Seite der innerdeutschen Grenze sehr nahe – oder sogar ebenbürtig.

Ein Herd im Historischen Museum in Verden

Aber einmal in den Reihen und Regalen der Nostalgie unterwegs, bleibt der Blick unter dem Baum – nein, nicht die Schlittschuhe – mehr davor, richtig, auf einer Box hängen, kompakt und aus Metall, etwa 30 mal 30 Zentimeter groß. Stand in jedem Kinderzimmer, wo das Schwesterchen zum Fest erwartungsvoll die Klappe aufmachte und den Mini-Herd anwarf. Schwesterchen deshalb, weil Jungen damals (noch) nicht kochten. Für die war ja BoB da! Der Herd, auch das war speziell, war zwar kleiner als bei Muttern in der großen Küche, aber er tat seinen Dienst, er wurde tatsächlich heiß. „Es gab diese Paste oder auch kleine Würfel, in kleinen Schälchen“, weiß Andrea Strüver. Wer Streichhölzer hatte, der sorgte dafür, dass Feuer im Ofen für die richtige Betriebstemperatur sorgte. „Heute für Kinder undenkbar“, so Frauke Müller.

Kochen im Kindesalter mit geheiztem Ofen. © Markus Wienken

Aber da ist noch was? Stimmt, die Schlittschuhe. Wobei „Schuhe“ deutlich übertrieben scheint, denn damals, noch in den 1970er-Jahren, waren es Kufen, die sich der Wintersportler unter die Schuhe schnallen musste, um über spiegelglattes Eis zu gleiten. Konnte klappen! Konnte aber auch schiefgehen, wenn denn ein Huckel im Weg war und sich auf einen Schlag die Bindung löste. Nicht so schlimm, wenn die Kufen solo übers blanke Eis fegten, schlimmer nur das Brummen im Kopf, weil der nach dem Sturz mit dem harten Untergrund Bekanntschaft gemacht hatte.

Schlittschuhe im Verdener Museum und ein brummender Kopf

Weihnachten schenken und an den Sommer denken, und so hält Frauke Müller zwei Federballschläger in den Händen. Ein paar Jährchen hat das Duo aus Holz hinter sich. Frauke Müller hat nachgeschaut: „Schon vor 2000 Jahren wurde in Indien gespielt, auch die Inkas und Azteken schlugen sich Federbälle zu.“ Eher unwahrscheinlich, dass die Rackets von dort nach hier importiert wurden. Aber: In Europa, an den adeligen Höfen, war Federball während der Barockzeit ein beliebter Zeitvertreib. Frauke Müller blickt auf ihre zwei Schläger: „Könnte doch sein, dass...?“ Und schon nehmen die Spekulationen ihren Lauf, ob einst Graf und Gräfin damit Sport betrieben.

Hinreißend: Eine sprechende Puppe. © Markus Wienken

Die weihnachtliche Zeitreise ließe sich wieder und wieder in die Länge ziehen, könnte von Zinnfiguren, ganzen Szenen und Schlachten erzählen, oder von einem Kästchen, bis oben voll mit Schmuck aus Bakelit. Ein Collier hält Gaby Müller in den Händen, in Silber mit Amethysten und Markasiten: „Familienschmuck, der zum Weihnachtsfest von Mutter auf Tochter oder Schwiegertochter vererbt wurde.“ Und „Sie“ darf nicht fehlen. Gaby Müller lacht und nimmt „ihre“ Puppe auf den Arm. Eine Tänzerin mit Diadem im prächtig aufgesteckten Haar. „Ein Weihnachtsgeschenk meiner Eltern, vor vielen Jahren.“ Bei diesen Worten gibt die Tänzerin, als würde sie zustimmen, einen Ton von sich, weil Gaby Müller die Puppe nach vorne kippt. „Das war damals das absolute Highlight.“ Da quäkt die Puppe gleich noch mal.

Komplette Szenen und Straßen des städtischen Lebens wurden in Zinn gegossen. Im Domherrenhaus können sogar Figuren gekauft werden. © Markus Wienken

Lego-Steine in den Händen statt Handy am Ohr

Die Nostalgie, der Blick in die Kindheit, da war noch was! Irgendwo liegt – zwar nicht BoB –, aber irgendwo auf dem heimischen Dachboden liegen noch ein oder sogar mehrere Kästen mit Unmengen an Lego-Steinen. Die finde ich bestimmt! Und dann kann Heiligabend kommen. Und das neue Handy? Bleibt stumm, braucht doch – Heiligabend – keiner!

Von Markus Wienken